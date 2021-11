English French

DEINOVE donne rendez-vous à ses actionnaires

le 23 novembre 2021 à « Investir Day »

Le premier volet de l’essai clinique de Phase II se poursuit en dépit de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis

Nouveau contrat de développement signé avec DSM

Démarrage opérationnel du projet Microflu4AMR





DEINOVE (Euronext Growth Paris, ALDEI), société de biotechnologie française pionnière dans l’exploration et l'exploitation de la biodiversité bactérienne pour relever le défi urgent et planétaire de la résistance aux antimicrobiens, sera présente à « Investir Day » le 23 novembre 2021. Alexis RIDEAU et Mario ALCARAZ, respectivement Directeur Général et Directeur Financier de DEINOVE, répondront aux questions des actionnaires sur l’Espace 120Q. Alexis RIDEAU présentera également la Société dans une intervention intitulée « La matière noire microbienne, source de nouveaux antimicrobiens et autres traitements » (le 23 novembre à 12h25), retransmise sur le site d’Investir Day (inscription gratuite en ligne).

« Il est important d’avoir un point d’étape en fin d’année avec nos actionnaires individuels. Après ces périodes successives de confinement, nous espérons pouvoir les rencontrer personnellement en participant à Investir Day organisé par Les Échos. » commente Alexis RIDEAU, Directeur Général de DEINOVE. « Malgré la pandémie de COVID-19 aux États-Unis qui freine toujours les recrutements dans notre essai clinique, nous continuons à avancer sur ce front, mais aussi sur notre plateforme technologique et nos partenariats stratégiques de R&D destinés à soutenir notre activité de découverte d’antibiotiques. »

Dernières avancées de la Société

Essai clinique de Phase II de l’antibiotique candidat DNV3837 en cours

La première partie de l’essai clinique de Phase II évaluant l’efficacité et la pharmacocinétique de l’antibiotique candidat DNV3837 chez des patients atteints d’infection sévère à Clostridioides difficile est toujours en cours aux États-Unis. Comme le souligne la carte dans le PDF joint, les 6 États qui abritent les sites de recrutement actifs sont parmi les plus touchés par l’épidémie de COVID-19 (plus de 100 000 nouveaux cas cumulés depuis les 7 derniers jours et un taux d’occupation des lits en soins critiques qui dépasse les 70% dans chacun de 6 États concernés), ce qui ralentit la prise en charge des autres pathologies et les recrutements dans notre essai. Nous attendons néanmoins une évaluation du DSMB2 de notre essai en cours dans les prochaines semaines.

Nouveau contrat de développement avec Royal DSM, une société internationale à raison d’être scientifique

Partie-prenante de la plateforme technologique de DEINOVE, les milliers de souches rares et d’extraits bactériens de sa biobanque constituent une énorme source potentielle de composés actifs. Afin de soutenir l’activité de découverte de nouveaux antibiotiques, DEINOVE conduit des collaborations de R&D avec des partenaires stratégiques comme DSM, entreprise internationale active dans les domaines de la nutrition, de la santé et du mode de vie écoresponsable. Dans le cadre de ce projet, intégralement financé par DSM, DEINOVE développe et optimise le procédé de production d’un ingrédient actif issu de sa collection bactérienne propriétaire et ciblant un marché clef de DSM. Plus précisément, les unités d’ingénierie fermentaire et d’ingénierie des bioprocédés de DEINOVE optimiseront les conditions de culture et les paramètres clés du procédé préindustriel, pouvant garantir le succès du transfert technologique et de la commercialisation du futur produit. Les équipes scientifiques de DSM se chargeront de confirmer à chaque étape les propriétés biologiques du composé. Ce projet collaboratif débouchera en cas de succès sur la mise en place d’une licence d’exploitation commerciale.

DEINOVE accélère sur le front de la microfluidique

Après avoir été sélectionné au printemps 2021 par l’Agence Nationale de la Recherche et financé à hauteur de 2 millions d’euros, le projet Microflu4AMR est entré dans sa phase opérationnelle au début du mois de septembre. En partenariat avec l’ESPCI Paris (École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris), l’INRAE (Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement) et l’UBFC (Université Bourgogne-Franche-Comté), ce projet permettra de renforcer le panel d’outils pour caractériser et cribler à haut débit les communautés bactériennes dans le sol.

Ainsi, dès la fin de l’année 2022, DEINOVE sera la seule société au monde à disposer d’une plateforme technologique à la hauteur du potentiel des mille milliards d’espèces qui composent la matière noire microbienne : une maîtrise des échelles allant du picolitre (10-12L) au 20 litres, permettant une variété de criblages d’activités biologiques de la matière noire microbienne à des cadences inégalées (des millions d’évènements biologiques testés par heure) jusqu’à la production industrielle des nouveaux composés ou extraits identifiés.

À PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE est une société de biotechnologie française pionnière dans l’exploitation d’un domaine du vivant à 99,9% inexploré : la « matière noire microbienne ». En révélant le potentiel métabolique de bactéries rares ou considérées jusqu’à présent comme incultivables, elle s’attaque à un défi sanitaire et économique d’échelle planétaire : la résistance aux antimicrobiens.

Les nouvelles molécules identifiées et développées par DEINOVE ciblent ainsi les super-pathogènes (microbes devenus résistants à un ou plusieurs antimicrobiens) à l’origine de maladies infectieuses potentiellement mortelles qui se répandent désormais à grande vitesse.

Cette approche de rupture a donné naissance à l’une des toutes premières plateformes de micro-biotechnologie spécialisée au monde et une collection unique de près de 10 000 souches rares et de milliers d’extraits bactériens. Aujourd’hui, DEINOVE conduit plusieurs programmes de développement dont l'essai clinique de Phase II de son premier candidat antibiotique dans les formes sévères d’infections à Clostridioides difficile, l’une des premières urgences mondiales. La Société a aussi développé de nouvelles micro-usines bactériennes qui répondent à l’autre enjeu de la course aux antimicrobiens : la production industrielle de ces composés rares, peu concentrés et aux structures chimiques souvent trop complexes pour être générés par synthèse chimique.

Basée au cœur du parc Euromédecine de Montpellier, DEINOVE est cotée sur EURONEXT GROWTH® (ALDEI – code ISIN FR0010879056) depuis 2010. La Société compte une équipe de plus de 50 personnes et s’appuie sur un réseau de partenaires académiques, technologiques, industriels et institutionnels de rang mondial.

CONTACTS

Investisseurs



Mario Alcaraz



Directeur Administratif et Financier



+33 (0)4 48 19 01 00



ir@deinove.com



Médias



ATCG Partners – Marie PUVIEUX



+33 (0)9 81 87 46 72 / +33 (0)6 10 54 36 72



communication@deinove.com

1 Au 14 novembre 2021 – CDC COVID Data Tracker



2 Le comité de surveillance des données et de la sécurité (Data and Safety Monitoring Board, « DSMB ») est un groupe indépendant d’experts chargé de surveiller les données de sécurité des patients d'un essai clinique, et quand cela est approprié, les contrebalancer aux données d’efficacité. Il peut faire des recommandations concernant la continuation, la modification ou l’arrêt de l’essai.

Pièce jointe