ABN AMRO van plan Annerie Vreugdenhil te benoemen als CCO Personal & Business Banking en lid van de Executive Board



ABN AMRO is van plan Annerie Vreugdenhil (1963) te benoemen als Chief Commercial Officer (CCO) van Personal & Business Banking en lid van de Executive Board met ingang van 1 maart 2022 voor een periode van vier jaar. Personal & Business Banking ontwikkelt en levert binnen ABN AMRO alle digitale dienstverlening voor particuliere, bemiddelde en zakelijke klanten. De benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders. Annerie Vreugdenhil wordt geïntroduceerd tijdens de buitengewone vergadering van aandeelhouders op een nog vast te stellen datum.

Annerie Vreugdenhil brengt meer dan 30 jaar brede en ruime ervaring met zich mee in de bankensector. Zij komt van ING, waar ze in verschillende sectoren diverse leiderschapsposities heeft bekleed in een breed spectrum van functies met klantcontact. Ze heeft nu de leiding over ING Neo en is Chief Innovation Officer.

ABN AMRO CEO Robert Swaak: “Ik ben ontzettend blij dat Annerie ons team komt versterken. Gedurende haar loopbaan heeft zij altijd een sterke focus gehad op klanten en hun behoeften, waarbij ze als leider de status quo vaak uitdaagt. ABN AMRO wil als een persoonlijke bank in de digitale tijd gemak brengen in het dagelijks leven van onze klanten en expertise op de momenten die ertoe doen. Haar brede ervaring op het gebied van bankieren en innovatie maakt Annerie bij uitstek geschikt om onze client unit Personal & Business Banking aan te sturen nu we bouwen aan een toekomstbestendige bank.”

Met de benoeming van Annerie Vreugdenhil is de Executive Board (ExBo) van ABN AMRO compleet. Vanaf 1 maart 2022 wordt de samenstelling van de ExBo van ABN AMRO als volgt:

Robert Swaak - Chief Executive Officer

Annerie Vreugdenhil - Chief Commercial Officer Personal & Business Banking

Choy van der Hooft-Cheong - Chief Commercial Officer Wealth Management

Dan Dorner - Chief Commercial Officer Corporate Banking

Lars Kramer - Chief Financial Officer

Tanja Cuppen - Chief Risk Officer

Christian Bornfeld - Chief Innovation & Technology Officer

Gerard Penning - Chief Human Resources Officer





