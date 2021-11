ThinkOn figure parmi les lauréats du programme Technology Fast 50MC de Deloitte et se classe au 451 rang des entreprises ayant connu la croissance la plus rapide en Amérique du Nord au palmarès Deloitte Technology Fast 500MC 2021

TORONTO, 17 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ThinkOn Inc. est heureuse d’annoncer qu’elle a été classée 451 au palmarès du Technology Fast 500 de Deloitte (en anglais seulement)MC cette année, un classement des 500 entreprises ayant connu la croissance la plus rapide en Amérique du Nord dans les secteurs des technologies, des médias, des télécommunications, des sciences de la vie et des technologies énergétiques. Deloitte a par ailleurs nommé ThinkOn à son palmarès Technology Fast 50MC pour la croissance rapide de ses revenus, son esprit entrepreneurial et son innovation audacieuse.

« [TRADUCTION] Nous sommes ravis de figurer aux classements canadien et nord-américain de Deloitte pour cette année », indique Craig McLellan, fondateur et PDG de ThinkOn. « L’équipe tout entière de ThinkOn et nos partenaires et nos clients sont essentiels à notre réussite. J’aimerais ainsi remercier tous ceux qui nous ont permis d’obtenir cette reconnaissance. Je me réjouis à la perspective de poursuivre notre croissance et, surtout, de continuer d’offrir à nos clients des services de protection de données qui font une réelle différence, et ce, grâce à une équipe de vrais professionnels. »

Pour être admissibles à la catégorie Technology Fast 500™ de Deloitte, les entreprises doivent posséder soit une propriété intellectuelle exclusive, soit une technologie brevetée vendue à des clients dans des produits qui contribuent à générer la majorité des recettes d’exploitation de l’entreprise. Les entreprises doivent avoir généré des recettes d’exploitation d’au moins 50 000 $ US pour une année de base, alors que leurs recettes d’exploitation de l’exercice en cours doivent totaliser au moins 5 millions de dollars américains. Les entreprises doivent être en activité depuis au moins quatre ans et avoir leur siège en Amérique du Nord.

« [TRADUCTION] Chaque année, le palmarès Technology Fast 500MC met en lumière des chefs de file en matière d’innovation dans le domaine des technologies, et cette année ne fait pas exception », indique Paul Silverglate, vice-président, Deloitte LLP, et leader du secteur technologique aux États-Unis. « Bien que confrontés aux innombrables difficultés qui ont découlé de la pandémie, les meilleurs et les plus talentueux de l’industrie ont été en mesure de s’adapter, de se réinventer, de se transformer et de grandir. Nous célébrons ainsi les organisations lauréates et, surtout, les employés talentueux qui sont au cœur de leur réussite. »

Le programme Deloitte Technology Fast 50MC se déroule en marge du programme élargi North American Technology Fast 500MC de Deloitte. Pour être admissibles au classement Deloitte Technology Fast 50MC, les entreprises doivent répondre aux critères de la catégorie Fast 500MC, avoir leur siège au Canada et y mener leurs activités de recherche et de développement, être propriétaires d’une technologie brevetée et investir au moins 5 % de leurs recettes brutes dans la recherche et le développement.

Le palmarès Technology Fast 50MC de Deloitte permet de souligner les réalisations de calibre mondial, ainsi que la formidable évolution que connaît le secteur canadien des technologies. Le palmarès reconnaît les 50 entreprises technologiques qui enregistrent la croissance la plus rapide et qui affichent la plus forte croissance des revenus en pourcentage de 2017 à 2020.

Fière entreprise canadienne, ThinkOn est un véritable chef de file de l’industrie en matière de normes canadiennes de sécurité infonuagique. S’harmonisant avec des principes et des exigences techniques stricts en matière de conformité et de souveraineté de données, l’entreprise est devenue le fournisseur incontournable d’organismes gouvernementaux canadiens et d’autres organisations issues des secteurs public et privé.

« [TRADUCTION] Au terme d’une autre année d’incertitudes, nous sommes particulièrement fiers d’annoncer les lauréats de la catégorie Fast 50MC de cette année », indique Anders McKenzie, partenaire et leader national du programme Technology Fast 50MC à Deloitte Canada. « Ces pionniers novateurs ont su faire preuve de résilience, d’engagement réel en matière d’innovation, d’adaptabilité et de leadership commercial dans une ère caractérisée par une nouvelle normalité en constante évolution. Les entreprises figurant au classement Fast 50MC servent de catalyseurs, et stimulent la croissance des entreprises canadiennes. »

À propos de ThinkOn Inc.

ThinkOn Inc. est un fournisseur de services infonuagiques consacré à la résolution de problèmes de données complexes grâce à son portefeuille de solutions clés en main d’infrastructures comme service (IaaS). Le modèle de distribution axé uniquement sur des canaux de ThinkOn permet à plus de 150 revendeurs à valeur ajoutée et fournisseurs de services gérés de répondre aux besoins en matière de données de plus de 1 800 entreprises œuvrant dans le secteur public et le secteur des entreprises commerciales en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Australie. Les services infonuagiques de ThinkOn ont été conçus de façon à offrir une disponibilité et une évolutivité très élevées afin d’héberger, de gérer et de stocker en toute sécurité tous les types de charges de travail liées au traitement de données sur les meilleures plateformes technologiques de l’industrie.

www.thinkon.com

À propos de Deloitte

La marque Deloitte désigne une ou plusieurs entités de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres, et leurs sociétés affiliées. DTTL et chacun de ses cabinets membres sont des entités juridiquement distinctes et indépendantes. DTTL (appelée également « Deloitte mondial ») ne fournit aucun service aux clients. Aux États-Unis, Deloitte désigne une ou plusieurs entités des sociétés membres américaines de DTTL, leurs sociétés affiliées qui mènent leurs activités sous le nom de « Deloitte » aux États-Unis et les sociétés de leurs groupes respectifs. Certains services pourraient ne pas être offerts pour nos clients en certification, aux termes des règles et de la réglementation de la comptabilité publique. Veuillez consulter le site www.deloitte.com/about pour en savoir plus sur notre réseau mondial de cabinets membres.

Pour obtenir de plus amples renseignements : (médias seulement). Veuillez communiquer avec Sarah Finney, directrice du marketing, ThinkOn Inc. 1-844-888-4465 sarah.finney@thinkon.com