SalMar leverer rekordhøyt slaktevolum med fortsatt solide biologiske prestasjoner og har tatt nye strategiske grep for videre bærekraftig vekst  

Rekordhøyt slaktevolum og fortsatt solide biologiske og operasjonelle prestasjoner har gitt et godt resultat i tredje kvartal.

Total operasjonell EBIT for perioden var NOK 743 millioner og 14,95 NOK per kilo for Norge. Total operasjonell EBIT inkludert Icelandic Salmon var NOK 748 millioner og 14,35 NOK per kilo.

Oppdrett Nord-Norge med solide resultater drevet av sterke biologiske prestasjoner og solid håndverk. Oppdrett Midt-Norge med stabil utvikling og gode resultater.

Segmentet Salg og industri har hatt rekordhøy aktivitet ved slakteri- og videreforedlingsanleggene, men økte kostnader svekker resultatet.

Icelandic Salmon med stabil kostnadsutvikling, men lavere spotpris og engangskostnader relatert til merkevare- og produktutvikling svekker resultatet.

SalMar øker volumguiding for 2021 i Norge med 6 000 tonn til 169 000 tonn som følge av sterk utnyttelse av økt produksjonskapasitet. Forventer økt slaktevolum i 2022, Norge 175 000 tonn, Island 16 000 tonn og Skottland 46 000 tonn.

Øker produksjonskapasiteten i Midt-Norge gjennom kjøp av eierandeler i Nekton Havbruk AS og Refsnes Laks AS som samlet har 5 500 tonn MTB for produksjon av laks i Midt-Norge.

InnovaNor, Nord-Norges mest effektive og moderne slakteri- og videreforedlingsanlegg, vil være i drift i løpet av Q4 2021.

SalMar inngikk strategisk partnerskap med Aker for å skape verdens ledende oppdrettsvirksomhet til havs. Satsingen skal skje i det nye selskapet, SalMar Aker Ocean, som vil videreføre og forsterke SalMars nåværende virksomhet innen havbasert oppdrett.

Rekordhøyt slaktevolum og fortsatt solid drift ga gode resultater i tredje kvartal

SalMar hadde i tredje kvartal et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 748 millioner kroner, opp fra NOK 661 millioner sammenlignet med forrige kvartal. Slaktevolumet for kvartalet var på 52 100 tonn som gir en operasjonell EBIT per kilo på NOK 14,35.

- Vi er særlig fornøyde med resultatene fra oppdrett i kvartalet, og som alltid er det god og solid drift på laksens betingelser kombinert med godt håndverk fra våre ansatte som har gjort dette mulig. Dette kvartalet har vi også tatt store og viktige strategiske grep som vil gjøre det mulig for SalMar å vokse videre. Vi har gjennomført strategiske oppkjøp i verdikjeden, vi er i ferd med å ferdigstille vårt nye prosessanlegg i nord, og vi har innledet samarbeid med Aker som vil styrke vår satsing på havbasert oppdrett, sier konsernsjef Gustav Witzøe.

Segment Midt-Norge og Nord-Norge fortsetter å levere solide resultater drevet av stabilt gode biologiske prestasjoner og solid håndverk fra ansatte. I tredje kvartal er prestasjonen særlig god fra Nord-Norge med vesentlig lavere kostnadsnivå enn tidligere.

Salg og industri har hatt høy aktivitet gjennom kvartalet, men økte kostnader i forbindelse med logistikk og andre innsatsfaktorer svekker resultatet i kvartalet.

Icelandic Salmon forsetter den positive utviklingen fra forrige kvartal med god underliggende drift, men lavere spotpris og engangskostnader relatert til merkevare- og produktutvikling svekker resultatet.

For årets ni første måneder som helhet leverte SalMar-konsernet en operasjonell EBIT på nok 2 037 millioner, mot NOK 2 594 millioner i samme periode året før.

Sterk og robust plattform for videre bærekraftig vekst

SalMar har i over 30 år hatt bærekraftig matproduksjon som sitt varemerke, og har gått i bresjen for utviklingen av en fremtidsrettet norsk havbruksnæring. Dette arbeidet fortsetter med uforminsket styrke. SalMar har som ambisjon å være ledende både innenfor det tradisjonelle kystnære havbruket, så vel som i oppdrett i mer eksponerte områder både innaskjærs og i åpent hav.

Etablering av SalMar Aker Ocean sammen med Aker markerer en milepæl for SalMar. SalMar Aker Ocean skal drive havbasert lakseoppdrett, både i værharde eksponerte områder og langt til havs. Målet er å skape verdens mest pålitelige og intelligente oppdrettsvirksomhet ved å kombinere Aker og SalMars bransjekunnskap og ledende kompetanse innen laks og lakseoppdrett, industriell software og miljøteknologi. Virksomheten vil være basert på de strengeste krav til fiskevelferd og en ambisjon om nullutslipp for hele verdikjeden.

- SalMar har betydelig fleksibilitet til å realisere vår vekststrategi og vi fortsetter våre strategiske investeringer langs hele verdikjeden med uforminsket styrke både kystnært og til havs. De grep og investeringer vi nå gjør skaper fundamentet for videre miljømessige, kvalitetsmessige og økonomiske gode resultater fremover, sier CEO Gustav Witzøe.

Gode vekstutsikter

Det er forventet moderat økning i global etterspørsel etter atlantisk laks i 2022. Covid-19 gir fortsatt økt markedsusikkerhet, men årets ni første måneder har vist hvor sterk laksemarkedet er. Utrulling av vaksiner i hele verden gir dessuten god grunn til å være optimistisk om fremtiden.

SalMar øker forventningene om et slaktevolum for 2021 i Norge med 6 000 tonn til 169 0000 tonn og reduserer guiding på Island til 12 000 tonn og til 33 000 tonn i Skottland.

Det forventes stabilt kostnadsnivå ogn høyere samlet volum i fjerde kvartal enn i tredje kvartal. SalMar forventer en kontraktsandel på rundt 25 prosent for fjerde kvartal 2021.

Forventer videre vekst i slaktevolum i 2022. Forventer 6 000 tonn økning i Norge til 175 000 tonn. 4 000 tonn økning på Island til 16 000 tonn og 13 000 tonn økning til 46 000 tonn i Skottland forutsatt gjennomføring av oppkjøpet på Shetland blir godkjent av konkurransemyndighetene.

Full rapport og presentasjon for tredje kvartal 2021 er vedlagt.

SalMars konsernsjef Gustav Witzøe, CFO & COO Trine S. Romuld og konserndirektør Salg & industri Frode Arntsen vil presentere selskapets resultater fra InnovaNor på Senja i Nord-Norge via webcast på www.salmar.no fra klokken 08:00.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Gustav Witzøe, konsernsjef Telefon: +47 911 47 834 E-post: gustav.witzoe@salmar.no ( mailto:gustav.witzoe@salmar.no )

Trine Sæther Romuld, CFO & COO Telefon: + 47 991 63 632 E-post: trine.romuld@salmar.no ( mailto:trine.romuld@salmar.no )

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya, Vikenco på Aukra og InnovaNor på Senja. Videre eier SalMar 50 prosent av Scottish Seafarms Ltd. Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet

