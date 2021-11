Touch & Sell met le cap sur l’international et joue la carte de l’indirect

Touch & Sell, éditeur français de référence sur les marchés du Sales et du Growth Enablement, lance ses opérations à l’international en s’appuyant sur deux premiers partenaires qui couvriront les zones Belgique, Maroc et Tunisie.

En moyenne, les entreprises qui ont fait confiance à Touch & Sell ont doublé la rapidité de l’onboarding de leurs nouveaux salariés et boosté leur chiffre d’affaires de 20 % sur les six premiers mois. Ce positionnement unique a permis à l’entreprise de connaitre chaque année une forte croissance et de lancer désormais l’internationalisation de ses activités. Dans ce contexte, l’éditeur a fait le choix de passer par des partenaires pour s’implanter sur de premiers territoires.

La sélection des partenaires a été le fruit d’un travail de fond qui a permis de les sélectionner sur la base de critères qualité. Dans un premier temps, ces accords exclusifs permettront aux partenaires de valider leur capacité à se positionner en véritables ambassadeurs de Touch & Sell à l’échelle locale, puis à commercialiser son offre. Touch & Sell envisage ensuite d’aller plus loin en ouvrant des agences régionales et en nommant localement une équipe de management.

Fort de cette nouvelle organisation internationale, Touch & Sell va pouvoir diffuser son offre à large échelle et accompagner les entreprises locales dans leurs projets. Le recours au Sales et au Growth Enablement est en effet en très forte croissance dans tous les pays et nécessite de s’appuyer sur une expertise et des outils performants pour être mené à bien.

Guillaume LEGENDRE, CEO de Touch & Sell « Après avoir démontré notre capacité à accompagner les plus grandes entreprises sur le marché français et lancé une première vague d’export depuis la France, nous avons décidé d’aller plus loin en ouvrant l’international sur de premiers pays. Dans ce contexte, nous avons fait le choix de la distribution indirecte au travers de partenaires à forte valeur ajoutée qui sauront parfaitement nous représenter à l’échelle locale pour mener à bien les projets de nos futurs clients. »