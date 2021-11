Gildan incluse dans l’indice de développement durable Dow Jones pour la neuvième année consécutive en 2021

English French

MONTRÉAL, 17 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) est ravie d’annoncer qu’elle figure sur l’indice de développement durable Dow Jones (DJSI) de 2021, l’un des grands classements mondiaux de rendement en matière d’ESG pour les sociétés cotées en bourse. Il s’agit de la neuvième année consécutive que Gildan y figure, depuis la toute première fois en 2013. Les résultats publiés le 12 novembre 2021 montrent que Gildan continue d’être un chef de file, se classant dans le 95e percentile parmi toutes les compagnies du secteur du textile, du vêtement et des produits de luxe, et demeurant le seul fabricant de vêtements sur l’indice nord-américain. L'indice DJSI de l’Amérique du Nord comprend des chefs de file nord-américains du développement durable représentant les 20 % des meilleures entreprises nord-américaines, parmi les 600 plus grandes compagnies comprises dans le S&P Global BMI sur la base de critères économiques, environnementaux et sociaux à long terme.

« Nous sommes heureux d’être de nouveau inclus sur l’indice DJSI de l’Amérique du Nord, grâce à des résultats qui continuent de refléter l’engagement distinct de Gildan envers de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), a déclaré Glenn Chamandy, président et chef de la direction de Gildan. Notre neuvième inclusion consécutive sur l’indice est le fruit de plus de 20 années consacrées à l’élaboration, l’intégration et la normalisation de pratiques éthiques et durables dans l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement. Jumelé à notre modèle d’affaires à intégration verticale unique, qui nous permet d’exercer un contrôle complet sur nos activités, cela a permis à Gildan de devenir un chef de file de la fabrication responsable de vêtements, a-t-il ajouté. Alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous avons hâte de poursuivre notre parcours en matière d’ESG, ainsi que d’approfondir nos pratiques de développement durable grâce à notre stratégie et à nos cibles d’ESG de prochaine génération, qui seront annoncées au début de la nouvelle année. »



« Nous félicitons Gildan pour son inclusion sur l’indice de développement durable Dow Jones pour l’Amérique du Nord. Une distinction DJSI reflète la maîtrise des pratiques de développement durable dans son industrie. Le nombre record d’entreprises participant à l’Évaluation du développement durable d’entreprise de S&P Global en 2021 (2021 S&P Global Corporate Sustainability Assessment) témoigne du mouvement croissant en faveur de la divulgation et de la transparence des données ESG », a affirmé Manjit Jus, directeur mondial de la recherche et des données ESG chez S&P Global.

Créée conjointement par S&P Dow Jones Indices et SAM, la famille de l’indice de développement durable Dow Jones est une référence de premier ordre pour l’évaluation des pratiques commerciales viables. L’indice DJSI applique un processus de sélection des composantes transparent et fondé sur des règles, tenant compte des notes globales de développement durable des entreprises découlant de l’évaluation annuelle du développement durable d’entreprise de S&P Global. Seules les entreprises les mieux classées dans chaque secteur sont sélectionnées pour l’inclusion dans la famille de l’indice de développement durable Dow Jones. Cette année, plus de 10 000 sociétés cotées en bourse ont été invitées à participer à l’évaluation du développement durable d’entreprise de S&P Global.

