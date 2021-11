English Danish

Selskabsmeddelelse

17. november 2021

Meddelelse nr. 16

NKT A/S 3. kvartal 2021: Indtjeningsfremgang drevet af bredt forankret vækst

NKT CEO Alexander Kara bekræfter den foreløbige finansielle opdatering for 3. kvartal 2021 som blev offentliggjort den 19. oktober 2021:

- Vi har forbedret vores økonomiske resultater i løbet af 2021, og det fortsatte i 3. kvartal drevet af yderligere vækst i både NKT og NKT Photonics. Det er tilfredsstillende at se, at vi fortsat drager nytte af den grønne omstilling og vores forbedringsinitiativer. NKT Photonics fortsatte med at vokse i takt med at markedsforholdene blev forbedret efter den negative påvirkning af COVID-19 i 2020.



Finansielle højdepunkter

NKT NKT Photonics EUR mio. 3. kvt. 2021 3. kvt. 2021 Omsætning 333,2* 18,5 Organisk vækst 10% 10% Operationelt EBITDA 44,8 3,2 Operationel EBITDA-margin 13,5%* 17,0%

* Std. metalpriser

Finansielle forventninger til 2021

De finansielle forventninger er uændrede fra selskabsmeddelelse nr. 15 fra 19. oktober 2021.

I NKT forventes omsætningen (std. metalpriser) at blive ca. EUR 1,2 mia. (tidligere cirka EUR 1,1-1,2 mia.) og operationelt EBITDA forventes at blive ca. EUR 125–135 mio. (tidligere cirka EUR 80-110 mio.).

I NKT Photonics forventes det at organisk omsætningsvækst bliver cirka 8-15% og EBITDA-marginen forventes at blive cirka 6-8%.

De finansielle forventninger til både NKT og NKT Photonics er fortsat forbundet med usikkerhed på grund af den generelle markedssituation med reduceret adgang til råmaterialer, materialer til produktionen såvel som den fortsat ukendte udvikling af COVID-19 pandemien.

NKT: Positiv udvikling i omsætning og operationelt EBITDA fortsatte

NKT øgede omsætningen (std. metalpriser) fra EUR 300 mio. i 3. kvartal 2020 til EUR 333 mio. i 3. kvartal 2021, svarende til organisk vækst på 10%. Operationelt EBITDA steg fra EUR 21,4 mio. i 3. kvartal 2020 til EUR 44,8 mio. i 3. kvartal 2021 med positivt bidrag fra alle tre forretningsområder. Derudover var det operationelle EBITDA positivt påvirket af en forsikringsindtægt på EUR 20,7 mio.

Ved udgangen af 3. kvartal 2021 udgjorde ordrebeholdningen af højspændingsprojekter EUR 2,97 mia. (EUR 2,52 mia. i std. metalpriser). Dette var en forringelse i forhold til udgangen af 2. kvartal hvor ordrebeholdningen var på EUR 3,16 mia. (EUR 2,66 mia. in std. metalpriser) til trods for, at en række nye projekter blev tilføjet i

3. kvartal 2021.

NKT har indgået en eksklusiv Preferred Supplier Agreement om levering af strømkabelsystemet til den mulige højspændingstransmissionslinje Champlain Hudson Power Express i USA. Det potentielle projekt forventes at have en værdi af ca. EUR 1,1 mia. (målt i nuværende markedspriser på metal). Da NKT endnu ikke har en fast ordre, indgår projektet ikke i ordrebeholdningen af højspændingsprojekter.

NKT Photonics: Højeste omsætning nogensinde i 3. kvartal

NKT Photonics’ omsætning i 3. kvartal 2021 var EUR 18,5 mio., en stigning fra EUR 16,7 mio. i 3. kvartal 2020. Det svarede til organisk vækst på 10%. Industrial og Quantum & Nano Technology segmenterne, var de primære bidragsydere til vækst i 3. kvartal 2021 hvilket var en vending fra 3. kvartal 2020, hvor disse segmenter var hårdest ramt af COVID-19-pandemien. EBITDA for 3. kvartal 2021 udgjorde EUR 3,2 mio., en stigning på EUR 2,2 mio. i forhold til 3. kvartal 2020. Væksten i indtjeningen skyldtes primært højere omsætning samt højere bruttomargin fra et forbedret produktmix.

I juli 2021 besluttede bestyrelsen at genoptage afsøgningen af de strategiske alternativer for NKT Photonics med det formål at optimere værdiskabelsen. Processen er i gang, og J.P. Morgan Securities plc er blevet udpeget som ledende finansiel rådgiver.

