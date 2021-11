Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

Pörssitiedote 18.11.2021 klo 8.30

YHTEENVETO KAUDELTA HEINÄKUU-SYYSKUU/2021 (VERTAILUKAUSI HEINÄKUU-SYYSKUU /2020)

Ovaro on strategiansa mukaisesti kehittänyt vuokraustoimintaa ja asuntojen vuokrattavuutta, minkä seurauksena Vuokrasalkun vuokrausaste on kehittynyt tasaisesti koko vuoden haasteellisesta markkinatilanteesta riippumatta. Vuokrasalkun vuokrausaste oli syyskuun lopussa 95,54 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 92,47 prosenttia.



Ovaron ensimmäinen merkittävä kiinteistökehityshanke sai vahvistusta, kun Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi Jyväskylän Kukkula-hankkeen kaupan ja sen ehdot 1.9.2021. Lopulliset sopimukset allekirjoitettiin katsauskauden päättymisen jälkeen 11.10.2021.



Asuntojen myynnit ovat jatkuneet suunnitelman mukaisesti, joka tukee Ovaron tavoitetta irrottautua heikosti tuottavasta asuntokannasta. Asuntoja myytiin katsauskaudella yhteensä 23 kappaletta (34 kappaletta).



Kolmannen kvartaalin aikana yhtiö valmisteli merkittävää kiinteistökauppaa, jonka tavoitteena oli pienentää yhtiön kiinteistökantaa, maksaa kaikki korkeakorkoisimmat lainat pois sekä mahdollistaa kiinteistökehitykseen siirtymistä. Ovaro tiedotti 12.11.2021 merkittävän kiinteistökaupan, jonka johdosta yhtiö luokitteli 30.9.2021 tilanteessa siihen liittyvät kohteet ja niihin sisältyvät vuokrasopimukset myytävissä oleviksi pitkäaikaisiksi omaisuuseriksi. Sopimus kaupasta allekirjoitettiin 12.11.2021 ja toteutunut kauppahinta oli 26,1 miljoonaa euroa. Toteutuvan myyntitappion oletetaan olevan arviolta noin 4,3 miljoonaa euroa.



Katsauskauden operatiivinen tulos (EPRA) oli 196 tuhatta euroa (614 tuhatta euroa).





Ovaron liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotoista ja oli kolmannella vuosineljänneksellä 2 046 tuhatta euroa (2 353 tuhatta euroa). Vertailukauteen nähden liikevaihto laski 307 tuhatta euroa johtuen yhtiön strategian mukaisista asuntojen myynneistä. Yhtiö on järjestelmällisesti vähentänyt myyntisalkussa olevien ja huonosti tuottavien asuntojen määrää ja samalla panostanut Vuokrasalkun asuntojen vuokrattavuuteen.



Katsauskauden tulos oli tappiollinen 5 124 tuhatta euroa (-262 tuhatta euroa). Keskeinen katsauskauden tulosta heikentävä tekijä oli sijoituskiinteistöihin kohdistuva käypien arvojen muutos. Lisäksi vaikutusta oli muun muassa myytyjen huoneistojen välityspalkkioilla sekä huoneistoihin tehdyillä remonteilla.







YHTEENVETO KAUDELTA TAMMIKUU-SYYSKUU/2021 (VERTAILUKAUSI TAMMIKUU-SYYSKUU /2020)

Yhtiön operatiivinen tulos (EPRA) kolmelta kvartaalilta oli 138 tuhatta euroa (283 tuhatta euroa). Yhtiö sai laskettua rahoituskulujaan edellisvuoteen nähden yhteensä 432 tuhannella eurolla. Hallinnon kulut nousivat vertailukauteen nähden 187 tuhatta euroa johtuen pitkälti henkilöstöön kohdistuvista kertaluontoisista kuluista, sekä ensimmäisellä puolivuosikaudella alkuvuodesta kertaluontoisesti toteutettu kiinteistöjen käyvän arvon arvostukseen tehty ylimääräinen arvonalennus ja siihen liittyvät taustatyöt tilintarkastus- ja arviointipalkkioineen sekä yhtiön kiinteistöomaisuuden uuteen salkkujakoon tehty työ.





Ovaron liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotoista ja oli 6 584 tuhatta euroa (7 279 tuhatta euroa). Vertailukauteen nähden liikevaihto laski 695 tuhatta euroa johtuen yhtiön strategian mukaisista asuntojen myynneistä. Yhtiö on järjestelmällisesti vähentänyt myyntisalkussa olevien ja huonosti tuottavien asuntojen määrää ja samalla panostanut Vuokrasalkun asuntojen vuokrattavuuteen.



Katsauskauden tulos oli tappiollinen 9 897 tuhatta euroa (-2 709 tuhatta euroa). Keskeinen katsauskauden tulosta heikentävä tekijä oli sijoituskiinteistöihin kohdistuva käypien arvojen muutos. Lisäksi vaikutusta oli muun muassa myytyjen huoneistojen välityspalkkioilla sekä huoneistoihin tehdyillä remonteilla.



Ovaro solmi tammikuussa 2021 1,9 miljoonan euron lainasopimuksen POP Pankki ryhmään kuuluvan Reisjärven Osuuspankin kanssa. Laina erääntyy maksettavaksi 18.1.2025 ja siitä korkoa 12 kuukauden euribor plus 2,8 prosenttia.





Asuntojen myynnit ovat jatkuneet suunnitelman mukaisesti. Asuntoja myytiin katsauskaudella yhteensä 173 kappaletta (91 kappaletta), joista 87 kappaletta Myyntisalkusta. Myynnit ovat toteutuneet lähes tasearvojen mukaisesti, myytyjen asuntojen tasearvot olivat 21,3 miljoonaa euroa ja velattomat kauppahinnat 21,8 miljoonaa euroa.





TOIMITUSJOHTAJA MARKO HUTTUNEN

Ovaron tämän vuoden keskeisin tavoite on saada aikaan yhtiössä käänne ja siirtyä aktiiviseksi kiinteistökehitys- ja sijoitusyhtiöksi. Tästä johtuen yhtiön teki isoja liikkeitä myymällä heikosti tuottavaa kiinteistökantaa merkittävissä määrin ensimmäisen kolmen kvartaalin aikana. Katsauskauden päättymisen jälkeen toteutettiin lisäksi kauppa, jolla maksettiin pois kaikki korkeakorkoisimmat lainat. Tämän lisäksi Ovaro on tehnyt tähänastisen historiansa merkittävimmän investointipäätöksen tulevaisuuteen ja toteutti Jyväskylän Kukkula-hankkeen kaupan.

Katsauskaudella tammi-syyskuussa yhtiö myi merkittävän määrän heikosti tuottavia asuntokohteita, noin

21,8 miljoonan eurolla. Haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta yhtiö on kyennyt systemaattisesti kehittämään vuokrausastettaan. Yhtiön omavaraisuusaste on erinomaisella tasolla ja yhtiön käteisvarat ovat kasvaneet merkittävästi. Olemme saavuttaneet hyvät lähtökohdat uudistetun strategian mukaisen kiinteistökehitystoiminnan käynnistämiseen.

Katsauskauden jälkeen yhtiö myi kansainväliselle kiinteistösijoittajalle 26,1 miljoonan euron asuntosalkun,

joka toteutti yhtiön strategiaa, vahvisti kassaa ja siirtymistä kiinteistökehitykseen. Myynnistä kuitenkin

kirjautui merkittävä tappio, kun asuntoportfolio siirtyi 14,3 prosenttia alle tasearvojen.

Tämän vuoden kumulatiivinen operatiivinen tulos (EPRA) oli 138 tuhatta euroa, joka vastasi yhtiön johdon

odotuksia. Koko vuoden operatiivinen tulos (EPRA) jää aikaisemmasta ohjeistuksesta, koska isosta

asuntoportfoliokaupan myötä syntyi tulosvaikutteisia eriä.

Jyväskylän Kukkula-hanke tarjoaa Ovarolle kaksi merkittävää asiaa: Pitkä vuokrasopimus luo vakautta ja ennustettavuutta. Toiseksi yhtiö näkee, että Kukkula-alueelle on mahdollista kaavoittaa asuntorakennusoikeutta noin 100.000 – 130.000 kem2. Tämä mahdollistaisi noin 1 800–2 400 uuden asunnon rakentamista arviolta seuraavan 15 vuoden aikana.

Toinen kasvuinvestointi on Kortepohjan hanke Jyväskylässä. Ovaro aloittaa Kortepohjan liikekeskustonttia koskevan kaavakehityshankkeen, jossa tarkoitus on muuttaa asemakaava asuinkäyttöön. Tavoitteena on saada tontille noin 6.000 kerrosneliömetrin asuntorakennusoikeus, joka mahdollistaisi noin 120 uuden asunnon rakentamisen tontille. Kiinteistökehityshankkeen koko on 18-20 M€.



Tukeakseen strategista suunnanmuutostaan Ovaro on perustanut tytäryhtiö Ovaro Kiinteistökehitys Oy:n, jonka keskeisenä tehtävänä on toteuttaa perustajarakennuttamista eli gryndausta, johon liittyy keskeisesti kiinteistökehityshankkeiden ja tonttien hankinta, kehittäminen, rakennuttaminen ja asuntojen myynti. Ovaro käy aktiivisesti hankeneuvotteluja useissa kasvukeskuksissa kuten Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä.

Yhtiön toiminnassa näkyy suunnanmuutos, kun luovuimme isosta osasta vuokra-asuntosalkkua ja siirrymme kiinteistökehitystoimintaan. Tulevaisuudessa liiketoimintamme tulee perustumaan kahteen osa-alueeseen: Ensinnäkin kiinteistösijoitussalkkuun, joka koostuu asunnoista ja toimitiloista. Tavoitteena on ennustettavat tuotot ja arvonnousu aktiivisen kehittämisen ja salkun kasvattamiseen kautta. Toiseksi, panostamme kiinteistökehitykseen hakemalla tontteja, kehittämällä, rakennuttamalla ja asuntojen myynnillä.

OHJEISTUS

Vanha ohjeistus:

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj päivitti 12.11.2021 julkaistulla pörssitiedotteella tilikauden 2021 näkymiään, jonka mukaan Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj arvioi vuoden 2021 operatiivisen tuloksen (EPRA-tulos) olevan alhaisempi kuin vuonna 2020.

Uusi ohjeistus:

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj päivitti 17.11.2021 julkaistulla pörssitiedotteella tilikauden 2021 näkymiään, jonka mukaan Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj arvioi vuoden 2021 operatiivisen tuloksen (EPRA-tulos) olevan merkittävästi alhaisempi kuin vuonna 2020.

YHTEENVETOTAULUKKO

Keskeiset tunnusluvut 7-9/2021 7-9/2020 muutos 1-9/2021 1-9/2020 muutos 1-12/2020 Liikevaihto, t€ 2 046 2 353 -13,0 % 6 584 7 279 -9,5 % 9 677 Nettotuotto, t€ 1 258 1 664 -24,4 % 3 582 4 081 -12,2 % 5 330 Katsauskauden tulos, t€ -5 124 -262 -1855,7 % -9 897 -2 709 -265,3 % -11 501 Tulos/osake, laimentamaton, € -0,56 -0,03 -1766,7 % -1,08 -0,29 -272,4 % -1,24 Taseen loppusumma, M€ 93,4 133,7 -30,1 % 93,4 133,7 -30,1 % 116,2 Rahavarat, M€ 10,9 3,7 194,6 % 10,9 3,7 194,6 % 4,9 Vaihtoehtoiset tunnusluvut Operatiivinen tulos (EPRA), t € 196 614 -68,1 % 138 283 51,2 % 216 EPRA-tulos/osake, € 0,03 0,07 100,0 % 0,02 0,03 33,3 % 0,02

EPRA-tulos

EPRA-tulos oli kolmelta ensimmäiseltä kvartaalilta 138 tuhatta euroa, kun se vuotta aiemmin (1–9/2020) oli -283 tuhatta euroa. EPRA-tuloksen muutokset vertailukauteen nähden syntyivät seuraavista eristä:

Liikevaihto laski vertailukauteen nähden 695 tuhatta euroa, johtuen asuntojen myynneistä erityisesti heikommin tuottavan myyntisalkun kohteiden osalta ja samalla yhtiö kasvatti vuokrasalkun liikevaihtoa parantuneen asuntojen vuokrattavuuden ja sitä kautta kasvaneen vuokrausasteen kautta. Samalla yhtiön hoitokulut laskivat vertailukauteen nähden 196 tuhatta euroa.

Hallinnon kulut nousivat vertailukauteen nähden 187 tuhatta euroa johtuen pitkälti henkilöstöön kohdistuvista kuluista. Hallinnon kuluja nostivat ensimmäisellä puolivuosikaudella alkuvuodesta kertaluontoisesti toteutettu kiinteistöjen käyvän arvon arvostukseen tehty ylimääräinen arvonalennus ja siihen liittyvät taustatyöt tilintarkastus- ja arviointipalkkioineen sekä yhtiön kiinteistöomaisuuden uuteen salkkujakoon tehty työ.

Rahoituskulut pienentyivät 432 tuhatta euroa vertailukauteen nähden johtuen pienentyneestä lainakannasta. Yhtiö sekä teki ylimääräisiä lainanlyhennyksiä että asuntomyyntien takia pieneni myös yhtiölainojen määrä.





LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ovaro Kiinteistösijoitus arvioi, että yhtiön lähiajan keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät

asuntojen arvonmuutokseen, sijoituskiinteistöjen myynteihin, korjausmenoihin, rahoitukseen ja korkotasoon. Näistä asuntojen arvonmuutosta yhtiö pitää merkittävimpänä. Asuntomarkkinoilla tapahtuvat asuntojen hintojen muutokset vaikuttavat yhtiön asuntojen arvoihin ja heijastuvat sitä kautta yhtiön tulokseen.

Yhtiöllä voi olla haastavaa toteuttaa huoneistomyyntejä tavoittelemassaan määrässä.

Yhtiö pyrkii kiinteistöjen suunnitelmallisella ylläpidolla ja aktiivisella vuokrauksella ylläpitämään kiinteistöjen ja asuntojen arvoa. On kuitenkin mahdollista, että yhtiön ajanmukaistamiskulut saattavat kasvaa. Suurilla odottamattomilla korjauksilla ja korjausmenoilla olisi negatiivinen vaikutus vuokrausasteeseen, vuokratuottoihin ja kannattavuuteen.

Yhtiön rahoitusasema on tarkasteluhetkellä vakaa.

Yhtiön kassavirallinen tuotto on matala suhteessa hallinnon ja rahoituksen kustannuksiin. Matala kassavirta johtuu pitkälti myyntiin vapautetuista myyntisalkun asunnoista, jolloin asunnot eivät ole vuokrattuna. Korkojen nousu voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kassavirralliseen eli operatiiviseen tulokseen (EPRA). Korkotason nousu voi olla merkittävä riski yhtiön tuloksentekokyvyn kannalta. Yhtiön voi olla vaikea turvata vieraan pääoman ehtoinen rahoitus kilpailukykyisillä ehdoilla.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh 050 329 2563.

Liite: Osavuosikatsaus Q3.pdf