ATARI : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 NOVEMBRE 2021 - Modalités de mise à disposition et consultation des documents préparatoires

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 NOVEMBRE 2021



Modalités de mise à disposition et consultation des documents préparatoires

(Articles R. 225-73-1 et R. 225-83 du Code de commerce)

Communiqué de presse - Paris, France - le 16 novembre 2021 à 18h00

Les actionnaires de la société Atari (FR0010478248) sont avisés de la tenue d’une Assemblée Générale Mixte le Mardi 30 novembre 2021 à 10h30 au petit auditorium du Palais Brongniart, 16 Place de la bourse 75002 Paris.

L'avis de convocation comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) n° 137 du 15 novembre 2021.

Les documents prévus aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée.

Les documents prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés et téléchargés à partir de la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale du site internet de la Société (www.atari-investisseurs.fr).

Les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société.

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr. Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

Contacts

Atari - Philippe Mularski, CFO Calyptus - Marie Calleux

Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.com Tel + 33 1 53 65 68 68 – atari@calyptus.net

Pièce jointe