Cawood Scientific Group 加入 Ensign-Bickford Industries

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丹佛, Nov. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ensign-Bickford Industries, Inc. (EBI) 今天宣佈成功完成收購總部位於英國布拉克內爾的 Cawood Scientific Limited (Cawood)。



EBI 總部位於美國科羅拉多州丹佛，是一家 185 年歷史的私人控股公司，在航天和國防、分子診斷和寵物食品增味劑市場擁有多元化業務。Cawood Scientific 是英國領先的獨立科學小組，並在英國、歐盟和美國設有實驗室，在農業、食品和環境領域提供服務。Cawood 將成為 EBI 農業和環境診斷小組 (Agriculture and Environmental Diagnostics Group) 的成員。

EBI 總裁兼行政總裁 Tom Perlitz 在評論收購時表示：「Cawood 擁有的增長潛力不只非常卓越，我們也認為它是一家擁有穩定市場地位和人才的蓬勃企業，建基於在一套與 EBI 核心價值非常接近的強大原則上。這項合作夥伴關係將支持兩個目標：擴大我們的診斷產品及拓展我們在全球市場的業務範圍，而我們熱烈歡迎 Cawood 加入 EBI 的大家庭。」

Simon Parrington 將繼續擔任 Cawood Group 行政總裁，他表示：「在過去 18 個月，繼收購、設備和技術的重大投資後，Cawood 的規模增加了一倍，而 EBI 致力為長期策略增長提供支援和指導。」

Tom Perlitz 還指出：「Cawood 將與 EBI 的 EnviroLogix 業務建立獨特的合作夥伴關係，以加強和發展 EBI 在農業供應鏈中的地位。將 Cawood 的能力加入我們的診斷增長平台後，隨著我們在全球擴展，我們將能為農業的客戶提供令人信服、從農場到飼料的診斷解決方案。」

Ensign-Bickford Industries (EBI) 是一家 185 年歷史的私人控股公司，在航天和國防、分子診斷和寵物食品增味劑市場擁有多元化業務。EBI 的業務為全球市場提供增值產品和服務，包括用於寵物食品行業的增味劑、用於航天市場的精密能量系統、為國防客戶提供創新的爆發和非爆發解決方案，以及用於農業的分子和蛋白質檢測。EBI 總部位於美國科羅拉多州丹佛。如欲了解更多資訊，請瀏覽 http://www.ensign-bickfordind.com/ 。

Cawood Scientific Limited (Cawood) 是英國領先的獨立科學小組，在美國、西班牙、捷克共和國和愛爾蘭設有辦事處。集團為農業、食品、基礎設施和環境領域提供獨立實驗室分析，並提供合約研究，以支援農業化學品、生物化物和其他化學品的開發。如欲了解更多詳情，請瀏覽 https://cawood.co.uk/ 。