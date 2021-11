Les Fonds Dynamique et BlackRockᴹᴰ Canada annoncent les votes des porteurs de parts en faveur de la modification de la responsabilité de la gestion des placements de neuf FNB actifs Dynamique

English French

TORONTO, 17 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK), ainsi que le fiduciaire, gestionnaire et gestionnaire de portefeuille actuel des neuf fonds négociés en bourse actifs Dynamique énumérés ci-après (collectivement, les « FNB actifs Dynamique »), sont heureux d’annoncer que, à des assemblées extraordinaires qui ont eu lieu aujourd’hui, les porteurs de parts des FNB actifs Dynamique ont approuvé le remplacement proposé du fiduciaire et gestionnaire des FNB actifs Dynamique, BlackRock Canada, par les Fonds Dynamique (une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.) (les « propositions »). L’intention des Fonds Dynamique d’assumer la gestion des FNB sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation, de la bourse et des porteurs de parts avait déjà été annoncée le 8 septembre 2021.



FNB actif de dividendes canadiens Dynamique (symbole : DXC)

FNB actif d’obligations croisées Dynamique (symbole : DXO)

FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique (symbole : DXG)

FNB actif de services financiers mondiaux Dynamique (symbole : DXF)

FNB actif de titres de qualité à taux variable Dynamique (symbole : DXV)

FNB actif d’actions privilégiées Dynamique (symbole : DXP)

FNB actif tactique d’obligations Dynamique (symbole : DXB)

FNB actif de dividendes américains Dynamique (symbole : DXU)

FNB actif de sociétés américaines moyennes Dynamique (symbole : DXZ)



La mise en œuvre des propositions est subordonnée à l’approbation des autorités de réglementation et des bourses de valeurs compétentes et à d’autres approbations, y compris celle de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et de la Bourse de Toronto, et à la satisfaction des conditions de clôture énoncées dans la convention d’achat et de vente intervenue entre BlackRock Canada et les Fonds Dynamique relativement aux propositions. BlackRock Canada prévoit que les propositions seront mises en œuvre vers le 3 décembre 2021 (la « date de clôture »), sous réserve de la satisfaction de toutes les conditions et de l’obtention des autres approbations requises.

Avec prise d’effet à la date de clôture, le régime de réinvestissement des distributions (le « RRD ») actuellement offert par BlackRock Canada à titre de fiduciaire et de gestionnaire des FNB actifs Dynamique sera suspendu et sera par la suite remplacé par le RRD offert par les Fonds Dynamique. Les participants au RRD n’auront aucune mesure à prendre à la suite de ce changement et seront automatiquement inscrits au RRD des Fonds Dynamique au moment de son entrée en vigueur.

Les Fonds Dynamique rédigeront les documents d’information mis à jour ainsi qu’une déclaration de fiducie modifiée pour les FNB actifs Dynamique afin de tenir compte de l’adoption des propositions, qui devraient être déposés vers la date de clôture et qui seront ensuite affichés sur le site www.sedar.com.

Pour plus de renseignements sur les FNB actifs Dynamique, veuillez consulter le site www.dynamic.ca/etf ou www.blackrock.com/ca.

À propos des Fonds Dynamique

Les Fonds Dynamique est une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C., qui offre une gamme de solutions de gestion du patrimoine, dont des organismes de placement collectif, des FNB gérés activement, des solutions de placement pour les clients privés et les institutions et des programmes de gestion d’actifs. Gestion d’actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité appartient en propriété exclusive à la Banque Scotia. MDFonds Dynamique est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

Site Web : www.dynamic.ca | Twitter : @DynamicFunds | LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dynamic - funds/

À propos de BlackRock

BlackRock vise à aider de plus en plus de gens à savourer un confort financier. À titre de fiduciaire pour le compte d’investisseurs et de fournisseur de premier plan de technologies financières et en rendant l’investissement plus facile et plus abordable, nous aidons des millions de gens à accumuler des épargnes qui leur serviront toute leur vie. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/corporate.

Les FNB actifs Dynamique sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés à un placement dans les FNB actifs Dynamique. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’investir. Les placements des fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs varient fréquemment et le rendement passé n’est pas indicatif du rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d’un professionnel qualifié.

©2021 Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée. Tous droits réservés. BLACKROCK est une marque de commerce déposée de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Utilisation autorisée.

Relations avec les médias seulement :

Alexandra Mathias

Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia

416 448-7044

alexandra.mathias@scotiabank.com

Amanda Friedman

BlackRock Communications

646 823-2328

amanda.friedman@blackrock.com