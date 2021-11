Calibre Scientific fait l'acquisition de msscientific Chromatographie, distributeur allemand de produits et équipements de chromatographie

English French German

LOS ANGELES, 18 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition de msscientific Chromatographie, distributeur de produits analytiques de chromatographie ayant son siège social à Berlin, en Allemagne. msscientific vient améliorer les capacités de Calibre Scientific dans le domaine de la chromatographie et renforce sa présence dans la région DACH.



msscientific est un distributeur de premier plan de fluides, de produits chromatographiques basse pression, de semi-consommables pour la spectroscopie IR, de consommables de filtration pour laboratoire, de normes de référence et de produits chimiques aux marchés universitaires, de la recherche, pharmaceutiques et industriels généraux. L'offre de produits de msscientific et le service et l'assistance après-vente exceptionnels ont positionné la société en tant qu'expert sur son marché.

Avec cette acquisition, Calibre Scientific renforce son offre globale axée sur la chromatographie et ajoute une opération de distribution évolutive dans la région DACH. « msscientific a créé une véritable niche sur le marché de la chromatographie au cours des 20 dernières années », a déclaré Mike Brownleader, directeur général du financement de Calibre Scientific. « Leur portefeuille de produits, leurs relations avec les fournisseurs et leur clientèle seront des ajouts précieux alors que nous étendons notre offre dans le segment de la chromatographie. Étant donné notre envergure opérationnelle et commerciale dans la région DACH, en collaboration avec msscientific, nous pouvons servir nos clients de manière plus complète tout en maintenant un excellent service et une assistance à la clientèle. »

« J'ai été très impressionné par l'équipe de Calibre Scientific », a déclaré Max Stevenson, directeur général de msscientific. « Leur compréhension approfondie du paysage de la distribution, associée à leurs excellentes relations avec les clients et les fournisseurs et à leur couverture géographique dans la région DACH, m'ont convaincu que Calibre Scientific était le lieu adéquat à long terme pour msscientific. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d'un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis uniques de leurs marchés respectifs. Notre présence mondiale couvre plus de 175 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Avec son siège social à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue d'élargir son offre de produits et sa présence mondiale dans des laboratoires de toute la planète, dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires.