Dante Labs neemt deel aan de 33ste jaarlijkse virtuele gezondheidszorgconferentie van Piper Sandler

Dutch French German Italian Russian Spanish

NEW YORK, Nov. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , een wereldleider op het gebied van genomica en precisiegeneeskunde, is blij met de aankondiging van zijn deelname aan de 33ste jaarlijkse virtuele gezondheidszorgconferentie van Piper Sandler. Van 22 november tot 2 december zullen de presentaties voor geregistreerde deelnemers beschikbaar zijn via de conferentiesite van Piper Sandler.



Dante Labs neemt deel aan een-op-eenbijeenkomsten op maandag 29 november 2021. Bijeenkomsten kunnen exclusief via Piper Sandler worden aangevraagd.

Over Dante Labs

Dante Labs is een wereldwijd bedrijf op het gebied van genomische gegevens dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Onze activa omvatten een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

Contactpersoon