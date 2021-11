Cawood Scientific Group rejoint Ensign-Bickford Industries

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

DENVER, 17 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ensign-Bickford Industries, Inc. (EBI) a annoncé aujourd'hui avoir clôturé son acquisition de Cawood Scientific Limited (Cawood), dont le siège social est situé à Bracknell, au Royaume-Uni.

Basée à Denver, dans le Colorado, EBI est une société privée de 185 ans avec des activités diversifiées dans les marchés de l'aérospatiale et de la défense, des diagnostics moléculaires et de l'appétence des aliments pour animaux de compagnie. Cawood Scientific est le premier groupe scientifique indépendant du Royaume-Uni, avec des laboratoires dans l'ensemble du Royaume-Uni, de l'UE et des États-Unis au service des secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Cawood va devenir membre de l'Agriculture and Environmental Diagnostics Group d'EBI.

Dans ses commentaires sur cette acquisition, Tom Perlitz, PDG d'EBI, a déclaré : « Cawood ne se résume pas à un simple potentiel de croissance exceptionnel. Elle nous arrive en tant qu'entreprise florissante dotée d'une solide position sur le marché et d'un grand talent, reposant sur un ensemble de principes solides qui reflètent très étroitement les valeurs fondamentales d'EBI. Ce partenariat soutiendra les deux objectifs qui sont d'étendre nos offres de diagnostic et d'élargir notre portée sur les marchés mondiaux. C'est avec un très grand plaisir que nous accueillons Cawood au sein de la famille EBI. »

« Au cours des 18 derniers mois, Cawood a doublé en taille, suite à des investissements importants dans les acquisitions, l'équipement et la technologie. EBI s'engage à soutenir et guider cette croissance stratégique à long terme », a indiqué Simon Parrington, PDG de Cawood Group.

Tom Perlitz a également déclaré : « Cawood va représenter un partenariat unique avec l'activité EnviroLogix d'EBI qui renforcera et développera l'implantation d'EBI dans la chaîne d'approvisionnement agricole. Avec l'ajout des capacités de Cawood à notre plateforme de développement des diagnostics, nous serons en mesure de proposer une solution de diagnostic « de la ferme à l'alimentation » convaincante pour nos clients de l'industrie agricole tandis que nous nous développerons à l'échelle mondiale. »

Ensign-Bickford Industries (EBI) est une société privée de 185 ans qui possède des activités diversifiées dans les marchés de l'aérospatiale et de la défense, des diagnostics moléculaires et de l'appétence des aliments pour animaux de compagnie. Les activités d'EBI fournissent au marché mondial des produits et services à valeur ajoutée, notamment des exhausteurs d'appétence pour l'industrie alimentaire des animaux de compagnie, des systèmes énergétiques de précision pour le marché aérospatial, des solutions explosives et non explosives innovantes pour les clients de la défense et une détection moléculaire et protéique pour l'industrie agricole. EBI a son siège social à Denver, dans le Colorado. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site http://www.ensign-bickfordind.com/

Cawood Scientific Limited (Cawood) est le premier groupe scientifique indépendant du Royaume-Uni, avec des bureaux aux États-Unis, en Espagne, en République tchèque et en République d'Irlande. Le groupe fournit une analyse indépendante en laboratoire pour les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation, des infrastructures et de l'environnement, ainsi qu'une recherche contractuelle visant à soutenir le développement des produits agrochimiques, des biocides et d'autres produits chimiques. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site https://cawood.co.uk/

