Quand l’ERP permet de valoriser son entreprise

Souvent abordé sur un plan purement technologique, le sujet de l’ERP est pourtant un axe structurant dans la valorisation financière d’une société. En effet, au centre des processus de gestion courante de l’entreprise, l’ERP joue un rôle central dans le développement de l’entreprise, lui permet de gagner en performance et de développer ses activités. Preuve en est dans des situations tendues où l’entreprise est privée de son ERP (en cas de Ransomware ou autre), l’activité se trouve alors à l’arrêt ce qui se traduit par une perte sèche de chiffre d’affaires.

L’ERP plus qu’une technologie, un outil de gouvernance

L’ERP, comme nous l’avons évoqué, est un outil de pilotage incontournable. En effet, contrairement à d’autres solutions, il est utilisé par l’ensemble des équipes de direction pour gérer leurs activités : DAF (pilotage et suivi de la rentabilité), Direction commerciale (suivi des commandes et de la facturation), Direction des opérations (suivi d’ateliers, gestion des approvisionnements et des stocks, …), etc.

S’appuyer sur un ERP permet donc de donner vie à sa stratégie de développement et de s’assurer que cette dernière est menée correctement en accédant à des informations pertinentes. Le Top Management est alors en mesure de valoriser l’entreprise et de donner une réelle crédibilité à différents niveaux.

Nous pourrions par exemple évoquer la relation avec les actionnaires (présentation des résultats), la relation avec les partenaires financiers (pour l'obtention de lignes de crédits auprès des banques par exemple), ou encore la crédibilité vis-à-vis des clients et des partenaires (pour la bonne gestion des processus, des opérations, etc.). La valorisation de l’ERP revêt donc de très nombreux visages et peut donner à l’entreprise une valeur inattendue. Il s’agit donc de faire la différence par rapport à la concurrence en misant sur une digitalisation efficace de ses activités et de ses opérations grâce à l’ERP.

S’outiller numériquement : l’assurance de mener à bien son développement

Une chose évidente est que chaque entreprise doit aujourd’hui déployer et concevoir une organisation agile pour pouvoir se développer à long terme en prenant en compte les nouveaux usages, normes, etc. Il est donc fondamental d’investir dans le numérique pour y arriver et plus précisément sur des systèmes de gestion de nouvelle génération pour mener à bien ses opérations depuis un point unique.

C’est pour cela que l’ERP est désormais un maillon clé pour les entreprises de toutes tailles et que sa mise en place permet de valoriser ses assets, de donner de la transparence à ses opérations et donc d’accroitre la valeur de sa société. De manière globale, différents déploiements mettent en avant que s’appuyer sur un ERP permet non seulement de sécuriser une partie de ses opérations, mais aussi d’accroitre la valorisation de son entreprise.

Fort de ces éléments, l’ERP est donc la composante clé que les sociétés vont devoir intégrer dans leurs plans de croissance pour rester attractives et augmenter significativement leur valeur à long terme.

Par François Montandon chez b.workshop