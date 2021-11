English French

Cnova NV : nomination d’un nouveau Directeur Administratif et Financier

AMSTERDAM – 17 novembre 2021, 7h45 CET Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV; ISIN : NL0010949392) (“Cnova”) annonce ce jour la nomination de Monsieur Luc Péligry comme Directeur Administratif et Financier de Cnova et Directeur Général Adjoint en charge des finances de Cdiscount. Il sera également membre du Comité Exécutif de Cdiscount.

Luc Péligry possède une vaste expérience en finance et en management dans différents secteurs d’activité, complétée d’une grande expertise dans la gestion des risques, les achats, la logistique et la gestion des systèmes d’information.

Agé de 56 ans, expert-comptable agréé, Luc Péligry est diplômé de l'ESSCA et de l'INSEAD. Monsieur Maxime Dubarry, Directeur Financier Adjoint de Cnova, qui a assuré l'intérim, lui rapportera directement.

Luc Péligry apportera sa solide expérience pour soutenir le développement du groupe en améliorant la gestion de la performance à travers toutes ses activités, notamment Cdiscount et Octopia, permettant ainsi de renforcer la création de valeur.

Emmanuel Grenier, PDG de Cnova, a commenté :

"Nous sommes heureux d'accueillir Luc au sein de Cnova. Je suis convaincu qu'il contribuera de manière significative au succès de nos initiatives de croissance tout en exerçant une discipline financière stricte sur les opérations courantes. Je tiens également à remercier Maxime qui reprendra son rôle de Directeur Financier Adjoint après avoir assuré l'intérim au cours des derniers mois."

***

A propos de Cnova N.V.

Cnova N.V., leader Français du e-commerce, offre à ses 10,3 millions de clients actifs des produits qu'ils peuvent acheter sur son site marchand à la pointe de l’innovation : Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients une offre de produits à des prix très attractifs, des options de livraison rapides et commodes, des solutions de paiement pratiques et innovantes ainsi que des services de voyage, de divertissement et d’énergie. Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino, groupe de distribution mondial. Les communiqués de Cnova N.V. sont disponibles à l’adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou accessibles depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse contient des informations réglementées (gereglementeerde informatie) au sens de la loi de supervision néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) qui doivent être rendues publiques conformément aux législations néerlandaise et française. Ce communiqué de presse est émis uniquement à des fins d'information.

***

Cnova Relations Investisseurs

investor@cnovagroup.com Contact Médias

directiondelacommunication@cdiscount.com

Tel: +33 6 18 33 17 86

Pièce jointe