Cawood Scientific Group une-se à Ensign-Bickford Industries

DENVER, Nov. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Ensign-Bickford Industries, Inc. (EBI) anunciou hoje que finalizou a aquisição da Cawood Scientific Limited (Cawood), com sede em Bracknell, Reino Unido.

Com sede em Denver, CO, a EBI é uma empresa privada de 185 anos com negócios diversificados nos mercados aeroespacial e de defesa, diagnóstico molecular e palatabilidade de alimentos para animais de estimação. A Cawood Scientific é o principal grupo científico independente do Reino Unido, com laboratórios em todo o Reino Unido, UE e EUA, servindo os setores de agricultura, alimentos e meio ambiente. A Cawood passará a ser membro do Grupo de Diagnóstico Agrícola e Ambiental da EBI.

Comentando sobre a aquisição, o Presidente e CEO da EBI, Tom Perlitz, disse: “A Cawood tem mais do que apenas um potencial de crescimento excepcional, ela vem até nós como uma empresa prospera, com uma posição de mercado sólida e grande talento – construída com base em um conjunto de princípios fortes muitos semelhantes aos valores fundamentais da EBI. Esta parceria irá apoiar os objetivos das duas empresas de expansão das ofertas de diagnóstico e ampliação do nosso alcance nos mercados globais. Estamos muito contentes em receber a Cawood na família EBI.”

“Nos últimos 18 meses, a Cawood dobrou de tamanho, após um investimento significativo em aquisições, equipamentos e tecnologia, e a EBI está empenhada em apoiar e orientar esse crescimento estratégico a longo prazo”, disse Simon Parrington, da Cawood, que continuará como CEO do Grupo Cawood.

Tom Perlitz também observou: “A Cawood terá uma parceria única com a EnviroLogix da EBI, que fortalecerá e aumentará a posição da EBI na cadeia de suprimentos agrícola. Com a adição dos recursos da Cawood à nossa plataforma de ampliação de diagnósticos, poderemos oferecer uma solução de diagnóstico extraordinária que vai da fazenda aos alimentos para nossos clientes do setor de agricultura com a nossa expansão global.”

A Ensign-Bickford Industries (EBI) é uma empresa privada de 185 anos com negócios diversificados nos mercados aeroespacial e de defesa, diagnóstico molecular e palatabilidade de alimentos para animais de estimação. Os negócios da EBI fornecem produtos e serviços de valor agregado no mercado global, incluindo intensificadores de palatabilidade para a indústria de alimentos para animais de estimação, sistemas energéticos de precisão para o mercado aeroespacial, soluções inovadoras de explosivos e não explosivos para clientes de defesa, e detecção molecular e proteica para a indústria agrícola. A sede da EBI está localizada em Denver, CO. Para mais informação, visite http://www.ensign-bickfordind.com/

A Cawood Scientific Limited (Cawood) é o principal grupo científico independente do Reino Unido, com escritórios nos EUA, Espanha, República Tcheca e República da Irlanda. O grupo fornece análises laboratoriais independentes para os setores agrícola, alimentar, de infraestrutura e ambiental, bem como pesquisas contratuais para apoiar o desenvolvimento de agroquímicos, biocidas e outros produtos químicos. Para mais informação visite https://cawood.co.uk/

Contato com a Mídia

Alexandra Ulrich

ajulrich@envirologix.com

207-274-6503