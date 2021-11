Le Grand Défi de la fibre de carbone sélectionne les projets retenus dans le cadre de la phase II

English French

EDMONTON, Alberta, 16 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alberta Innovates et le Réseau d’innovation pour les ressources propres (RIRP) ont sélectionné 12 projets pour participer à la phase II du Grand Défi de la fibre de carbone (Carbon Fibre Grand Challenge (CFGC)). Les équipes participantes se partageront 5,27 millions de dollars pour élaborer des procédés visant à accroître et à améliorer la qualité de la fibre de carbone fabriquée à partir du bitume de l’Alberta.

Dix-neuf soumissions ont été présentées dans le cadre de la phase II du programme du Grand Défi de la fibre de carbone. Alberta Innovates et un comité d’experts ont sélectionné les 12 meilleurs projets qui seront terminés d’ici le début de 2023.

Le Grand Défi de la fibre de carbone est un concours en trois phases qui vise à accélérer le développement de la fibre de carbone dérivée de la vaste réserve de bitume de l’Alberta. La phase I du programme du Grand Défi de la fibre de carbone s’est terminée au début de 2021, et plusieurs équipes ont réussi à extraire la fibre de carbone des asphaltènes dérivés du bitume. Le programme Grand Défi de la fibre de carbone est une des composantes de la stratégie Bitumen Beyond Combustion d’Alberta Innovates, qui crée un potentiel important de revenus et de création d’emplois tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

La phase II du Grand Défi de la fibre de carbone est un concours de 5,27 millions de dollars soutenu par un investissement de 3 millions de dollars provenant des fonds de développement de l’écosystème de RIRP et de 2,27 millions de dollars d’Alberta Innovates. Le concours était ouvert aux développeurs de technologies, à l’industrie (y compris les petites, moyennes et grandes entreprises), aux associations de l’industrie, aux organismes de recherche et développement (R-D), aux établissements postsecondaires, aux organismes sans but lucratif et aux laboratoires de recherche gouvernementaux.

« La phase II du Grand défi de la fibre de carbone nous rapproche de la réalisation du potentiel du projet Le bitume au-delà de la combustion. Les vastes réserves de bitume de l'Alberta sont les composantes fondamentales qui permettront la création de nouvelles opportunités à faible émission de carbone à travers la province. »

Laura Kilcrease, PDG, Alberta Innovates

« Nous sommes fiers de jeter les bases d'une économie plus forte, plus écologique et plus durable en investissant dans des initiatives comme le Grand Défi de la fibre de carbone du RIRP. Ces solutions novatrices à faible émission de carbone créeront des avantages environnementaux et économiques pour les Albertains et pour tous les Canadiens. »

L’Honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des sciences et de l'industrie

« Le Grand Défi de la fibre de carbone est un excellent exemple de la façon dont le RIRP réunit divers membres de l’écosystème de l’innovation pour améliorer notre performance environnementale des sables bitumineux grâce au développement et à la collaboration dans le domaine de la technologie. Les équipes de projet impliquées font preuve d’un grand leadership canadien pour élargir les avantages environnementaux et économiques de l’industrie des sables bitumineux du Canada. »

Joy Romero, présidente, RIRP

Candidats retenus dans le cadre de la phase II du Grand Défi de la fibre de carbone:

du projet AdvEn Industries Inc. Weixing Chen Projet pilote AdvEn sur les fibres de carbone (Phase II du Défi) 45 000 $ 455 000 $ 1 914 089 $ NORAM Engineering & Constructors Ltd. James Lockhart Techniques de stabilisation à basse température et de traitement en vrac pour la production de fibres de carbone courtes à base d’asphaltène à moindre coût



45 000 $ 455 000 $ 1 008 900 $ Enlighten Innovations Inc. Lisa Doig Fibre de carbone provenant des asphaltènes de l’Alberta 474 156 $ 0 $ 730 232 $ Université de l'Alberta Zhi Li Fibres de carbone par électro filage en fusion des asphaltènes des sables bitumineux de l’Alberta pour les composites renforcés, le stockage de l’énergie et la gestion thermique 30 000 $ 270 000 $ 630 000 $ Université de Calgary Md Golam Kibria Élaboration de procédés pour transformer les asphaltènes de l’Alberta en fibres de carbone de grande valeur 500 000 $ 0 $ 780 000 $ Université de Calgary Joanna Wong Précurseurs de fibres de carbone à faible coût provenant des asphaltènes des sables bitumineux de l’Alberta 20 000 $ 197 000 $ 434 000 $ Université de l'Alberta Kevin Hodder Production d’un précurseur de mésophase par électrochimie et chauffage par induction pour produire une fibre de carbone supérieure à partir des asphaltènes des sables bitumineux de l’Alberta 23 000 $ 272 642 $ 672 551 $ Université de Calgary Simon Park Production écoénergétique de fibres de carbone à partir de l’asphaltène provenant des sables bitumineux de l’Alberta 45 000 $ 440 000 $ 1 194 732 $ Université de l'Alberta Cagri Ayranci Vers une production à grande échelle de fibres de carbone non conventionnelles à diamètre de micromètre 45 000 $ 455 000 $ 754 000 $ Université de la Colombie-Britannique Frank Ko Développement de fibres de carbone à base d’asphaltène des sables bitumineux de l’Alberta 45 000 $ 455 000 $ 1 027 463 $ Université Deakin Minoo Naebe Fibre de carbone provenant de l’asphaltène des sables bitumineux de l’Alberta - Phase 2 500 000 $ 0 $ 1 008 900 $ Université McGill Theo van de Ven Nouvelle modification et processus de filature de l’asphaltène pour produire des fibres de carbone haute performance à faible coût 500 000 $ 0 $ 882 500 $ Total 2 272 156 $ 2 999 642 $ 11 093 467 $

Le Grand Défi de la fibre de carbone vise à financer la mise au point de technologies permettant de convertir les asphaltènes des sables bitumineux de l’Alberta en fibres de carbone. Alberta Innovates était le seul bailleur de fonds de la phase I et travaille avec des partenaires pour soutenir les phases II et III du Grand Défi de la fibre de carbone. Le Réseau d’innovation pour les ressources propres (RIRP) cofinance la phase II avec Alberta Innovates.

Le Réseau d’innovation pour les ressources propres (RIRP) est un réseau pancanadien dont l’objectif est de veiller à ce que les ressources en hydrocarbures du Canada soient exploitées et intégrées de façon durable dans les systèmes énergétiques mondiaux. Le RIRP, en tant que « réseau de réseaux », relie une gamme de compétences, de connaissances et d’expériences provenant de l’industrie du pétrole et du gaz et d’autres industries aux développeurs de technologies, aux chercheurs, aux gouvernements, aux investisseurs, aux universitaires, aux entrepreneurs, aux jeunes et à de nombreux autres secteurs. En cernant les défis de l’industrie, nous créons un attrait pour le marché afin d’accélérer la commercialisation et l’adoption généralisée de technologies propres avec des avantages environnementaux, économiques et publics pour le Canada. Le RIRP est soutenu en partie par un investissement de 100 millions de dollars du Fonds stratégique pour l’innovation du gouvernement du Canada. Joignez-vous au réseau RIRP dès aujourd’hui.

Alberta Innovates est le plus grand organisme de recherche et d’innovation de la province et le premier au Canada. Depuis un siècle, nous travaillons en étroite collaboration avec des chercheurs, des entreprises et des entrepreneurs - des pionniers qui ont bâti des industries et renforcé des collectivités. Aujourd’hui, nous nous dirigeons vers la prochaine frontière de possibilités en Alberta et dans le monde entier en favorisant les technologies émergentes dans tous les secteurs. Nous sommes une société provinciale qui offre du financement de démarrage, des conseils aux entreprises, des services de recherche appliquée et des services techniques, ainsi que des possibilités de partenariat et de collaboration. Découvrez comment l’Alberta innove.