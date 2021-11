Dante Labs participera à la 33e Conférence virtuelle annuelle sur les soins de santé Piper Sandler

Dutch French German Italian Russian Spanish

NEW YORK, 17 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, a le plaisir d'annoncer sa participation à la 33e Conférence virtuelle annuelle sur les soins de santé Piper Sandler. Du 22 novembre au 2 décembre, des présentations seront disponibles pour les participants inscrits via le site de la conférence Piper Sandler.



Dante Labs participera à des rencontres individuelles le lundi 29 novembre 2021. Ces rencontres peuvent être demandées exclusivement via Piper Sandler.

À propos de Dante Labs

Dante Labs est une société mondiale spécialisée dans les données génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. Nos actifs comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

