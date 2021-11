English French

Paris, le 17 novembre 2021, 17h45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : Evolution du capital de la société au 15 novembre 2021

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 4 octobre 2021, Eramet a procédé au remboursement anticipé des obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles (« ODIRNAN ») restant en circulation.

Suite à ce remboursement, principalement par conversion en actions nouvelles, comme précisé dans le communiqué de presse du 2 novembre 2021, le capital social d’Eramet se compose de 28 755 047 actions et de 47 328 438 droits de vote théoriques au 15 novembre 20211.

En conséquence, Sorame-CEIR et FSI Equation, agissant de concert, détiennent désormais 64,21% du capital et 74,19% des droits de vote, répartis de la façon suivante :

Actionnaires Nombre d'actions % détention actions Droits de Vote ("DDV") bruts théoriques % détention DDV Sorame (1) 8 821 806 30,68% 16 873 644 35,65% CEIR (1) 1 839 756 6,40% 3 628 061 7,67% sous-concert Sorame/CEIR 10 661 562 37,08% 20 501 705 43,32% FSI Equation (détenue par l'Etat français) (1) 7 800 993 27,13% 14 611 310 30,87% Etat (détention directe) 100 0,00% 200 0,00% Total concert (Sorame/CEIR/FSI) (1) 18 462 655 64,21% 35 113 215 74,19%

(1) Les sociétés Sorame, CEIR et FSI Equation sont signataires d’un Pacte d’actionnaires constitutif d’une action de concert, et ayant fait l’objet d’une décision et information de l’Autorité des marchés financiers sous le n° 212C0486.

Calendrier

23.02.2022 : Publication des résultats annuels 2021 du Groupe

28.04.2022 : Publication du chiffre d’affaires du Groupe au 1er trimestre 2022

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses 13 000 collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

CONTACT INVESTISSEURS



Directrice des Relations Investisseurs



Sandrine Nourry-Dabi

T. +33 1 45 38 37 02

sandrine.nourrydabi@eramet.com













CONTACT PRESSE







Directrice de la Communication



Pauline Briand



pauline.briand@eramet.com









Image 7



Marie Artzner

T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73

martzner@image7.fr







1 L’information relative au nombre total d’actions et de droits de vote théoriques et exerçables telle que prévue par l’article L. 223-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers sera communiquée lors du prochain communiqué mensuel relatif au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social.

Pièce jointe