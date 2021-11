IBA DÉCLARATION INTERMÉDIAIRE– TROISIÈME TRIMESTRE 2021

English French

Louvain-La-Neuve, Belgique, le 18 novembre, 2021 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules, publie aujourd'hui une revue de ses activités pour le troisième trimestre au 30 Septembre 2021.

Group Overview

Bonnes performances dans tous les secteurs d'activité

Engagement constant en faveur des parties prenantes de l’entreprise via l’offre des meilleures solutions du marché à nos clients et l’investissement pour une croissance durable à long terme tout en respectant les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance poursuivis par notre entreprise

Maintien d'un bilan solide, avec 91 millions d'euros (non audités) de trésorerie nette (30 juin 2021 : 69 millions d'euros).

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a commenté : "IBA a continué d’enregistrer de très bonnes performances au cours du second semestre 2021 avec des progrès importants dans toutes les entités opérationnelles. Le pipeline de nouvelles opportunités est très soutenu et nous sommes particulièrement enthousiastes en raison de la reprise de l’activité de protonthérapie aux États-Unis. Nos activités en dosimétrie et « autres accélérateurs » ont également été exceptionnellement fortes au cours du second semestre, avec une dynamique encourageante à l'approche de 2022.

"Un élément essentiel de notre plan d’actions vers une croissance durable est notre 'investissement dans des solutions innovantes pour le futur dont l’impact est stratégique. À cet égard, nous nous réjouissons d’avoir pu rendre compte de l’avancement d’une série d'initiatives lors de la conférence ASTRO ainsi que de la conclusion de plusieurs accords de partenariat stratégiques, notamment dans le domaine prometteur des radiothérapeutiques. Nous sommes très enthousiastes quant aux perspectives de l’entreprise dans tous ses secteurs d'activité et nous sommes confiants quant à sa rentabilité à long terme avec une approche des parties prenantes qui renforce toutes nos activités commerciales.

Événements marquants par secteurs d’activités (y compris après la clôture de la période)

Protonthérapie

13 projets Proteus ® ONE 1 et 8 projets Proteus ® PLUS 1 sont en cours de construction ou de développement

ONE et 8 projets Proteus PLUS sont en cours de construction ou de développement Fort pipeline de nouvelles opportunités dans toutes les régions du monde avec une activité significative aux Etats-Unis et en Asie

Signature d’un contrat pour un système Proteus ® PLUS de cinq salles en Chine, qui inclut un contrat de service de plusieurs années.

PLUS de cinq salles en Chine, qui inclut un contrat de service de plusieurs années. Après la clôture de la période, finalisation du contrat avec Advocate Radiation Oncology en Floride, qui avait déjà choisi le système Proteus ® ONE d'IBA pour son nouveau centre de radio-oncologie et qui comprend également un contrat de services de plusieurs années

ONE d'IBA pour son nouveau centre de radio-oncologie et qui comprend également un contrat de services de plusieurs années Après la clôture de la période, nouvelles annonces faites durant l'ASTRO, dont l'expansion du partenariat stratégique avec RaySearch pour les projets de la thérapie Flash et de la protonthérapie ARC, et le lancement de Campus, la première plateforme en ligne de protonthérapie au monde.

Autres Accélérateurs (Solutions RadioPharma et Industrielles) et Dosimétrie

Forte performance de la division Autres Accélérateurs au troisième trimestre avec 23 machines vendues depuis le début de l'année, dont 11 machines vendues en Asie.

Annonce d'un partenariat stratégique de recherche et développement avec SCK CEN pour rendre possible la production d'actinimum-225 (225Ac), un nouveau radio-isotope thérapeutique qui a un potentiel important dans le traitement du cancer

Après la clôture de la période, annonce d'un partenariat stratégique avec TRAD Tests & Radiations pour permettre le développement d'un nouveau module de traitement des radiations, répondant à un besoin croissant du marché de la stérilisation.

Les revenus et le carnet de commandes de Dosimétrie ont continué à se renforcer, démontrant le succès des produits lancés récemment par cette division.

Perspectives

Au cours du troisième trimestre 2021, la performance d'IBA a continué à s'accélérer avec des progrès importants dans tous les secteurs d'activité. Notre pipeline est très actif, en particulier aux Etats-Unis et en Asie, et, associé au bilan solide et à la base de revenus prévisible de l'activité de services, offre une visibilité encourageante pour la période à venir. Bien que nous soyons confiants quant à la performance de l'entreprise, la situation complexe actuelle de la pandémie signifie ne nous permet pas d’être en mesure de fournir des prévisions financières fiables. Nous fournirons une mise à jour au moment de la publication des résultats de l'exercice 2021 en mars.

***ENDS***

Agenda de l’actionnaire

Résultats annuels 2021 24 mars 2022

Déclaration intermédiaire du premier trimestre 2022 19 mai 2022

Assemblée générale annuelle 8 juin 2022

Publication des résultats de mi-année 2022 31 août 2022

Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2022 17 novembre 2022

Déclaration des dirigeants

En conformité avec l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007, IBA indique que cette déclaration intermédiaire a été établie par le Chief Executive Officer (CEO) et le Chief Financial Officer (CFO).

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 500 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

CONTACTS

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

Consilium Strategic Communications

Amber Fennell, Angela Gray, Lucy Featherstone

+44 (0) 20 3709 5700

IBA@consilium-comms.com







1 Proteus®ONE et Proteus®PLUS sont des marques déposées de Proteus 235

Pièce jointe