ZAGENO unterstützt Forschende durch eine neue Finanzierung in Höhe von 60 Millionen US-Dollar unter Leitung von General Catalyst und großer, vertikal integrierter, gemeinnütziger Gesundheitsorganisation

CAMBRIDGE, Massachusetts und BERLIN, Nov. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZAGENO, eine führende Enterprise-Marktplatzlösung, die eCommerce mit den Biowissenschaften verbindet, hat heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 60 Millionen US-Dollar unter der Leitung von General Catalyst und einer großen, vertikal integrierten, gemeinnützigen Gesundheitsorganisation bekanntgegeben. Die neue Finanzierung, die laufende Investitionen von Grazia Equity, Capnamic und HighSage Ventures umfasst, wird das Ziel von ZAGENO unterstützen, sich für die Sache von Forschenden auf der ganzen Welt einzusetzen.



„Diese neue Finanzierung kommt zu einer Zeit, in der ZAGENO sein Führungsteam, seine Servicekapazitäten und seine Fähigkeit weiterentwickelt hat, unseren Partnern und Kunden ein konsistentes, qualitativ hochwertiges Erlebnis zu bieten“, so Joe von Rickenbach, Vorstandsvorsitzender von ZAGENO.

„Unsere kontinuierliche Investition in ZAGENO unterstreicht die Notwendigkeit einer Automatisierung der Lieferkette in der biowissenschaftlichen Forschungsbranche, um wissenschaftliche Durchbrüche zu beschleunigen“, so Larry Bohn, Managing Director bei General Catalyst.

„Wir sind allen unseren Investoren dankbar, dass sie es ZAGENO ermöglichen, die Beziehung zwischen Anbietern und Wissenschaftlern im Bereich der Biowissenschaft grundlegend zu verändern. Es bleibt unser Bestreben, Innovationen in der Lieferkette bereitzustellen, die zu mehr Entdeckungen am Labortisch führen“, so Florian Wegener, Mitbegründer und CEO von ZAGENO.

ZAGENO und seine Mitarbeiter sind Träger mehrerer Branchenauszeichnungen. ProcureTech100 hat ZAGENO als eine der 100 zukunftsweisenden digitalen Beschaffungslösungen für 2021 identifiziert. Der CEO von ZAGENO wurde von EY als Finalist sowohl für den Preis Entrepreneur of the Year 2021 als auch 2020 ausgezeichnet. Teammitglieder erhielten von Insights Care die Auszeichnung als One of the 10 Most Admirable Women Leaders in Biotech for 2021 und von The Healthcare Technology Report die Auszeichnung Top 25 Women Leaders in Biotechnology of 2020 . Darüber hinaus hat die ZAGENO-Plattform die Life Science eCommerce Global Customer Value Leadership Awards von Frost and Sullivan 2020 und 2019 erhalten.

Über ZAGENO

ZAGENO unterstützt Forschende bei der Suche nach bahnbrechenden Innovationen, die unser Leben verbessern. Durch einen Marktplatz, der Dutzende von Millionen von Spezialprodukten, Rohstoffen und branchenführenden Produkten umfasst, ist ZAGENO die einzige Quelle für die Forschungsgemeinschaft. Die digitalen Tools von ZAGENO verändern den Prozess von Produktvergleichen, Verfügbarkeit, Preis und Kauf. ZAGENO wurde 2015 gegründet und ist ein globales Unternehmen mit Niederlassungen in den USA, im Vereinigten Königreich, Deutschland, Belgien und Indien. Erfahren Sie mehr unter www.zageno.com .

