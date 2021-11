English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 17 novembre 2021

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois d'octobre 2021

Le trafic total du Groupe ADP1 est en hausse de + 10,3 millions de passagers sur le mois d'octobre 2021 par rapport à octobre 2020, avec 19,8 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 65,1 % du niveau du trafic groupe du mois d'octobre 20191.

En octobre 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de + 2,9 millions de passagers par rapport à octobre 2020, avec 5,2 millions de passagers accueillis. Il représente 55,9 % du trafic de Paris Aéroport du mois d'octobre 2019. En octobre 2021, Paris-Charles de Gaulle a accueilli 3,2 millions de passagers (+ 2,0 millions de passagers2) , soit 48,6 % du trafic d'octobre 2019, et Paris-Orly 2,0 millions de passagers (+ 0,9 million de passagers2), soit 74,4 % du trafic d'octobre 2019.

À Paris-Charles de Gaulle, les terminaux 2A, 2B, 2D, 2E et 2F sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic de passagers. À Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts à l'exception des portes d'embarquement B d'Orly 1.

S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, le terminal Hajj de Djeddah en Arabie Saoudite est fermé. Toutes les autres plates-formes sont ouvertes aux vols commerciaux, des restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux. Depuis le 1er octobre 2021, le Chili et Maurice ont assoupli les restrictions relatives aux voyageurs respectant certaines conditions sanitaires. Depuis le 15 octobre 2021, l'Inde rouvre progressivement ses frontières aux touristes étrangers. A Madagascar, les liaisons commerciales internationales reprennent progressivement depuis début novembre 2021. Les États-Unis ont rouvert leurs frontières depuis le 8 novembre aux voyageurs européens vaccinés, respectant certaines conditions sanitaires.

Pour Paris Aéroport et sur le mois d'octobre 20212 :

Le trafic international (hors Europe, dont DROM-COM) est en hausse par rapport à 2020 (+ 1,0 million de passagers 2 ) , à 47,8 % du niveau d'octobre 2019, du fait d'une croissance sur tous les faisceaux : Afrique (+ 377 898 passagers 2 ) , à 67,0 % du niveau d'octobre 2019, Amérique du Nord (+ 307 554 passagers 2 ) , à 36,5 % du niveau d'octobre 2019, Moyen-Orient (+ 154 306 passagers 2 ) , à 52,8 % du niveau d'octobre 2019, Amérique Latine (+ 83 043 passagers 2 ) , à 45,8 % du niveau d'octobre 2019, et Asie-Pacifique (+ 20 331 passagers 2 ) , à 11,0 % du niveau d'octobre 2019 ;

) à 47,8 % du niveau d'octobre 2019, du fait d'une croissance sur tous les faisceaux : Afrique (+ 377 898 passagers ) à 67,0 % du niveau d'octobre 2019, Amérique du Nord (+ 307 554 passagers ) à 36,5 % du niveau d'octobre 2019, Moyen-Orient (+ 154 306 passagers ) à 52,8 % du niveau d'octobre 2019, Amérique Latine (+ 83 043 passagers ) à 45,8 % du niveau d'octobre 2019, et Asie-Pacifique (+ 20 331 passagers ) à 11,0 % du niveau d'octobre 2019 ; Le trafic Europe (hors France) est en hausse (+ 1,6 million de passagers 2 ) , à 58,8 % du niveau d'octobre 2019 ;

) à 58,8 % du niveau d'octobre 2019 ; Le trafic France métropolitaine est en hausse (+ 313 139 passagers 2 ) , à 68,7 % du niveau d'octobre 2019 ;

) à 68,7 % du niveau d'octobre 2019 ; Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en hausse (+ 67 498 passagers 2 ) , à 82,9 % du niveau d'octobre 2019 ;

) à 82,9 % du niveau d'octobre 2019 ; Le nombre de passagers en correspondance est de 483 179 passagers, en hausse de + 259 264 passagers2, à 45,9 % du niveau d'octobre 2019. Le taux de correspondance s'établit à 18,0 %, en baisse de - 1,5 point2.





Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP1 est en hausse de + 23,3 % par rapport à 2020, à 124,7 millions de passagers, soit 41,7 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019, tandis que le trafic à Paris Aéroport est en hausse de + 4,7 %, à 31,5 millions de passagers, soit 34,2 % du niveau de trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital3, est en hausse de + 3,5 millions de passagers sur le mois d'octobre 20212, à 7,2 millions de passagers, soit 79,7 % du trafic d'octobre 2019. Il est en hausse de + 71,0 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020. Le trafic de TAV Airports intègre depuis le 1er mai 2021 le trafic de l'aéroport d'Almaty au Kazakhstan, suite à la signature d'un accord portant sur l'acquisition de sa société de gestion4.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de + 0,8 million de passagers sur le mois d'octobre 20212, à 1,2 million passagers, soit 64,3 % du trafic d'octobre 2019. Il est en baisse de - 1,2 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de + 439 304 passagers sur le mois d'octobre 20212, à 0,5 million de passagers, soit 74,9 % du trafic d'octobre 2019. Il est en hausse de + 100,1 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital5 depuis le mois de juillet 2020, est en hausse de + 2,5 millions de passagers sur le mois d'octobre 20212, à 5,5 millions de passagers, soit 61,9 % du trafic d'octobre 2019. Il est en hausse de +12,2 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020.



Passagers Oct. 2021 Var. 21/20

(en passagers) Jan. - Oct. 2021 Var. 21/20

(en %) 12 mois

glissants Var. 21/20

(en %) Paris-CDG 3 232 062 + 2 016 868 19 357 569 - 5,5 % 21 126 900 - 33,8 % Paris-Orly 1 956 076 + 911 769 12 141 610 + 26,4 % 13 334 524 - 6,0 % Total Paris Aéroport 5 188 138 + 2 928 637 31 499 179 + 4,7 % 34 461 424 - 25,3 % Santiago du Chili 1 205 314 + 816 230 7 184 624 - 1,2 % 8 438 709 - 25,3 % Amman 541 629 + 439 304 3 619 894 + 100,1 % 3 861 714 + 24,7 % New Delhi 4 065 329 + 1 925 301 27 428 370 + 18,8 % 32 839 715 - 8,1 % Hyderabad 1 307 194 + 501 103 8 946 932 + 19,6 % 11 005 133 - 4,4 % Cebu 135 880 + 93 955 892 982 - 66,1 % 998 349 - 79,3 % Total GMR Airports 5 508 403 + 2 520 359 37 268 284 + 12,2 % 44 843 197 - 13,9 % Antalya 3 852 864 + 1 996 834 20 103 383 + 125,1 % 20 945 513 + 87,6 % Almaty 574 831 + 178 379 4 999 603 + 71,9 % 5 708 742 + 43,6 % Ankara 723 036 + 302 242 5 723 218 + 27,1 % 6 277 878 - 3,8 % Izmir 827 730 + 303 053 6 273 944 + 31,4 % 6 960 184 + 6,7 % Bodrum 282 111 + 74 827 2 766 160 + 99,2 % 2 871 028 + 82,8 % Gazipaşa Alanya 93 698 + 56 067 541 128 + 133,1 % 583 422 + 92,6 % Médine 211 318 + 112 584 1 234 003 - 39,6 % 1 439 713 - 57,5 % Tunisie 56 147 + 23 820 447 626 + 45,9 % 475 888 + 9,4 % Géorgie 243 122 + 223 667 1 783 095 + 193,8 % 1 816 710 + 66,0 % Macédoine du Nord 149 939 + 94 752 1 144 176 + 66,4 % 1 239 284 + 15,5 % Zagreb(6) 182 838 + 127 549 1 060 618 + 26,2 % 1 144 831 - 13,2 % Total TAV Airports(7) 7 197 634 + 3 493 774 44 405 347 + 71,0 % 47 082 447 + 34,3 %







Mouvements d'avions Oct. 2021 Var. 21/20

(en passagers) Jan. - Oct. 2021 Var. 21/20

(en %) 12 mois

glissants Var. 21/20

(en %) Paris-CDG 26 309 + 10 059 193 347 + 2,7 % 217 436 - 17,8 % Paris-Orly 13 313 + 4 638 92 358 + 26,3 % 102 244 - 2,6 % Total Paris Aéroport 39 622 + 14 697 285 705 + 9,3 % 319 680 - 13,5 % Santiago du Chili 8 679 + 4 709 59 091 + 13,7 % 69 807 - 11,4 % Amman 5 146 + 3 670 36 683 + 79,1 % 40 420 + 24,7 % New Delhi 29 140 + 10 509 221 889 + 27,4 % 265 698 + 5,1 % Hyderabad 11 057 + 2 712 86 736 + 18,0 % 105 917 - 0,6 % Cebu 1 377 + 828 10 336 - 58,8 % 11 770 - 73,0 % Total GMR Airports 41 574 + 14 049 318 961 + 16,9 % 383 385 - 4,9 % Antalya 21 473 + 11 159 116 452 + 118,2 % 125 237 + 84,9 % Almaty 5 256 + 855 46 652 + 31,7 % 54 391 + 18,8 % Ankara 5 827 + 2 435 45 397 + 33,5 % 51 171 + 8,1 % Izmir 5 676 + 1 642 43 264 + 26,2 % 49 487 + 8,9 % Bodrum 2 244 + 624 19 133 + 100,0 % 20 123 + 87,4 % Gazipaşa Alanya 673 + 368 4 189 + 119,9 % 4 570 + 86,0 % Médine 2 031 + 1 045 14 968 - 7,0 % 17 325 - 31,7 % Tunisie 513 + 154 4 054 + 31,2 % 4 429 + 7,0 % Géorgie 2 820 + 2 118 22 100 + 110,6 % 23 670 + 51,4 % Macédoine du Nord 1 370 + 657 12 573 + 63,7 % 13 921 + 29,5 % Zagreb(6) 3 394 + 1 622 23 470 + 26,4 % 26 418 + 4,6 % Total TAV Airports(7) 51 277 + 22 679 336 321 + 60,0 % 367 072 + 33,0 %







Répartition géographique

Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Oct. 2021

Var. 21/20

(en passagers) Part dans

trafic total Jan. - Oct. 2021

Var. 21/20

(en %) Part dans trafic total France métropolitaine + 313 139 18,8 % + 9,3 % 21,2 % Europe + 1 604 868 47,3 % + 8,4 % 42,5 % Autre International



Dont + 1 010 630 34,0 % - 1,8 % 36,3 % Afrique + 377 898 13,0 % + 21,6 % 13,8 % Amérique du Nord + 307 554 7,4 % + 1,7 % 7,1 % Amérique Latine + 83 043 2,2 % - 21,8 % 2,2 % Moyen-Orient + 154 306 4,6 % - 4,0 % 4,4 % Asie-Pacifique + 20 331 1,2 % - 63,6 % 1,5 % DROM-COM + 67 498 5,6 % + 3,7 % 7,2 % Total Paris Aéroport + 2 928 637 100,0 % + 4,7 % 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Oct. 2021 Var. 21/20 Jan. - Oct. 2021 Var. 21/20 Passagers en correspondance(1) 483 179 + 115,8 % 3 441 749 + 0,8 % Taux de correspondance 18,0 % - 1,5 pt 21,9 % - 1,1 pt Taux de remplissage 77,9 % + 18,8 pts 68,7 % - 2,2 pts

(1) Passagers au départ



1 Trafic du groupe @100%. Le trafic du groupe @100% intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et Mactan-Cebu International Airport à compter du 1er janvier 2019. Il intègre également le trafic d'Almaty International Airport à compter du 1er mai 2019, 2020 et 2021. Hors intégration d'Almaty, le trafic groupe serait de 19,2 millions de passagers en octobre 2021, en hausse de + 10,1 millions de passagers, et de 121,4 millions de passagers depuis le début de l'année, en hausse de + 21,9 millions de passagers.

2 Par rapport au mois d'octobre 2020.

3 Suite à la mise en œuvre du programme de rachat d'actions de TAV Airports, le Groupe ADP détient 46,38 % du Groupe TAV Airports depuis le 30 septembre 2020 (contre 46,12 % précédemment).

4 Sur l'acquisition de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty, voir page 13 du communiqué des résultats semestriels 2021, publié le 28 juillet 2021.

5 Voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020 sur la prise de participation dans la société GMR Airports.

6 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

7 Le trafic total et les mouvements d'avions de TAV Airports intègrent les données de l'aéroport d'Almaty depuis mai 2021.

