Un nouveau logiciel de cadenassage qui peut sauver des vies

SAINT-JÉRÔME, Québec, 17 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Maerix, entreprise québécoise œuvrant dans le développement de logiciels de gestion en santé, sécurité, environnement et ressources humaines, est fière de lancer officiellement sa nouvelle suite logicielle : Cadlock, une solution innovante dédiée au cadenassage, à la consignation, ainsi qu’à la maîtrise des énergies.



Un problème connu

Depuis plusieurs années, les employeurs ont légalement l’obligation d’assurer la sécurité de leurs employés lorsque des travaux sont effectués dans la zone dangereuse d’un équipement. Le moyen le plus commun et efficace d’y parvenir demeure l’utilisation de procédure de cadenassage où chaque employé assure sa sécurité à l’aide d’un cadenas personnel à clé unique. Encore aujourd’hui, des sommes colossales sont investies dans la création de ces procédures complexes, souvent sur papier, les rendant rapidement désuètes et inefficaces, voire dangereuses lors de leur utilisation par les employés. À titre d’information, au Québec, la CNESST déplore en moyenne chaque année plus de 1 000 accidents du travail, dont 4 mortels, causés par le dégagement intempestif d’une source d’énergie.

Grâce au développement de technologies de pointe, Maerix passe le balai sur cette méthode en proposant une alternative plus sécuritaire et performante.

Des clients qui crient à l’aide!

L’arrivée de la pandémie, entre autres, a forcée plusieurs de nos clients à revoir leur modèle d’affaires, en accélérant l’utilisation de technologie numérique, dans le but de demeurer efficace dans ce nouveau contexte de travail. Toujours à l’écoute de sa clientèle, Maerix a saisi l’opportunité qui se présentait, afin d’investir dans le développement d’une nouvelle solution simple d’utilisation et surtout abordable, tout en leur garantissant la conformité règlementaire et un gain d’efficacité substantiel.

« Les commentaires que j’ai reçus des premiers clients sont unanimes, la solution Cadlock va sauver des vies et rendre les entreprises plus sécuritaires et performantes » souligne M. Eric Veilleux, président et fondateur de Maerix Inc.

Une technologie unique et 100% québécoise

En effet, le savoir-faire des employés de Maerix a permis le développement de fonctionnalités telles que le statut des équipements de production en temps réel, l’identification des énergies dangereuses à l’aide d’un code QR, l’intégration de contenu multimédia tel que la vidéo afin de faciliter la compréhension des risques associés aux équipements, ainsi que des indicateurs de performance mesurant les gains de production.

À propos de Maerix

Entreprise dans le développement de logiciels de gestion utilisés principalement par des spécialistes en santé, sécurité, environnement, production et ressources humaines. Depuis plus de vingt ans, Maerix a su se tailler une place convoitée dans le marché grâce à des solutions innovantes et uniques, répondant aux multiples besoins grandissants de ses 400 clients, autant au niveau national qu’international.

Pour information :

Andréanne Lefebvre

alefebvre@maerix.com

450.227.2272