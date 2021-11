English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Montpellier, le 17 novembre 2021



NFL Biosciences : accord de production de ses principes actifs avec Diverchim

Une production BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) des principes actifs de NFL-101 et NFL-201

Un partenariat de long terme pour maîtriser et contrôler le savoir-faire de fabrication

NFL Biosciences SA, société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, et Diverchim, acteur leader en France de la mise au point et de la production BPF de principes actifs originaux, annoncent la mise en place d’un partenariat. Diverchim prend en charge la production d’extraits liquides protéiques de feuille de tabac et de cannabis, composants essentiels de NFL-101, candidat médicament botanique de NFL Biosciences dans le traitement de l’addiction au tabac et de NFL-201, destiné au traitement de la dépendance au cannabis.

UNE PRODUCTION BPF DES PRINCIPES ACTIFS DE NFL-101 ET NFL-201

Le partenariat entre NFL Biosciences et Diverchim va consister à produire le principe actif de NFL-101 pour son utilisation dans le cadre d’études cliniques additionnelles à l’étude CESTO II (Phase II/III).

Le plan de développement mis en place sera également appliqué au développement préclinique du principe actif de NFL-201, candidat médicament de NFL Biosciences pour le traitement de l’addiction au cannabis.

UN PARTENARIAT DE LONG TERME POUR MAÎTRISER ET CÔNTROLER LE SAVOIR-FAIRE DE FABRICATION

Grâce à ce partenariat, NFL Biosciences sécurisera le contrôle de la production des extraits botaniques afin d’anticiper les besoins futurs de développement, puis de commercialisation après obtention des Autorisations de Mise sur le Marché.

Bruno Lafont, directeur général délégué et co-fondateur de NFL Biosciences : « Nous sommes très heureux de mettre en œuvre ce partenariat avec Diverchim, société qui bénéficie de toute l’expertise et du savoir-faire nécessaire pour accompagner NFL Biosciences. Un nouveau « mois sans tabac » montre l’urgence et l’importance du développement de NFL-101, candidat médicament naturel, qui pourrait constituer une aide au sevrage de première intention pour les fumeurs, désirant arrêter le tabac et échapper à leur dépendance à la nicotine ».

Pierre Charrier, directeur général de Diverchim : « Sur la base de son organisation certifiée Bonnes Pratiques de Fabrication, Diverchim assure une traçabilité totale, de l’analyse des matières premières, ainsi que du suivi de fabrication jusqu’à la libération du principe actif. Ces atouts ont largement contribué à la mise en place de cet accord avec NFL Biosciences et nous sommes fiers de prendre part à cette approche innovante de la lutte contre le tabagisme et la dépendance au cannabis ».

DES CANDIDATS MEDICAMENTS BOTANIQUES POUR LUTTER CONTRE LES ADDICTIONS AU TABAC ET AU CANNABIS

NFL-101 est un candidat médicament botanique développé cliniquement, composé de protéines naturelles extraites de feuilles de tabac, et dépourvu de nicotine. NFL-101 a fait l’objet du dépôt de deux familles de brevets, ainsi que d’études précliniques et d’une Phase I chez des fumeurs fortement dépendants, qui a mis en évidence une importante réduction de l’envie de fumer ainsi que des arrêts à long terme, sans présenter de toxicité. NFL-101 est dérivé d’un extrait qui avait été utilisé avec succès, hors prescription, chez plus de 10.000 fumeurs.

NFL-201 est un futur candidat médicament pour le traitement de la dépendance au cannabis, dont la consommation est fréquemment réalisée en parallèle avec celle du tabac, ainsi que de l’alcool. La molécule psychoactive THC ainsi que le CBD seront retirés de l’extrait lors du processus de fabrication, comme la nicotine l’est de l’extrait de feuille de tabac pour NFL-101.

A propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée à Montpellier qui développe un candidat médicament botanique pour le sevrage tabagique. Baptisé NFL-101, ce produit naturel, extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine est protégé par deux familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, d’administration simplifiée et personnalisée.

Au-delà de NFL-101, NFL Biosciences a des projets de développement de médicaments botaniques pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis et de l’alcoolisme.

Contacts

Bruno Lafont – info@nflbiosciences.com - 04 11 93 76 67

Agence Calyptus – nflbiosciences@calyptus.net - 01 53 65 68 68

