MacGregorille merkittävä tilaus Japan Marine Unitedilta - lastiluukut kahteentoista konttialukseen

Cargoteciin kuuluva MacGregor on saanut merkittävän lastiluukkutilauksen kahteentoista 3 055 TEU:n konttilaivaan. Alukset rakentaa Japan Marine United (JMU) taiwanilaiselle Wan Hai Lines -varustamolle. Tilaus kattaa lastiluukkujen suunnittelun ja avainkomponentit, valmistuksen ja toimituksen JMU:lle.

Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2021 neljännen vuosineljänneksen tilauskantaan. Toimitukset alkavat vuoden 2022 neljännen neljänneksen aikana ja saadaan päätökseen vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Uudet konttilaivat ovat osa Wan Hai Lines -varustamon laajempaa uudistusohjelmaa, jonka tavoitteena on vastata kasvavaan markkinakysyntään ja lisätä toiminnan tehokkuutta. Wan Hai Lines on maailman kymmenenneksi suurin konttialusvarustamo, jonka laivaston kokonaiskapasiteetti on 424 000 TEU:ta.

”Meillä on pitkä ja menestyksekäs yhteistyö bulkki- ja konttilaivasegmentissä, ja olemme hyvin iloisia siitä, että voimme toimittaa lastiluukut näihin uusiin konttilaivoihin, jotka JMU rakentaa ja jotka ovat jatkoa toimituksillemme Wan Hai Linesin aluksiin. Kaikkiaan ratkaisujamme tulee yhteensä 32:een Wan Hai Linesin alukseen”, sanoo Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions Division, MacGregor.

