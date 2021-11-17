LeddarTech展示ADAS和AD领域的创新解决方案

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魁北克市, Nov. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、最强健、最准确的ADAS和AD传感技术的全球领先企业 LeddarTech ®很高兴地宣布，其将作为东道主和共同主持人参加12月的多项活动。这些活动将展示LeddarTech全面的端到端技术平台，帮助客户解决汽车、出行和越野市场整个价值链上的关键感应与感知挑战。这些特色解决方案包括面向一级制造商和原始设备制造商的 LeddarVision ™传感器融合与感知平台，以及基于专利 LeddarEngine ™技术的经济高效、可扩展的LiDAR XLRator开发解决方案，该方案专为LiDAR制造商和一级、二级制造商而设计。



2021年12月2日： Autonomous ，一家由致力于共同打造自主驾驶未来的科技公司组成的全球会员型组织，邀请LeddarTech参加本次独家虚拟活动：

“重新构思自主驾驶：平台方法”

一群杰出的合作伙伴将汇聚一堂，探索ADAS和AD行业的格局、挑战以及有望解决这些挑战的新兴技术。本次活动将包括主旨演讲、小组讨论和深度圆桌会议三个环节。

主讲人：

LeddarTech总裁兼首席运营官Frantz Saintellemy

STMicroelectronics MEMS微执行器事业部总监Marco Angelici

MEMS微执行器事业部总监Marco Angelici ams OSRAM Group 可见光和IR激光器高级营销经理Thomas Brandes

可见光和IR激光器高级营销经理Thomas Brandes Flex 汽车战略合作伙伴关系负责人Eric Hoarau

在 此处 报名获取本次虚拟活动的有限门票。

2021年12月6日：技术媒体领域的领先企业 All About Circuits 邀请LeddarTech和 Omni Design 参加一场网络研讨会：

“固态LiDAR是否已准备就绪，可用于大众市场部署？”

LeddarTech和Omni Design正在 开展合作 来满足这一市场要求，以大规模生产符合严格的汽车要求、提供卓越性能和显著降低成本及功耗、同时缩小外形尺寸和缩短上市时间的固态LiDAR产品。

主讲人：

LeddarTech首席技术官Pierre Olivier

Omni Design Technologies 工程副总裁Manar El-Chammas博士

Pierre和Manar将分享解决方案在两个组织之间的协同效应，并共同讲述他们如何进行协作、为LiDAR制造商和一级供应商带来的协同利益，以及合作路线图。

在 此处 报名参加本次虚拟活动。

2021年12月9日：国际路透社新闻机构的分支 Reuters Events 将邀请LeddarTech参加本次全球活动：

“面向关键ADAS和AD应用程序的传感器融合与感知解决方案”

在这场独家实践研讨会上，LeddarTech和众位宾客将探讨为何感知软件是1-5级ADAS和AD的关键赋能器与加速器。感知技术在汽车制造商向更高级别的自主驾驶发展的过程中持续带来重大挑战，这次研讨会将讨论原始数据融合与感知软件如何能够在三年多的时间里加速这一进展。

主讲人：

LeddarTech首席技术官Pierre Olivier

LeddarTech传感器融合高级产品经理Stov Yoffe

在 此处 报名获取本次虚拟活动的有限门票。

如需了解LeddarTech即将参加的现场与虚拟活动的完整列表，包括CES 2022活动，请访问 leddartech.com/events 。

关于LeddarTech

LeddarTech为自主车辆和高级驾驶辅助系统提供最灵活、最强健、最准确的ADAS和AD传感技术。LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决整个价值链上的关键感应、融合与感知技术挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应技术公司。公司提供经济高效且可扩展的解决方案，如LeddarVision™，这是一个原始数据传感器融合与感知平台，可针对摄像头、雷达和LiDAR配置生成具有多传感器支持的全面3D环境模型。它可以进行扩展以支持所有汽车自动化级别。此外，LeddarTech还通过数字波束转向设备LeddarSteer™，以及基于LeddarEngine™和来自全球半导体合作伙伴的核心组件、面向汽车级固态LiDAR的LiDAR XLRator开发解决方案，为LiDAR制造商和1-2级汽车系统集成商提供支持。 公司为尖端汽车和出行遥感应用程序提供了多项创新，已获授权或正在申请中的旨在提升ADAS及自主驾驶性能的专利技术超过100项。

如需了解有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，或关注公司 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube 账号。

联系人：

LeddarTech Inc.传播与产品管理部全球营销副总裁Daniel Aitken

电话：+ 1-418-653-9000转拨232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、VAYADrive、VayaVision、XLRator和相关标识是LeddarTech Inc.及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。