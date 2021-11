LeddarTech présente en décembre des solutions ADAS et AD innovatrices : la valeur de la fusion de données brutes pour la perception et les avantages d’une plateforme agile de développement de capteurs

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

QUÉBEC, 17 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection robuste, agile et précise pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse d’annoncer sa participation en tant qu’hôte et co-présentateur lors de plusieurs événements au cours du mois de décembre. Lors de ces événements, LeddarTech présentera ses plateformes technologiques intégrées, qui permettent aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile, mobilité et hors route. Ces solutions distinctives comprennent la plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision ™ pour les fournisseurs de rang 1 et les équipementiers, ainsi que le XLRator, la plateforme de développement LiDAR optimisée et extensible conçue pour les fabricants de LiDARs et les constructeurs automobiles de rang 1 et 2 et reposant sur la technologie brevetée LeddarEngine ™.



2 décembre 2021 : The Autonomous , organisation mondiale composée d’entreprises technologiques membres qui collaborent pour façonner l’avenir de la conduite autonome, accueille LeddarTech lors d’un événement virtuel exclusif :

« L’autonomie redéfinie : une approche orientée plateforme »

Une pléiade de partenaires se réuniront pour explorer le paysage des systèmes avancés d’aide à la conduite et de conduite autonome, les défis associés et les technologies émergentes qui se profilent pour surmonter ces derniers. Cet événement comportera des présentations, des échanges en séance plénière et une session avancée en table ronde.

Présentateurs :

Frantz Saintellemy, président et chef de l’exploitation de LeddarTech

Marco Angelici, directeur de l’unité opérationnelle Micro-actionneurs MEMS de STMicroelectronics

Thomas Brandes, directeur marketing senior, Lasers visibles et infrarouges de ams OSRAM Group

Eric Hoarau, chef des Partenariats stratégiques automobiles de Flex

Inscription à cet événement virtuel (places limitées).

6 décembre 2021 : All About Circuits , un chef de file des médias technologiques, accueille LeddarTech et Omni Design pour un webinaire mondial :

« Les LiDARs solid-state sont-ils prêts pour le déploiement de masse? »

LeddarTech et Omni Design collaborent pour satisfaire à cette exigence du marché et permettre la production de masse de produits LiDAR solid-state qui, à la fois, répondent aux exigences strictes de l’industrie automobile, offrent une performance exceptionnelle à moindre coût, consomment beaucoup moins d’énergie, présentent une meilleure compacité et accélèrent le temps de mise en marché.

Présentateurs :

Pierre Olivier, chef de la technologie de LeddarTech

Dr. Manar El-Chammas, vice-président Ingénierie chez Omni Design Technologies

Pierre et Manar expliqueront la synergie des solutions entre les deux organisations et décriront conjointement la façon dont ces dernières collaborent, les avantages mutuels pour les fabricants de LiDARs et les fournisseurs de rang 1, ainsi que les stratégies à adopter en matière de collaboration.

Inscription à cet événement virtuel.

9 décembre 2021 : Reuters Events , une division de l’agence de presse internationale Reuters, accueillera LeddarTech lors de cet événement mondial :

« Solutions de fusion de données de capteurs et de perception pour applications critiques en ADAS et AD »

Dans cet atelier pratique exclusif, LeddarTech et ses hôtes exploreront les raisons pour lesquelles les logiciels de perception constituent un catalyseur essentiel des systèmes ADAS et AD de niveau 1 à 5. Tandis que la perception continue de représenter un défi de taille pour les constructeurs automobiles à mesure que le niveau d’autonomie des véhicules augmente, cet atelier discutera de la façon dont les logiciels de fusion de données brutes de capteurs et de perception peuvent accélérer cette avancée de plus de trois ans.

Présentateurs :

Pierre Olivier, chef de la technologie de LeddarTech

Stav Yoffe, chef de produit senior, division Fusion de données de capteurs de LeddarTech

Inscription à cet événement virtuel (places limitées).

À noter que toutes ces présentations se tiendront en anglais.

Pour une liste complète des événements LeddarTech en présentiel et virtuels à venir, y compris CES 2022, visitez leddartech.com/events .

À propos de LeddarTech

LeddarTech fournit la technologie de détection ADAS et AD pour véhicules autonomes et systèmes avancés d’aide à la conduite la plus souple, la plus robuste et la plus précise. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées permettant aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection, de fusion de données et de perception tout au long de la chaîne de valeur. L’entreprise offre des solutions de fusion de données brutes de capteurs et de perception efficaces et extensibles comme LeddarVision™, une plateforme qui génère un modèle environnemental 3D intégré multicapteurs pour configurations caméra, radar et LiDAR et prend en charge tous les niveaux d’automatisation des véhicules. LeddarTech appuie également les fabricants de LiDARs et les intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 avec le LeddarSteer™, un dispositif d’orientation numérique du faisceau, ainsi que le XLRator, la solution de développement de LiDARs solid-state de classe automobile basée sur le LeddarEngine™ et qui intègre des composants clés provenant de leaders mondiaux des semiconducteurs. Détentrice de plus de 100 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de pointe en matière de télédétection automobile et de mobilité.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn , Twitter , Facebook et YouTube .

Contact :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et gestion de produits mondiaux, LeddarTech Inc.

Tél. : + 1-418-653-9000 poste 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision, XLRator et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. et de ses filiales. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.