Rogers et l’Université de la Colombie-Britannique renouvellent leur partenariat de recherche sur la 5G jusqu’en 2025

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers et l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) ont annoncé aujourd’hui un nouveau modèle de partenariat pour des projets de recherche et de développement en 5G qui mettront les chercheuses et chercheurs des campus de Vancouver et de l’Okanagan de l’UBC ainsi que Rogers au défi de trouver, de développer et de mettre à l’essai de nouvelles capacités 5G créées au Canada qui vont aider à sauver des vies et qui appuient la province dans des domaines comme la gestion des feux de forêt, la téléopération et les interventions d’urgence. Rogers et l’Université de la Colombie-Britannique travailleront en partenariat avec Mitacs, ce qui permettra d’obtenir des fonds supplémentaires et d’offrir des stages afin d’élargir la portée des projets de recherche sur la 5G.



« Notre partenariat renouvelé nous permettra de faire d’autres découvertes issues de la recherche et de développer de nouvelles applications de la 5G pour aborder les enjeux sociétaux et économiques, a déclaré le professeur Santa Ono, président et vice-chancelier de l’UBC. Ensemble, nous examinons comment la technologie 5G peut contribuer à façonner notre monde en utilisant des méthodes susceptibles d’avoir des répercussions positives considérables au sein de l’UBC et ailleurs. Je suis impatient de voir ce que nous allons accomplir ensemble. »

« La 5G est un élément essentiel de l’avenir du Canada, et il est tout aussi important de tirer pleinement parti de l’écosystème que de développer le réseau qui le sous-tend, a déclaré Joe Natale, président et chef de la direction, Rogers Communications. Rogers s’engage à favoriser l’innovation en 5G au Canada afin de faire croître notre économie, de créer de nouvelles entreprises et d’aider nos communautés à prospérer. Nous avons entrepris cette aventure avec l’Université de la Colombie-Britannique il y a trois ans et nous sommes fiers que cela se poursuive aujourd’hui. En unissant la force collective de Rogers et l’expertise en recherche et en enseignement de l’UBC, nous créons une formidable combinaison de talents et de ressources qui hausse la barre du potentiel de la 5G au Canada. »

Voici quelques-uns des projets sélectionnés initialement dans le cadre du nouveau partenariat avec l’Université de la Colombie-Britannique :

Prévention des feux de forêt et forêts intelligentes : Renforcer la résilience des communautés et des milieux écologiques aux incendies à l’aide d’une surveillance en temps réel de l’état des forêts grâce à la 5G et aux combustibles de nouvelle génération.

Renforcer la résilience des communautés et des milieux écologiques aux incendies à l’aide d’une surveillance en temps réel de l’état des forêts grâce à la 5G et aux combustibles de nouvelle génération. Un système de télé-échographie intégrant la réalité mixte, l’haptique, la théorie du contrôle et la 5G pour étendre la télémédecine aux patients des communautés éloignées et rurales.

intégrant la réalité mixte, l’haptique, la théorie du contrôle et la 5G pour étendre la télémédecine aux patients des communautés éloignées et rurales. Surveillance efficace et étendue des urgences et des catastrophes naturelles : une plateforme pertinente sur le plan clinique, rentable et évolutive qui utilisera le découpage du réseau 5G et une faible latence pour gérer les situations d’urgence de grande envergure.

« La saison des feux de forêt de 2021 en Colombie-Britannique a été la troisième en importance en ce qui a trait à la superficie brûlée, a déclaré Mathieu Bourbonnais, professeur adjoint du Département des sciences de la Terre, de l’environnement et de la géographie au campus de l’Okanagan de l’UBC. Nous sommes impatients de travailler avec Rogers dans l’Okanagan afin de développer et mettre à l’essai l’application d’une surveillance en temps réel des conditions forestières et des combustibles afin de prévoir les risques d’incendie. Cela nous aidera dans la gestion des feux et de l’environnement, l’écologie des incendies et les sciences du climat, et nous développerons et mettrons à l’essai l’application en tirant parti des collaborations établies dans l’Okanagan. »

Ce partenariat avec l’UBC s’inscrit dans le cadre d’un investissement national en recherche et développement de plus de 25 millions de dollars de Rogers et des partenariats stratégiques de l’entreprise avec des institutions canadiennes de premier plan, notamment Communitech, l’Université Ryerson, l’UBC, l’Université de Calgary et l’Université de Waterloo, en vue du développement et de la commercialisation de cas d’utilisation et d’applications 5G.



