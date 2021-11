Globex fait l’acquisition d’un imposant terrain uranifère

English French

ROUYN-NORANDA, Québec, 17 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle a fait l’acquisition par désignation sur carte de 66 titres miniers totalisant 3 590 hectares (8 871 acres) dans le canton de DesHerbiers, Québec (SNRC 12L07) dans la municipalité régionale de comté de Minganie, au nord-ouest de la ville de Baie-Johan-Beetz.



La propriété a été acquise de façon à couvrir de nombreux indices d’uranium de teneurs faibles à modérées, provenant de rainures en surface dans les tranchées ainsi que rapportés dans plusieurs des 403 sondages (57.663m) forés jusqu’à présent sur les claims. Certains secteurs ont été intensément forés (Zone TJ 33 sondages totalisant 6 703m, Zone Middle 33 sondages totalisant 7 051m et Zone Double S 94 sondages totalisant 23 730m), dévoilant de larges zones minéralisées en uranium comme la Zone Double S pour laquelle SRK Consulting (Canada) Inc., dans une déclaration sur les ressources minérales conforme à la NC 43-101 (datant du 4 juillet 2011), et telle que mentionnée dans un rapport technique pour Uracan Resources Ltd. daté du 15 août 2011, écrit par les auteurs Mark Nowak M.Sc., P.Eng. et Jean-François Couture, Ph.D., P.Geo., ont rapporté les ressources suivantes :

Zone Double S Classification des Ressources Tonnage (tonnes) Teneur % (U 3 O 8 ) U 3 O 8 (lbs.) Ressource Indiquée 21 504 000 0,014 6 858 000 Ressource Inférée 59 960 000 0,014 16 328 000

Dans un secteur au nord-ouest de la Zone Double S, Uracan Resources Ltd., dans un rapport intitulé, Amended Technical Report on the North Shore Property, Middle and TJ Zones, Quebec, Canada, daté du 11 juin, 2009, par Marc Jutras, M.A.Sc. P.Eng. a publié la mise à jour de la ressource conforme à la NC 43-101 suivante:

Zone Classification des Ressources Tonnage (tonnes) Teneur % (U 3 O 8 ) U 3 O 8 (lbs.) Zone Middle Ressource Inférée 52 027 000 0,012 13 688 000 Zone TJ Ressource Inférée 28 662 000 0,011 7 079 000





Total des zones combinées Classification des Ressources Tonnage (tonnes) U 3 O 8 (lbs.) Zones Double S, Middle and TJ Ressources Inférées et Indiquées 162 153 000 43 953 000

Le prix actuel du U 3 O 8 annoncé sur Kitco est de $47,25/lb.

La propriété présente plusieurs autres secteurs minéralisés en uranium, certains avec des teneurs plus élevés provenant de rainures et des forages. De plus, certaines intersections en forage provenant des ressources telles que mentionnées ci-haut affichent des teneurs d’uranium quelque peu supérieures.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com .

55 383 317 actions ordinaires en circulation