Dites-lui merci ! 25e édition des prix Hommage bénévolat-Québec

MONTRÉAL, 17 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La période de mise en candidature pour les prix Hommage bénévolat-Québec se poursuit jusqu’au 5 décembre prochain. Décernés dans trois catégories en plus d'un prix distinctif en communication, ces prix lancés par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale permettent de reconnaître l'apport considérable et l’engagement exceptionnel de personnes et d'organismes bénévoles au sein de leur communauté et ce, dans toutes les régions du Québec.



Faites partie de ceux et celles qui leur disent merci en proposant leur candidature à l’une des plus hautes distinctions gouvernementales en matière d’action bénévole.

Les lauréats·es seront dévoilés·es lors de la soirée de remise des prix, au printemps 2022.

Les conditions d’admissibilité :

La candidature doit porter sur l’action bénévole d’une seule personne.

La personne doit avoir accompli des activités de façon bénévole, c’est-à-dire sans avoir été rémunérée pour celles-ci.

La personne doit avoir accompli les activités bénévoles sur une base volontaire et non dans le cadre d’un programme scolaire ou d’un programme de réinsertion sociale.

Être âgé·e de 14 à 35 ans inclusivement au 31 décembre 2021 pour la catégorie Jeune bénévole – Prix Claude-Masson;

Être âgé·e de 36 ans ou plus au 31 décembre 2021 pour la catégorie Bénévole;

La personne doit résider au Québec.

Il est à noter que le dossier de candidature doit être présenté par une personne de plus de 14 ans ou par un organisme.

Pour tous les détails concernant cette 25e édition, cliquez ici.

Pour obtenir des renseignements additionnels, nous vous invitons à communiquer avec le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales au sacais.supporthbq@mtess.gouv.qc.ca

À propos du Conseil québécois du loisir

Le Conseil québécois du loisir (CQL) a pour mission de contribuer à l’accessibilité et au rayonnement du loisir au Québec en valorisant l’apport du milieu associatif.