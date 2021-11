FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 328

17. november 2021, København

Hometown A/S annullerer aktieudbud



Bestyrelsen i Hometown A/S har besluttet at annullere det igangværende udbud af nye aktier. Der henvises til det offentliggjorte prospekt af den 27. oktober 2021.

Baggrunden herfor er, at bestyrelsen vurderer, at der ikke har været tilstrækkelig stor interesse i markedet for selskabets nye investeringsstrategi.

Det er på baggrund af de modtagne interessetilkendegivelser bestyrelsens vurdering, at det vil tage for lang tid at opbygge en betydelig ejendomsportefølje med udgangspunkt i den nuværende strategi, hvorfor bestyrelsen har truffet beslutning om at annullere det igangværende udbud med henblik på at revurdere selskabets fremadrettede strategi.

Som følge af beslutningen om at annullere aktieudbuddet, vil investorer, som har indleveret tegningsblanketter til tegning af aktier dels på baggrund af tegningsretter og dels til resterende aktier, ikke få tildelt nye aktier, og indbetalte tegningsbeløb vil hurtigst muligt blive refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger) via VP Securities. Alle tegningsretter vil bortfalde, og der vil således ikke blive udstedt nye udbudte aktier.

For at sikre selskabets likviditet har bestyrelsen til hensigt at gennemføre en rettet kapitalforhøjelse i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4.2 mod selskabets hovedaktionær uden fortegningsret for selskabets øvrige aktionærer.

Yderligere oplysninger:

Thomas W. Færch

Adm. direktør

E-mail: info@hometown.dk

