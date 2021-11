Harvialta elämyksellinen saunamaailma Osuuskauppa Keskimaan Sataman Viilu -satamaravintolaan

English Finnish

Harvia toimittaa saunamaailman uuteen Osuuskauppa Keskimaan satamaravintolaan Jyväskylässä. Saunamaailma sisältää kolme tyyliltään ja kooltaan erilaista saunaa tarjoten ainutlaatuisia ja laadukkaita saunaelämyksiä. Suurin saunoista hyödyntää Harvia-konserniin kuuluvan saksalaisen EOS-yhtiön premium-tason saunatekniikkaa.



Osuuskauppa Keskimaa rakennuttaa uuden ympärivuotisen satamaravintolan Jyväskylän sataman kärkeen kesäksi 2022. Ravintolarakennukseen tulee ravintola, juhla- ja kokoustiloja sekä saunamaailma. Satamaravintolan nimeksi valikoitui Sataman Viilu nimikilpailun kautta.



”Saunamaailman kumppania valitessa painotimme elämyksellisyyttä, näyttävyyttä ja ajatonta suomalaista muotoilua. Halusimme Viiluun mukaan keskisuomalaista osaamista, ja Harvian kaltainen oman maakunnan ikoninen yritys on meille siksikin tärkeä kumppani. Harvia myös vastasi vaatimuksiimme yli 70 vuoden saunaosaamisella ja modernilla muotoilulla, joka sopii saumattomasti yhteen rakennuksen henkeen ja kaupunkiympäristöön”, sanoo Osuuskauppa Keskimaan matkailu- ja ravitsemisalan toimialajohtaja Pasi Kunelius.



”Kaupunkisaunat, joissa yhdistyy ravintolapalvelut, yhdessä oleminen ja rentoutuminen, kasvattavat suosiotaan. On upeaa olla mukana toteuttamassa Osuuskauppa Keskimaan uudenlaista satamaravintolakonseptia, josta pääsevät nauttimaan niin kaupungin asukkaat kuin matkailijat. Kaupunkisauna edistää modernia saunakulttuuria, jossa haetaan sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia niin arjessa kuin juhlassa yhdessä iloiten ja rentoutuen”, kertoo Päivi Juolahti, Harvian markkinointi- ja innovaatiojohtaja.



Harvia on suunnitellut kolme erilaista saunakokemusta Sataman Viiluun. Tunnelmallisissa saunatiloissa voi nauttia Jyväsjärven maisemista ja käydä vilvoittelemassa terassin yhteydessä olevassa järvivesialtaassa.



”Valitsimme suurimpaan saunaan Harvian tytäryhtiön EOSin vaativaan ammattikäyttöön suunnitellun premium-luokan saunatekniikan, joka takaa tasaisen ilmanvaihdon ja lämpenemisen. Saunatekniikka sisältää kiukaiden yhteydessä olevat höyrystimet, jotka tekevät saunan ilmasta kostean ja miellyttävän luoden kylpylätunnelmaa”, kertoo Harvian myyntijohtaja Anssi Pelkonen.



Toisen pienemmän saunan muotoilu on saanut inspiraationsa perinteisestä savusaunasta ja sen seinissä käytetään mustaa rustiikkipaneelia. Kolmas sauna toteuttaa modernia saunaa, jossa on hyödynnetty lasia ja pelkistettyä skandinaavista muotoilua. Satamaravintolasta odotetaan tulevan yksi Jyväskylän vetovoimaisimmista matkailukohteista. Sataman Viilu avataan yleisölle alkukesästä 2022.





Lisätietoja:



Päivi Juolahti, markkinointi- ja innovaatiojohtaja



puh. 040 703 3480



paivi.juolahti@harvia.fi





Anssi Pelkonen, myyntijohtaja



puh. 040 1734 910



anssi.pelkonen@harvia.fi





Pasi Kunelius, toimialajohtaja, Osuuskauppa Keskimaa



puh. 010 767 3060



pasi.kunelius@sok.fi





Harvia lyhyesti



Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.



Harvian liikevaihto vuonna 2020 oli 109,1 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 800 alan ammattilaista Suomessa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Yhdysvalloissa, Itävallassa, Venäjällä, Virossa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.



Lue lisää: https://harviagroup.com/



