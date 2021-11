Congrès 2021 de la FPJQ : Journalisme, contre virus et marées

MONTRÉAL, 17 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) tiendra son congrès annuel en visioconférence les samedi 20 et dimanche 21 novembre, sous le thème : Journalisme, contre virus et marées. Pendant la fin de semaine, les discussions et les débats porteront sur des enjeux majeurs qui touchent de près une profession en pleine mutation.



Une quarantaine de panélistes invités participeront aux différents débats et des centaines de professionnels de l'information, de retraités de la profession, d’étudiants et de professeurs en journalisme en plus de membres du public pourront y assister virtuellement.

En marge du congrès, l’assemblée générale annuelle des membres sera présentée le dimanche matin. Elle sera précédée d’une assemblée générale extraordinaire, qui va se pencher sur une refonte des règlements généraux de la Fédération.

Lors de l’AGA, un comité sera mis en place pour préparer le premier plan stratégique de la FPJQ. Le résultat pour les sept postes en élections au conseil d’administration sera également dévoilé. Pour la première fois, un membre étudiant siègera au conseil.

Le prix Judith-Jasmin Hommage, choisi par les anciens présidents et présidentes de la Fédération, et la bourse Arthur-Prévost 2021, visant à souligner et à récompenser la qualité du travail d’un journaliste prometteur en début de carrière, seront aussi attribués le samedi 20 novembre en fin d’après-midi.

L’inscription au congrès virtuel est ouverte à tous. Les étudiants et les membres de la FPJQ profitent d’un rabais sur le tarif de l’inscription. Il est possible de s’inscrire sur le site de la Fédération jusqu’au vendredi 19 novembre à midi.

