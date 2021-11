atai Life Sciences legt Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2021 und Unternehmens-Update vor

- Positive Topline-Ergebnisse aus der Phase-2b-Studie von COMP360 -

BERLIN und NEW YORK, Nov. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- atai Life Sciences N.V. (Nasdaq: ATAI) („atai“), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Störungen zu transformieren, hat heute seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal zum 30. September 2021 sowie sein Unternehmens-Update vorgelegt.

„Nach unserem Börsengang im Juni sehen wir weiterhin eine positive Dynamik. Wir betreiben derzeit 11 therapeutische Programme und jeder Meilenstein bei der klinischen Entwicklung ist ein weiterer Schritt vorwärts auf dem Weg zur Verwirklichung unserer Vision, psychische Krankheiten zu heilen, damit jeder Mensch überall ein erfüllteres Leben führen kann“, so Florian Brand, CEO und Mitgründer.

„Als Antwort auf die Heterogenität der psychisch Kranken entwickeln wir ein pharmakologisch vielfältiges Spektrum an Behandlungen. Wir beabsichtigen, diese Behandlungen mit innovativen digitalen Therapeutika und robusten Erkenntnissen aus unserem multimodalen Datenansatz zu unterstützen. Unser ultimatives Ziel ist es, unsere Behandlungen auf die individuellen Patientenbedürfnisse abzustimmen, indem wir verschiedene Biomarker verwenden. Wir gehen davon aus, dass unsere Medikamentenentwicklungspipeline und unsere Basistechnologien durch unseren Ansatz des Kaufens und Bauens weiter wachsen werden. Zudem werden wir weiterhin sehr aktiv in der Geschäftsentwicklung sein.

„Vor kurzem starteten wir zwei neue klinische Studien: eine Phase-2a-Studie mit PCN-101 (R-Ketamin) für die therapieresistente Depression und eine Phase-1/2-Studie mit DMX-1002 (Ibogain) zur Behandlung von Opioidmissbrauch. Was die klinischen Ergebnisse betrifft, so haben wir erst letzte Woche positive Phase-2b-Daten von COMPASS Pathways erhalten, dem ersten von uns finanzierten Unternehmen, das das Potenzial von Psychedelika gründlich erforscht. Diese klinische Studie zeigte das rasche Einsetzen der Wirkung, eine große Effektstärke und die dauerhafte Wirkung von COMP360 (einer unternehmenseigenen synthetischen Formulierung von Psilocybin) bei der therapieresistenten Depression. Wir erwarten noch vor Jahresende ein weiteres wichtiges klinisches Ergebnis für RL-007 bei kognitiven Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit Schizophrenie.

„Der schmale Fokus auf die Behandlungen von psychischen Erkrankungen bedeutet, dass jedes einzelne Studienergebnis wichtige Erkenntnisse nicht nur für das betreffenden Programm, sondern für alle unsere Programme bietet und uns so ermöglicht, die Entwicklung neuer Therapien für Patienten mit dem entsprechenden Bedarf zu beschleunigen.“

Programm-Updates

COMP360 (Psilocybin):

Programmdetails: COMP360 ist eine proprietäre Formulierung von synthetischem Psilocybin, einem 5-HT2A-R-Agonisten, der als orales, potenziell schnell wirkendes Antidepressivum entwickelt wird.



Jüngste Fortschritte:

Im November gab COMPASS positive Topline-Ergebnisse seiner randomisierten, kontrollierten, doppelblinden, dosiskontrollierten Phase-2b-Studie von COMP360-Psilocybin zur Behandlung der therapieresistenten Depression bekannt.

Die Studie mit 233 Patientinnen und Patienten erreichte ihren primären Endpunkt und zeigte beim Vergleich der 25-mg-Dosis mit der 1-mg-Dosis ausgehend vom Ausgangswert nach 3 Wochen eine Reduzierung des Gesamtscores auf der Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) um 6,6 Punkte.

COMP360 zeigte zudem ein schnelles Ansprechen und eine dauerhafte Wirksamkeit. Ein rascher Wirkungseintritt mit statistisch signifikanten Behandlungsunterschieden zwischen den 25-mg- und den 1-mg-Gruppen wurde am Tag nach der Verabreichung von COMP360-Psilocybin festgestellt. Die Ansprechraten in Woche 12, die auf einer Abnahme des MADRS-Gesamtscores gegenüber dem Ausgangswert von ≥50 % basierten, betrugen 32,9 % bzw. 16,4 % bei Psilocybin-Dosen von 25 mg bzw. 1 mg. Die Remissionsraten in Woche 12, die auf einem MADRS-Gesamtscore ≤10 basierten, betrugen 26,6 % bzw. 11,4 % bei Psilocybin-Dosen von 25 mg bzw. 1 mg.

COMP360 wurde allgemein gut vertragen.

Bevorstehende Meilensteine:

Eine zulassungsrelevante Phase-3-Studie wird voraussichtlich im Jahr 2022 beginnen.

Tochtergesellschaft: COMPASS Pathways

PCN-101 (R-Ketamin):

Programmdetails: PCN-101 ist eine parenterale Formulierung von R-Ketamin, einem glutamatergischen Modulator, der als schnell wirkendes Antidepressivum entwickelt wird und das Potenzial für eine Behandlung zu Hause hat.



Jüngste Fortschritte:

Im September 2021 startete Perception Neuroscience die Phase-2-Studie von PCN-101 (R-Ketamin) zur Behandlung der therapieresistenten Depression. In dieser randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studie soll die Wirksamkeit, die Sicherheit, das Dosisansprechen und die Dauerhaftigkeit der Wirkung bei Patienten mit therapieresistenter Depression untersucht werden.

Bevorstehende Meilensteine:

Die Topline-Daten werden für Ende 2022 erwartet.

Tochtergesellschaft: Perception Neuroscience

RL-007:

Programmdetails: RL-007, ein cholinerger, glutamatergischer und GABA-B-Rezeptor-Modulator, ist eine oral verfügbare Substanz, die zur Behandlung kognitiver Beeinträchtigungen in Verbindung mit Schizophrenie entwickelt wird. Die derzeit laufende offene RL-007-Phase-2a-Studie mit mehreren Dosen und Biomarker-Fokus, die mit Patienten mit kognitiven Beeinträchtigungen in Verbindung mit Schizophrenie durchgeführt wird, soll die Sicherheit und Verträglichkeit der Substanz und deren Auswirkungen auf elektroenzephalogrammbasierte Biomarker untersuchen.



Jüngste Fortschritte:

Nach den ermutigenden Ergebnissen einer kürzlich durchgeführten Zwischenanalyse der Daten des quantitativen Elektroenzephalogramms (qEEG) der acht Patienten aus der ersten Kohorte, hat atai einen Teil einer künftigen Meilensteinzahlung vorab geleistet, um den Beginn der nachfolgenden Studie zu beschleunigen, die weitgehend eine doppelblinde, placebokontrollierte, Proof-of-Concept-Studie sein und deren Schwerpunkt auf klassischeren kognitiven Endpunkten liegen wird, einschließlich Untergruppen der MATRICS Consensus Cognitive Battery.

Bevorstehende Meilensteine:

Die Topline-Daten werden für Ende 2021 erwartet.

Tochtergesellschaft: Recognify Life Sciences

GRX-917 (deuteriertes Etifoxin):

Programmdetails: GRX-917 ist eine orale Formulierung einer deuterierten Version von Etifoxin, einem mitochondrialen Translocator-Protein-Agonisten, der eine potenziell schnelle angstlösende Wirkung bei verbesserter Verträglichkeit im Vergleich zu aktuellen Anxiolytika in den USA bieten soll.



Jüngste Fortschritte:

Die randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-1-Studie von GRX-917 soll die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik der Substanz unter Verwendung von qEEG untersuchen. Wir haben vor kurzem die SAD-Komponente (Single Ascending Dose, einmalig ansteigende Dosis) der Studie abgeschlossen. Die Dosierung in der MAD-Komponente (Multiple Ascending Dose, mehrfach ansteigende Dosis) ist noch nicht abgeschlossen.

Bevorstehende Meilensteine:

Topline-Daten werden für Mitte 2022 erwartet.

Tochtergesellschaft: GABA Therapeutics

DMX-1002 (Ibogain):

Programmdetails: DMX-1002 ist eine orale Formulierung von Ibogain, einem cholinergen, glutamatergischen und monoaminergen Rezeptor-Modulator, der für die Behandlung von Opioidmissbrauch entwickelt wird.



Jüngste Fortschritte:

Im September 2021 dosierte DemeRx IB den ersten Probanden in einer Phase-1/2a-Studie von DMX-1002. Diese Studie soll die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Wirksamkeit von DMX-1002 untersuchen und dient als Grundlage für künftige Studien zur Behandlung von Opioidmissbrauch.

Bevorstehende Meilensteine

Topline-Daten zur Sicherheit werden für Anfang 2022 erwartet.

Tochtergesellschaft: DemeRx IB

Drittes Quartal und jüngste Unternehmens-Updates



Entdeckungsprogramme

Start von PsyProtix, einem Unternehmen für Präzisionspsychiatrie, das neue chemische Wirkstoffe entwickelt, die auf die mitochondriale Dysfunktion bei therapieresistenter Depression und anderen psychischen Erkrankungen abzielen. PsyProtix ist derzeit im Bereich der Erforschung und präklinischen Entwicklung tätig und wird voraussichtlich im Jahr 2023 mit klinischen Studien beginnen.

Entwicklung und pharmakologische Testung von mehr als 250 neuartigen Substanzen bei EntheogeniX auf der Basis von Strukturen, die mithilfe eines computergestützten chemischen Ansatzes generiert wurden. Derzeit läuft die Auswahl des Hauptkandidaten.

Formulierungstechnologien

Abschluss einer erweiterten Vereinbarung mit dem strategischen Partner IntelGenx, die auf positiven frühen Machbarkeitsdaten beruht, um den Wechsel von IntelGenx von der TSX Venture Exchange zur Toronto Stock Exchange zu unterstützen. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft exklusive Zusammenarbeit von IntelGenx mit atai, um Formulierungen von Substanzen für die Prävention oder Behandlung von psychischen Erkrankungen zu entwickeln.

Abschluss einer Proof-of-Principle-Studie, die zeigte, dass die auf Sol-Gel basierende Trägerstofftechnologie von InnarisBio in einem Tiermodell Substanzen effektiv von der Nase direkt ins Gehirn transportieren kann. InnarisBio entwickelt seine Nase-zu-Gehirn-Trägerstofftechnologie, um einen potenziell schnellen, nicht-invasiven Zugang zum Gehirn zu ermöglichen, der für verschiedene Arzneimittelkandidaten in der Pipeline von atai verwendet werden kann, darunter Revixia, Neuronasal und DemeRx.

Digitale Therapeutika

Start eines Tests der Benutzerakzeptanz unserer digitalen Therapie-App (DTx), einer unserer wichtigsten Basistechnologien, bei Patienten mit therapieresistenten Depressionen, die mit Ketamin behandelt werden.

Darüber hinaus haben wir ein Proof-of-Concept-, EEG- und VR-basiertes digitales therapeutisches Gerät entwickelt, um Patienten zu unterstützen, die sich einer psychedelischen Therapie unterziehen, und wir haben Benutzerfeedback-Tests gestartet, um alle Produktparameter zu optimieren.

Beide Technologien werden voraussichtlich in den Viridia- und Revixia-Phase-1-Studien und in der DemeRx IB-Phase-2-Studie einggesetzt, die nächstes Jahr beginnen.

Neue Initiativen

Einführung von atai Impact, dem philanthropischen Programm von atai, das aufgelegt wurde, um gemeinnützige Organisationen und Institutionen, die die Vision von atai Life Sciences teilen, zu unterstützen und mit ihnen zusammenzuarbeiten und das auf folgenden Hauptsäulen beruht: Förderung der Ausbildung, Erweiterung des Zugangs und Unterstützung des breiteren Ökosystems der psychischen Gesundheitsversorgung. atai Impact konzentriert sich zunächst auf den Sektor der Psychedelika, da sich hier ein großes Potenzial für die Bewältigung der wachsenden psychischen Gesundheitskrise abzeichnet. Hinter seiner Einführung steht die Überzeugung von atai, dass eine Harmonisierung zwischen kommerziellen und gemeinnützigen Einrichtungen der beste Weg ist, um die Kraft innovativer Ansätze im Bereich der psychischen Gesundheit für einen positiven sozialen Wandel zu nutzen. Das atai Impact-Programm wird zunächst durch 1 % des Bruttoerlöses aus unserem Börsengang im Juni 2021 sowie durch Beiträge der Gründer und Aktionäre finanziert.

Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2021

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente



Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum 30. September 2021 auf 430,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 97,2 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2020. Der Anstieg in Höhe von 333,1 Millionen US-Dollar im neunmonatigen Berichtszeitraum ist auf Nettoerlöse aus dem Börsengang von atai in Höhe von 231,6 Millionen US-Dollar, Nettoerlösen aus der Ausgabe von Aktien der Serien C und D sowie Stammaktien in Höhe von 166,4 Millionen US-Dollar, Lizenzeinnahmen in Höhe von 20,0 Millionen US-Dollar sowie Erlöse in Höhe von 10,1 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von Beteiligungen sowie der Ausgabe und Umwandlung von Wandelanleihen zurückzuführen. Diesen standen Barzahlungen in Höhe von 32,6 Millionen US-Dollar für Investitionen in Plattformunternehmen und andere Vermögenswerte sowie 62,4 Millionen US-Dollar an Nettobetriebskosten und Auswirkungen von Wechselkursänderungen gegenüber.

Betriebskosten und Aufwendungen



Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) beliefen sich auf 13,4 Millionen US-Dollar bzw. 35,0 Millionen US-Dollar für die drei bzw. neun Monate zum 30. September 2021 im Vergleich zu 3,1 Millionen US-Dollar bzw. 8,1 Millionen US-Dollar in den gleichen Zeiträumen des Vorjahres. Der Anstieg um 10,3 Millionen US-Dollar bzw. 26,9 Millionen US-Dollar war auf Personalkosten einschließlich aktienbasierter Vergütungsaufwendungen sowie auf gestiegene CRO-Aufwendungen in Verbindung mit Fortschritten der Forschungs- und Entwicklungsprogramme von atai zurückzuführen.

atai hat im neunmonatigen Zeitraum zum 30. September 2021 für aktuell laufende Forschung und Entwicklung in Bezug auf seine Investitionen in Neuronasal und InnarisBio Aufwendungen in Höhe von 9,0 Millionen US-Dollar verbucht.

Die allgemeinen und Verwaltungskosten beliefen sich im drei- und neunmonatigen Berichtszeitraum zum 30. September 2021 auf 20,3 Millionen US-Dollar bzw. 66,9 Millionen US-Dollar gegenüber 4,3 Millionen US-Dollar bzw. 8,7 Millionen US-Dollar in den gleichen Zeiträumen des Vorjahres. Der Anstieg um 16,0 Millionen US-Dollar bzw. 58,2 Millionen US-Dollar war auf Personalkosten einschließlich aktienbasierter Vergütungsaufwendungen und Honorare sowie auf andere Kosten in Verbindung mit der Unterstützung des Wachstums der Plattform von atai und der Anforderungen an das Unternehmen als Aktiengesellschaft zurückzuführen.

Die gesamten aktienbasierten Vergütungsaufwände im drei- und neunmonatigen Berichtszeitraum zum 30. September 2021 betrugen 12,2 Millionen US-Dollar bzw. 50,0 Millionen US-Dollar gegenüber 2,1 US-Dollar bzw. 2,2 US-Dollar für dieselben Zeiträume des Vorjahres, was die Aufwände im Zusammenhang mit dem Erreichen von Bedingungen für die leistungsbasierte Teilausübung im Zusammenhang mit dem Börsengang widerspiegelt.

Der auf die Aktionäre von atai entfallende Nettoverlust betrug im drei- und neunmonatigen Berichtszeitraum zum 30. September 2021 31,2 Millionen US-Dollar bzw. 78,9 Millionen US-Dollar gegenüber 83,2 Millionen US-Dollar bzw. 83,2 Millionen US-Dollar in denselben Zeiträumen des Vorjahres.

Über atai Life Sciences



atai ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Störungen zu transformieren. atai wurde 2018 als Reaktion auf den erheblichen ungedeckten Bedarf und die mangelnde Innovation im Bereich der Behandlung psychischer Erkrankungen gegründet. atai widmet sich dem Erwerb, der Förderung und der effizienten Entwicklung innovativer Therapeutika zur Behandlung von Depressionen, Angstzuständen, Sucht und anderen psychischen Erkrankungen.

Das Geschäftsmodell von atai kombiniert Finanzierung, Technologie, wissenschaftliche und regulatorische Expertise mit einem Schwerpunkt auf psychedelischer Therapie und anderen Arzneimitteln mit differenzierten Sicherheitsprofilen und therapeutischem Potenzial. Durch die Bündelung von Ressourcen und Best Practices will atai die Entwicklung neuer Arzneimittel in all seinen Unternehmen verantwortungsvoll beschleunigen, mit dem Ziel, psychische Störungen effektiv zu behandeln und letztendlich zu heilen.

Die Mission von atai besteht darin, die Lücke zwischen dem, was das Gesundheitswesen im Bereich der psychischen Erkrankungen derzeit bietet, und dem, was Patienten benötigen, zu schließen. Der Hauptsitz von atai befindet sich in Berlin, mit Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.atai.life .

