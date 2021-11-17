LeddarTech 在 12 月展示 ADAS 和 AD 的創新解決方案：感知原始融合的價值及感應器開發中靈活平台的優勢

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魁北克市, Nov. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是提供最靈活、強大和準確的 ADAS 和 AD 傳感技術的全球領導者，欣然宣佈作為主持人和聯合主持人參與 12 月舉行的各項活動。這些活動將展示 LeddarTech 全面的端到端技術平台，使客戶能夠解決汽車、流動和越野市場整個價值鏈中關鍵感應與感知挑戰。特別解決方案包括一級供應商及 OEM 的 LeddarVision ™ 感應器融合和感知平台，及建基於專利 LeddarEngine ™ 技術、專為 LiDAR 製造商和 Tier 1-2 製造商設計的符合成本效益且可擴展的 LiDAR XLRator 開發解決方案。



2021 年 12 月 2 日： Autonomous 是由致力共同塑造自動駕駛未來的科技公司組成的全球會員制組織，在這個獨家虛擬活動中主辦 LeddarTech：

「Reimagining Autonomy: A Platform Approach」（重新構想自治：平台方法）

一流的合作夥伴陣容將齊聚一堂，探索 ADAS 和 AD 格局、挑戰及旨在解決這些挑戰的新興技術。這次活動將包括主題演講、小組討論和圓桌深入討論。

講者：

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2021 年 12 月 6 日：科技媒體領導者 All About Circuits 主持 LeddarTech 和 Omni Design 全球網絡研討會：

「Are Solid-State LiDARs Ready for Mass-Market Deployment?」（固態 LiDAR 是否準備好進行大規模市場部署？）

LeddarTech 和 Omni Design 正 合作 滿足這市場需求，以實現固態 LiDAR 產品的大規模生產，這些產品滿足嚴格的汽車要求，提供卓越性能並顯著降低成本和功耗，同時實現更小的外形尺寸和更快的上市時間。

講者：

LeddarTech 技術總監 Pierre Olivier

Omni Design Technologies 工程副總裁 Manar El-Chammas 博士

Pierre 和 Manar 將分享兩個組織之間解決方案的協同作用，並共同描述它們如何協作、對 LiDAR 製造商和一級供應商的協同效益及協作路線圖。

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2021 年 12 月 9 日： Reuters Events 是國際路透社新聞機構的部門，將在此全球活動中主辦 LeddarTech：

「Sensor Fusion and Perception Solutions for Critical ADAS and AD Applications」（關鍵 ADAS 和 AD 應用的感應器融合和感知解決方案）

在這個獨家實踐研討會中，LeddarTech 和來賓將探討為什麼感知軟件是 1-5 級 ADAS 和 AD 的關鍵推動者和加速器。雖然感知繼續成為汽車製造商向更高級別的自動駕駛邁進的一大挑戰，但這次研討會將討論原始數據融合和感知軟件如何將這進步縮短三年以上。

講者：

LeddarTech 技術總監 Pierre Olivier

LeddarTech 感應器融合高級產品經理 Stav Yoffe

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有關 LeddarTech 即將舉行的現場和虛擬活動的完整清單，包括 CES 2022，請瀏覽 leddartech.com/events 。

關於 LeddarTech

LeddarTech 為自動駕駛汽車和高級駕駛員輔助系統提供最靈活、最強大和最準確的 ADAS 和 AD 感應技術。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應、融合以及感知挑戰。公司提供符合成本效益且可擴展的解決方案，例如 LeddarVision™，這是一個原始數據感應器融合和感知平台，可產生全面的 3D 環境模型，並為攝影機、雷達和 LiDAR 配置提供多感應器支援。它可擴展以支援所有車輛自動化級別。此外，LeddarTech 使用數碼光束轉向裝置 LeddarSteer™，以及用於 LeddarEngine™ 和來自全球半導體合作夥伴核心組件的汽車級固態 LiDAR 開發的 LiDAR XLator 開發解決方案，以支援 LiDAR 製造商和 Tier 1-2 汽車系統整合商。該公司推出了多項尖端的汽車及流動遙控感應應用創新，其超過 100 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

欲知更多關於 LeddarTech 的資訊，請瀏覽 www.leddartech.com ，以及 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 及 YouTube 。

聯絡人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球營銷、傳訊及產品管理副總裁

電話：+ 1-418-653-9000（內線：232）

電郵：daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP, LeddarCore、VAYADrive、VayaVision、XLRator 以及相關標誌是 LeddarTech Inc. 及其附屬公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱及標記是或可能是用於辨認其有關擁有人的產品或服務的商標或註冊商標。