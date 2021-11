Déployer des solutions IT « Full-Code » grâce à une approche DevOps

Dans toute entreprise, le SI est au cœur des processus métiers : toute action commerciale, marketing, productive ou financière nécessite des outils parfaitement calibrés pour être exécutés. Ces outils sont très souvent des produits sur étagère dont le fonctionnement, bien que configurable, n’est pas toujours adapté aux processus métiers en place dans l’entreprise.

Lorsque l’entreprise est une start-up, le fonctionnement d’un produit permet un formatage des processus de l’entreprise à l’outil. En revanche, lorsque celle-ci a grandi, cette approche ne suffit plus, car elle impose une configuration hautement spécifique. Finalement, le temps que cette configuration soit adaptée, le métier de l’entreprise aura déjà évolué et nécessitera une nouvelle, longue et coûteuse adaptation de ce produit.

Avec du logiciel sur mesure (“Full-Code”), les SI peuvent se doter d’outils disposant des fonctionnalités les plus avancées, tout en étant parfaitement adaptés au processus en place dans une entreprise. Si les technologies et méthodologies apportées par les Cloud Providers et l’approche DevOps ont totalement bouleversé et optimisé la livraison d’applications, elles permettent surtout d’avoir une équipe de développeurs dédiée aux besoins des utilisateurs et prête à réagir à toute situation imprévue.

Les fondamentaux à respecter

Avoir un SI évolutif : les nouvelles fonctionnalités doivent avoir un TTM de quelques jours en intégrant un flux permanent de déploiements.

Avoir une infrastructure optimisée : chaque composant de l’application doit pouvoir accéder à des capacités de calcul suffisantes lorsqu’elles sont nécessaires, tout en évitant un surdimensionnement des plateformes.

Avoir des applications hautement disponibles : le déploiement de nouvelles fonctionnalités ne doit engendrer aucun downtime et les régressions fonctionnelles doivent être limitées au maximum.

La démarche « Full-Code » peut s’appliquer à n’importe quelle application SI, mais ses bénéfices seront bien plus importants si l’application est au cœur des process métiers de l’entreprise : ceux-ci évoluant continuellement, il est primordial de pouvoir accompagner ce changement constant avec fiabilité et sécurité. Et lorsque cette démarche s’appuie sur une solution communautaire, il est possible de bénéficier immédiatement d’un socle applicatif robuste, avec toutes les fonctionnalités standards attendues et les fondations requises pour des évolutions maîtrisées.

Par Bruno Le Fellic, CTO, chez SpikeeLabs.