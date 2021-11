Lynx Air sera la toute nouvelle compagnie aérienne du Canada

English French

CALGARY, Alberta, 16 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, la nouvelle compagnie aérienne très abordable Lynx Air (Lynx) a annoncé son arrivée sur le marché canadien. Elle s’est donné pour mission de rendre le transport aérien canadien accessible à tous grâce à ses prix bas, à sa flotte de Boeing 737 flambant neufs et à son excellent service à la clientèle.



Lynx adoptera le modèle des transporteurs à très bas prix, qui a révolutionné le transport aérien en Europe et aux États-Unis, en offrant des prix bas, de la flexibilité et du choix. La compagnie aérienne a choisi d’établir son siège social à Calgary, et elle prévoit d’annoncer les destinations et les horaires de vols très bientôt.

Forte d’une riche expérience de l’aviation, Merren McArthur a été nommée directrice générale (DG) de Lynx. Au cours de sa carrière dans le domaine, elle a occupé les postes de PDG pour la compagnie aérienne à très bas prix Tigerair Australia, de PDG de Virgin Australia Regional Airlines et de PDG fondatrice de Virgin Australia Cargo.

« Nous sommes ravis d’apporter de la concurrence et du choix sur le marché canadien du transport aérien, à un moment où les Canadiens sont impatients de voyager, que ce soit pour visiter des amis et de la famille ou pour prendre des vacances longuement espérées », a déclaré Mme McArthur. « Nous avons créé une structure tarifaire très abordable axée sur la simplicité, la transparence et le choix. Notre tarification à la carte permettra aux passagers de choisir et de payer les services auxquels ils souhaitent avoir accès, afin qu’ils économisent sur le transport et dépensent là où ça compte, soit à destination. »

Lynx exploitera une flotte de Boeing 737 de dernière génération, dotée d’une technologie de pointe en matière d’économie de carburant. La compagnie aérienne a passé des commandes fermes et des contrats de location pour un total de 46 avions au cours des sept prochaines années afin de répondre à la demande prévue. Les trois premiers Boeing 737 seront prêts dès le début de 2022.

« Le Boeing 737 de dernière génération permet d’obtenir le coût d’exploitation le plus bas dans ce segment de marché. Il s’agit donc d’un appareil parfaitement adapté au modèle d’affaires à très bas prix de Lynx Air », a déclaré Brad McMullen, vice-président principal des ventes pour l’Amérique du Nord, Boeing Commercial Airplanes. « Les passagers peuvent avoir confiance dans le choix de la flotte moderne de Lynx Air, sachant que cette dernière génération d’avions est conçue pour offrir la plus grande flexibilité, fiabilité et efficacité sur le marché des appareils à couloir unique. »

À propos de Lynx Air



Lynx Air (Lynx), anciennement Enerjet, est la toute nouvelle compagnie aérienne très abordable du Canada. Basée à Calgary, Lynx s’est donné pour mission de rendre le transport aérien accessible à tous grâce à ses prix bas, à sa flotte de Boeing 737 flambant neufs et à son excellent service à la clientèle.

Lynx est une compagnie aérienne canadienne privée qui dispose du soutien financier et de l’expertise de l’industrie nécessaires pour transformer le paysage du transport aérien au Canada.

