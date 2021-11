Explorance nommé lauréate 2021 du prix Technology Fast 500(MC)

English French

MONTRÉAL et CHICAGO, 17 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Explorance , un leader mondial en solutions de mesure d'expérience pour les étudiants et les employés, annonce aujourd'hui être classée au numéro 463 du palmarès Technology Fast 500 MC et au numéro 49 du programme Technologie Fast 50 MC . Cette année, ces programmes distinguent les entreprises à la plus forte progression, en fonction du taux de croissance des revenus entre 2017 et 2020. La croissance des revenus d'Explorance est attribuée à sa capacité unique d'accélérer le cycle de passage des idées à l’action de ses clients.



« La croissance d'Explorance est le résultat de la reconnaissance par nos clients que pour atteindre l'agilité organisationnelle, ils doivent se concentrer sur l'accélération du cycle de passage des idées à l’action et s'engager à une culture d'inclusion et d'apprentissage continu », déclare Samer Saab, PDG d'Explorance. « Nous visons à être la plateforme où chaque voix est entendue et peut faire toute la différence. Qu'il s'agisse d'un étudiant qui cherche à se préparer pour le monde du travail ou d'un employé qui veut raconter sa propre histoire d'impact et de progression, ce processus d'amélioration continue mène à son tour à la croissance personnelle et à la réussite de l'entreprise », ajoute M. Saab.

Les solutions extensibles d’apprentissage continu d'Explorance transforment toute source de données textuelles qualitatives, y compris tout réseau de rétroaction informelle, en actions guidées, amenant des expériences plus riches à l'échelle de l'organisation. Rien qu'en 2021, plus de 20 millions d'étudiants et d'employés venant des quatre coins du monde ont pu exprimer leur opinion grâce aux outils d'Explorance.

Le programme Technology Fast 500MC de 2021 reconnaît les entreprises qui ont enregistré une augmentation de leurs revenus allant de 212 % à 87 037 %. Le programme canadien Technologie Fast 50MC récompense les 50 entreprises technologiques à la croissance la plus rapide au Canada. En plus de l'augmentation continue de ses revenus au cours des 4 dernières années, Explorance a non seulement affiché une augmentation de 115 % de son nombre de clients, mais aussi une expansion plus large sur de nouveaux marchés. De plus, Explorance a vu une augmentation importante de sa part de marché, qui est passée de 1 % à 35 % des entreprises du palmarès Fortune 100. Il s’agit à présent de la troisième fois qu’Explorance est reconnue pour sa croissance rapide.

À propos d'Explorance

Explorance est un fournisseur de solutions innovantes de mesure d'expérience, permettant annuellement à plus de 20 millions d'étudiants et d'employés dans le monde de s’exprimer et de se faire écouter. Ceci, à son tour, permet aux organisations d'améliorer l'expérience globale, la participation et l'inclusion de toutes leurs principales parties prenantes. Grâce à l'automatisation évolutive et aux capacités avancées d'apprentissage automatique prescriptif (IA), comme les solutions BlueMD et Metrics That MatterMC, combinées à une expertise et à des services de classe mondiale dans ce domaine, Explorance facilite l'amélioration continue et accélère le cycle de passage des idées à l’action, menant à la croissance personnelle et à l'agilité organisationnelle.

Fondée en 2003, Explorance a son siège social à Montréal, avec des unités d'affaires à Chicago, Chennai, Melbourne, Amman et Londres. Explorance travaille avec 35 % des entreprises du Fortune 100 et 25 % des plus grandes institutions d'enseignement supérieur, dont 8 des 10 plus grandes écoles d’affaires du monde. L'entreprise compte des clients dans plus de 40 pays. Depuis 2014, Explorance a été classée consécutivement parmi les meilleurs employeurs par le Great Places to Work InstituteMD et est actuellement classée au premier rang des « meilleurs lieux de travail au Canada » pour 2021. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Explorance.com et connectez-vous avec nous sur LinkedIn , Facebook et Twitter @explorance.

Au sujet de l’édition 2021 du programme Technology Fast 500MC

Maintenant dans sa 27e année, le programme Technology Fast 500MC fournit un classement des entreprises de technologie, de médias, de télécommunications, de sciences de la vie, de fintech et d'énergie tech - publiques et privées - qui connaissent la plus forte croissance en Amérique du Nord. Les sociétés lauréates du programme Technology Fast 500MC sont sélectionnées d’après la croissance des revenus des exercices allant de 2017 à 2020.

Pour être admissibles au programme Technology Fast 500MC, les entreprises doivent détenir une technologie exclusive ou une propriété intellectuelle qui est vendue aux consommateurs sous forme de produits et qui représente la majorité des revenus d’exploitation de ces entreprises. Les revenus d’exploitation de l’année de référence doivent être d’au moins 50 000 $ US et ceux de l’année en cours, d’au moins 5 M$ US. De plus, les entreprises doivent être actives depuis au moins quatre ans et avoir leur siège social en Amérique du Nord.

À propos du programme Technologie Fast 50MC

Le programme Technologie Fast 50MC est le plus important programme de récompenses des technologies au Canada. Soulignant la croissance des affaires, l’innovation et l’entrepreneuriat, il comprend des catégories distinctes, incluant le classement Technologie Fast 50MC, le prix Entreprises Fast 15, le prix Technologie propre et le prix des Sociétés prometteuses. Le programme reconnaît également les entreprises du palmarès nord-américain Technology Fast 500MC, qui cible les entreprises technologiques aux États-Unis et au Canada. Les commanditaires du programme de 2021 sont la Banque Royale du Canada, EDC, Miller Thomson, Clarity Recruitment et Lafond. Pour en savoir plus, visitez www.fast50.ca .

