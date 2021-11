English Finnish

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, 17.11.2021 klo 17:20

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: ARTEBONE®-tuotteen valmistukselle tehdyn patenttihakemuksen vaatimuksia on hyväksytty USA:ssa

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n (”Yhtiö”) patenttihakemuksen ”A METHOD FOR PREPARING A BONE PROTEIN PREPARATION AND A BONE PROTEIN PREPARATION” valmistusvaatimuksia on hyväksytty USA:ssa. Yhtiö on ilmoittanut US-patenttivirastolle hyväksyvänsä päätöksen. Patenttivirasto tulee myöntämään patentin Yhtiön hyväksynnän jälkeen, jonka jälkeen Yhtiön ARTEBONE® -tuotteen valmistusmenetelmällekin ollaan myönnetty patentti kaikissa maissa, joissa sitä on haettu.

Patentin tuotevaatimukset on jo aiemmin hyväksytty ja patentti myönnetty (tiedote 7.4.2020).

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi: ”Pitkään jatkunut koronapandemia on merkittävästi viivästyttänyt patenttihakemusten käsittelyä USA:ssa. Olemme tyytyväisiä, että tuotteemme valmistusmetodia koskeva patenttihakemus on nyt käsitelty ja myös hyväksytty, koska se vahvistaa merkittävästi USA:n patenttisalkkuamme.”

