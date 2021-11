H2O Innovation fait le point sur l'exercice des bons de souscription

English French

Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d’indication contraire.



QUÉBEC, 17 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») annonce aujourd’hui qu’elle a reçu un produit total d'environ 14,0 M $ provenant de l'exercice de 9 933 211 bons de souscription. Chaque bon de souscription conférait à son détenteur le droit de recevoir une action ordinaire de la Société au prix de 1,40 $.

Les bons de souscription ont été émis en vertu d'un placement d'unités par voie de prospectus complété en novembre 2019. Seuls 558 099 bons de souscription, sur un total de 10 491 310 bons de souscription émis, n'avaient pas été exercés à leur date d'expiration du 15 novembre 2021.

Le produit reçu par la Société à la suite de l'exercice des bons de souscription a été affecté au fonds de roulement général de la Société. H 2 O Innovation tient à remercier tous ses actionnaires pour leur soutien continu envers la Société.

« Combinés à nos résultats financiers de l'exercice financier 2021 et le premier trimestre de l'exercice financier 2022, le produit obtenu suite à l'exercice des bons de souscription a permis à H 2 O Innovation de maintenir une bonne situation de trésorerie pendant la pandémie de la Covid-19 et de réduire sa dette à long terme de façon significative, laissant place à de nouveaux projets et de nouvelles opportunités », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d’H2O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Ces énoncé prospectifs incluent, mais ne sont pas limiter à, sans limitation, la capacité de la Société à mener à terme de nouveaux projets et opportunités malgré l'amélioration de ses flux de trésorerie et de sa dette nette. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2021 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse NYSE Euronext Growth Paris n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com