Les Ulis, le 17 novembre 2021





Lexibook® étoffe sa gamme de robots et dévoile

POWERMAN® MASTER, son nouveau robot savant qui lit dans les pensées !

Fidèle à son ADN ludo-éducatif, Lexibook® innove et lance un nouveau robot destiné à amuser les enfants et les accompagner dans leur développement : POWERMAN® MASTER. Doté de nombreux effets sonores et lumineux, POWERMAN® MASTER se déplace, crée et raconte des histoires, danse, teste les connaissances de vos enfants et devine même leurs pensées grâce à son intelligence artificielle !

Un robot agile et rigolo !

POWERMAN MASTER est un robot interactif qui danse, joue de la musique, et se déplace dans toutes les directions grâce à sa télécommande. Programmable, il suit également les mouvements de l’enfant et crée de nouvelles danses en rythme avec la musique. Joueur, il amuse les enfants en tirant des disques en mousse colorés inoffensifs pour jouer partout dans la maison !

Le Robot Savant qui lit dans les pensées !

L’enfant pense à un animal et doit juste répondre oui ou non aux questions. POWERMAN MASTER connait également de nombreux quizz éducatifs pour apprendre aux enfants à reconnaître les sons des animaux !

Ecoutez, chantez et communiquez avec POWERMAN MASTER pendant des heures !

POWERMAN MASTER est le meilleur ami des enfants ! Il leur raconte et crée des histoires, répète avec une voix de robot les phrases qu’ils lui apprennent, et les réutilise ultérieurement ! Il joue même de la musique et crée ses chansons en enregistrant des messages qu’il répète en chantant et dansant !

Apprendre n’a jamais été aussi fun qu’avec POWERMAN MASTER !



Inclut 1 guide de l’explorateur pour découvrir les animaux ! ROB25FR sera disponible dans les magasins spécialisés à partir de novembre 2021, au PVPC de 49,99€. A propos de Lexibook® Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com.

Contact – Delphine LE LAN - 01 73 20 20 24 - rpfr@lexibook.com





Pièce jointe