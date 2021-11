Valneva publie son chiffre d’affaires et sa trésorerie pour les neuf premiers mois de l’exercice 2021

English French

Position financière solide

Trésorerie et équivalents de trésorerie de €247,9 millions au 30 septembre 2021 Reflètent $107,6 millions de produits bruts levés dans le cadre d’une introduction en Bourse aux Etats-Unis et d’un placement privé concomitant en Europe N’incluent pas $102,0 millions de produits bruts levés dans le cadre d’une offre seconde publique aux Etats-Unis et en Europe au quatrième trimestre 2021







Chiffre d’affaires total (hors programme COVID) de €69,8 millions sur les neuf premiers mois de 2021 contre €58,8 millions sur les neuf premiers mois de 2020

Ventes de produits de €45,5 millions sur les neuf premiers mois de 2021 (€45,9 millions sur les neuf premiers mois de 2020)

€24,3 millions d’Autres Revenus (revenus de collaborations, de licences et de services) sur les neuf premiers mois de 2021 (€12,9 millions sur les neuf premiers mois de 2020)

Mise à jour des perspectives financières pour 2021 (hors programme COVID)

Chiffre d’affaires total, hors VLA2001, attendu entre €85 millions et €100 millions (contre €80 millions à €105 millions précédemment)

Dépenses de R&D, hors VLA2001, désormais prévues entre €60 millions et €70 millions (contre €65 millions à €75 millions précédemment)

Valneva confirme que Peter Bühler rejoindra le Groupe en tant que « Chief Financial Officer » le 1er janvier 2022 et que Vincent Dequenne, précédemment Vice-Président Senior en charge des opérations, a été nommé « Chief Operating Officer ».

Jalons clés atteints en 2021:

Candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15

Annonce de nouveaux résultats positifs de Phase 2, incluant des données de rappel





Candidat vaccin inactivé contre la COVID-19, VLA2001

Annonce de résultats initiaux positifs pour l’essai pivot de Phase 3 Supériorité en termes de moyenne des titres d’anticorps neutralisants face au vaccin AZD1222 d’AstraZeneca Non-infériorité en termes de taux de séroconversion Profil de tolérance meilleur, de façon statistiquement significative, que celui du vaccin comparateur Accord d’achat anticipé d’un maximum de 60 millions de doses approuvé par la Commission européenne







Candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553

Annonce de résultats positifs de Phase 3





Levée d’environ $210 millions

Succès de l’introduction en bourse au Nasdaq et d’un placement privé concomitant en Europe

Succès d’une nouvelle offre aux Etats-Unis et en Europe

Thomas Lingelbach, Président du directoire de Valneva, a indiqué, « Valneva continue d’atteindre ses objectifs en matière de R&D. Cette année, nous avons fait avancer nos différents programmes cliniques avec succès et annoncé des résultats positifs de Phase 3 pour deux candidats vaccins. Nous nous attendons, s'ils sont approuvés, à ce que ces deux vaccins améliorent la vie des gens. Grâce à la forte tolérance et l'immunogénicité de notre candidat vaccin contre la COVID-19, nous avons pu obtenir l’approbation de la Commission Européenne sur un accord majeur et nous sommes reconnaissants de la confiance que l'Union Européenne nous a accordée, ainsi qu’à notre candidat vaccin inactivé contre la COVID-19. Notre équipe a réalisé des performances phénoménales cette année et je tiens à les remercier pour leur engagement et leur dévouement continus. Je tiens également à remercier nos actionnaires de longue date pour leur soutien. »

Saint Herblain (France), le 18 novembre 2021 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA) société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa trésorerie pour les neuf premiers mois de l’exercice 2021.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires total de Valneva sur les neuf premiers mois de l’exercice 2021 était de €69,8 millions contre €58,8 millions sur les neuf premiers mois de 2020.

Les ventes de produits ont légèrement reculé de 0,9 % pour atteindre €45,5 millions sur les neuf premiers mois de 2021, contre €45,9 millions sur les neuf premiers mois de 2020, le marché du voyage ayant continué à subir l'impact de la pandémie de COVID-19. A taux de change constant, les ventes de produits ont progressé de 1,8 % sur les neuf premiers mois de 2021 par rapport à la même période de l’année précédente.

Les ventes d’IXIARO®/JESPECT® ont progressé de 9,5 % (14,9 % à taux de change constant) pour atteindre €33,7 millions sur les neuf premiers mois de 2021, contre €30,8 millions sur les neuf premiers mois de 2020, l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les ventes de vaccins ayant été atténué par les ventes au Département de la défense (DoD) du gouvernement américain au cours de la période.

Les ventes de DUKORAL® ont reculé de 95,9 % (de 95,9 % également à taux de change constant) pour atteindre €0,5 million sur les neuf premiers mois de 2021 contre €13,2 millions sur les neuf premiers mois de 2020.

Les ventes de produits pour tiers ont progressé de près de 500 % à €11,2 millions sur les neuf premiers mois de 2021, contre €1,9 millions sur les neuf premiers mois de 2020. Cette augmentation est due aux ventes supplémentaires liées à l'accord de distribution de Valneva avec Bavarian Nordic pour la commercialisation de Rabipur®/RabAvert® et Encepur® dans certains territoires qui a pris effet en 2021.

Le chiffre d’affaires des Autres Revenus, qui comprend notamment celui des collaborations, licences et services, était de €24,4 millions sur les neuf premiers mois de 2021, contre €13,0 millions sur les neuf premiers mois de 2020. Cette augmentation s’explique par une croissance des revenus liés à l'accord de collaboration avec la société Pfizer pour le vaccin contre la maladie de Lyme, à des revenus supplémentaires liés à la collaboration avec l'Instituto Butantan pour la fourniture du vaccin contre le chikungunya dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, ainsi qu'à des revenus plus élevés générés dans l'unité de production de matériel clinique (CTM) en Suède.

Liquidités

La trésorerie du Groupe au 30 septembre 2021 a progressé à €247,9 millions contre €156,2 millions au 31 décembre 2020. La trésorerie au 30 septembre 2021 n’inclut pas environ €102,0 millions de produits bruts levés dans le cadre d'une offre globale aux États-Unis et en Europe au quatrième trimestre 2021.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins prophylactiques destinés à lutter contre ces maladies. Le Groupe a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser avec succès deux vaccins et pour faire rapidement progresser un large éventail de candidats vaccins en développement clinique, et notamment ses candidats vaccins contre la maladie de Lyme, la COVID-19 et le virus du chikungunya.





Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva y compris en ce qui concerne l’avancée, le calendrier et l'achèvement de projets de recherche ou de développement et d’essais cliniques de candidats produits, la capacité de fabriquer et commercialiser des candidats produits et leur acceptation par le marché, la capacité à protéger la propriété intellectuelle et à travailler sans enfreindre les droits de propriété intellectuelle de tiers, les estimations de rendement et les estimations futures concernant les pertes d'exploitation anticipées, les revenus futurs, les besoins en capitaux et autres besoins additionnels de financement. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme « pourrait », « devrait », « s'attend à », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « vise », « cible » ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.

