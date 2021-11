STMicroelectronics annonce des changements au sein du Comité exécutif

English French

Genève, le 18 novembre 2021 – Sur proposition de Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur général de STMicroelectronics, le Conseil de surveillance de STMicroelectronics (NYSE : STM) a approuvé les changements suivants au sein du Comité exécutif, chargé de la gestion de la Société et dirigé par M. Chéry en tant que Chairman. Ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Marco Cassis sera nommé Président du Groupe Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AMS). Outre son rôle au sein de ce groupe produits, Marco Cassis conservera un certain nombre de responsabilités Corporate, à savoir le développement de la stratégie, les applications et la recherche système, ainsi que le bureau de l’Innovation.

Rémi El-Ouazzane sera nommé Président du Groupe Microcontrôleurs et Circuits intégrés numériques (MDG), suite à la décision de Claude Dardanne de quitter ses fonctions pour prendre sa retraite à la fin de l’année. Rémi El-Ouazzane rejoint ST après avoir occupé chez Intel, les postes de Chief Operating Officer (COO) du Groupe Produits d’intelligence artificielle et, plus récemment, de Directeur de la stratégie (CSO) du Groupe Datacenter Platform.

Lorenzo Grandi est confirmé dans sa fonction de Directeur financier (CFO) et sera nommé Président Finance, Achats, ERM et Résilience.

Jérôme Roux, actuellement Vice-Président Exécutif en charge de la région Asie-Pacifique, sera nommé au poste de Président Ventes et Marketing. Ses responsabilités incluront les régions de ST (EMEA, Amériques, Asie-Pacifique et Chine), qui s’ajouteront aux fonctions Organisations Grand comptes internationaux (Global Key Account) et Planification de la Demande (Demand Planning).

Les Présidents suivants sont confirmés dans leurs fonctions actuelles :

Orio Bellezza, Président, Technologie, Fabrication, Qualité et Chaîne d’approvisionnement

Rajita D’Souza, Présidente, Ressources humaines et Responsabilité sociale d’entreprise (RSE)

Marco Monti, Président, Groupe Produits automobiles et Discrets (ADG)

Steven Rose, Président, Legal Counsel

« Les critères et facteurs de succès déterminants pour continuer à accroître la valeur fondamentale à long terme de ST sont les hommes, le leadership et le travail d’équipe, pleinement alignés avec notre stratégie solidement établie et concentrés sur des objectifs clairement définis. Ensemble avec le Comité exécutif, je suis déterminé à continuer d’honorer la proposition de valeur de ST auprès des actionnaires, des clients, des employés et de la société au sens large, en mettant l’accent sur le développement durable, la transformation numérique et la création de valeur, et en mettant en œuvre notre modèle de fabricant de semiconducteurs indépendant » a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur général de STMicroelectronics.

NOTE AUX RÉDACTEURS

Les biographies des membres du Comité exécutif de ST sont disponibles ici .

***

Biographie de Rémi El-Ouazzane

Rémi El-Ouazzane a débuté sa carrière chez Texas Instruments (TI) en 1997. Pendant 15 ans, il a occupé plusieurs postes à responsabilité croissante dans les domaines de l’ingénierie et du commercial au sein des divisions Traitement embarqué, Communications haut débit et Mobile, jusqu’à sa nomination au poste de vice-président et directeur général de la business unit Open Multimedia Applications Platform (OMAP). En 2013, il est nommé Chief Executive Officer de Movidius avec pour mission de développer les technologies matérielles et logicielles utilisées dans les unités de traitement de la vision (VPU) et d’accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) dans l’Internet des objets (IoT). Lorsqu’Intel acquiert Movidius en 2016, Rémi El-Ouazzane rejoint le Groupe Nouvelles technologies (New Technology Group) d’Intel au poste de Vice-président et Directeur général. En 2018, il devient Chief Operating Officer (COO) du Groupe Produits d’intelligence artificielle (Artificial Intelligence Products Group) d’Intel, où il supervise la gestion des produits et l’ingénierie des accélérateurs d’intelligence artificielle de la périphérie jusqu’au cloud (Edge to Cloud). À partir de 2020, il occupe le poste de Directeur de la stratégie du Groupe Datacenter Platform d’Intel, pilotant de nombreuses initiatives stratégiques sur les marchés des datacenters et du cloud, y compris l’acquisition d’Habana Labs pour renforcer le portefeuille de technologies d’Intel sur le marché des processeurs IA pour le cloud.

Rémi El-Ouazzane est né à Épinay-sur-Seine en 1973. Il est diplômé de l’Institut polytechnique de Grenoble (INP) en 1996, de l’Institut d’études politiques de Grenoble en 1997 et du General Management Program de la Harvard Business School en 2004. Il est l’un des lauréats du programme Young Leaders de la French-American Foundation (promotion 2009).

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

Contact presse

Nelly Dimey

Tél : 01.58.07.77.85

Mobile : 06.75.00.73.39

nelly.dimey@st.com

Relations avec les Investisseurs

Céline Berthier

Tél : +41.22.929.58.12

celine.berthier@st.com

Pièce jointe