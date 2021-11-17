Cawood Sciences Group 加入Ensign-Bickford Industries

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丹佛, Nov. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ensign-Bickford Industries, Inc.（EBI）今天宣布，公司已成功完成对总部位于英国布拉克内尔的Cawood Scientific Limited（Cawood）公司的收购。

EBI总部位于科罗拉多州丹佛，是一家拥有185年历史的私人公司，在航空航天和国防、分子诊断和宠物食品适口性市场领域拥有多元化的业务。Cawood Scientific是英国领先的独立科学集团，在英国、欧盟和美国设有实验室，服务于农业、食品和环境行业。Cawood将成为EBI农业和环境诊断集团的成员。

在谈到此次收购时，EBI总裁兼首席执行官Tom Perlitz表示：“Cawood不仅具有卓越的增长潜力，而且还是一家蓬勃发展的企业，拥有坚实的市场地位和出色的人才队伍，并且以一套非常接近EBI核心价值观的强大原则作为基础。这一合作关系将为两个目标提供支持，即扩大我们的诊断产品和拓展我们在全球市场的影响力，我们非常高兴地欢迎Cawood加入EBI大家庭。”

将继续担任Cawood首席执行官的Simon Parrington表示：“过去18个月中，在对收购、设备和技术进行了大量投资之后，Cawood的规模增加了一倍，而EBI承诺支持和指导这一长期的战略性增长。”

Tom Perlitz还指出：“Cawood将与EBI的EnviroLogix业务建立独特的合作伙伴关系，这将巩固和发展EBI在农业供应链中的地位。通过将Cawood的能力融入我们的诊断增长平台，我们将能够在全球扩张的过程中为农业领域客户提供令人信服的‘农场到饲料’诊断解决方案。”

Ensign-Bickford Industries（EBI） 是一家拥有185年历史的私人公司，在航空航天和国防、分子诊断和宠物食品适口性市场领域拥有多元化的业务。EBI的业务部门为全球市场提供增值产品和服务，包括面向宠物食品行业的适口性增强剂、面向航空航天市场的精密能量系统、面向国防客户的创新爆炸性和非爆炸性解决方案，以及面向农业的分子和蛋白质检测。EBI的总部位于科罗拉多州丹佛。如需了解更多信息，请访问 http://www.ensign-bickfordind.com/

Cawood Sciences Limited（Cawood）是英国领先的独立科学集团，在美国、西班牙、捷克共和国和爱尔兰共和国设有办事处。该集团为农业、食品、基础设施和环境部门提供独立实验室分析，并提供合同研究以支持农业化学品、生物杀菌剂和其他化学品的开发。如需了解更多信息，请访问 https://cawood.co.uk/

媒体联系人

Alexandra Ulrich

ajulrich@envirologix.com

207-274-6503