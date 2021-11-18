三叶草生物扩大与CEPI的合作  将纳入其新冠候选疫苗作为加强针的评估

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CEPI承诺追加最高达3690万美元的投资（累计投资总额可达3.974亿美元），以支持三叶草生物新冠候选疫苗SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）的开发

CEPI的资金将用于支持新冠候选疫苗SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）的开发，包括作为面向所有年龄人群（儿童、青少年、成人和老年人）的首剂疫苗以及作为潜在加强针

中国成都和挪威奥斯陆, Nov. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于开发新型疫苗和生物疗法的临床试验阶段的全球生物制药公司三叶草生物制药有限公司（以下简称“三叶草生物”，香港联交所股票代码：2197.HK）和流行病防范创新联盟（CEPI）今天共同宣布，CEPI将追加最高达3690万美元的投资，以支持新冠候选疫苗SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）的持续开发，直至获得上市许可。目前，CEPI对新冠候选疫苗SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）的投资总额预计可达3.974亿美元，这也是CEPI迄今为止对新冠疫苗生产企业的最大投资额之一。此前CEPI的投资用于支持疫苗的临床前和临床试验以及扩大生产。一旦其新冠候选疫苗获批列入世界卫生组织紧急使用清单，三叶草生物将向COVAX机制提供最高达4.14 亿剂的新冠候选疫苗SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂），以供疫苗的公平分配。

在CEPI的资助下，三叶草生物正在推进新冠候选疫苗SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）的开发工作，包括作为面向所有年龄人群（儿童、青少年、成人和老年人）接种的首剂疫苗、作为面向既往被感染人群、接种过SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）首剂疫苗的人群（同源加强针）的潜在加强针。三叶草生物于9月宣布了在全球关键性2/3期临床试验 “SPECTRA”（用以评估疫苗的有效性、安全性和免疫性的临床试验）达到疫苗保护效力的主要终点和次要终点。数据显示，既往感染新冠病毒（SARS-CoV-2）人群接种单剂SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂），可对中和抗体滴度产生快速且强烈的增强效应1。作为SPECTRA临床试验的延伸，同源加强针疫苗的研究将于近期启动。三叶草生物还计划启动多项SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）异源加强针疫苗的研究。

三叶草生物首席执行官梁果表示：“三叶草生物非常高兴能够与CEPI持续深化合作，同时也非常感谢CEPI对SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）作为潜在加强针疫苗的研发工作的支持。基于SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）对新冠病毒变异株的显著保护效力以及在全球关键性2/3期临床试验“SPECTRA”中表现出的良好安全性，我们相信这款新冠候选疫苗可以作为一种通用的新冠疫苗加强针来进行评估。如果试验取得成功，SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）将是抗击新冠的一项有力武器，为全球最亟需人群继续提供保护。”

CEPI首席执行官哈切特博士（Richard Hatchett）表示：“虽然目前已有多种安全有效的新冠疫苗，但新冠疫情仍继续存在，我们需要进一步研发，为疫苗接种策略提供有价值的信息，从而助力长期控制病毒。我们力求保护世界上最易受新冠威胁的人们，无论他们身在何处，我很高兴进一步扩大CEPI与三叶草生物的研发合作关系，以最大限度地发挥其新冠疫苗的潜在影响力。”

关于SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）

三叶草生物新冠候选疫苗“SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）”有望成为全球范围内通过COVAX机制率先实现商业化上市的重组蛋白新冠疫苗之一。应用Trimer-Tag™（蛋白质三聚体化）技术平台，三叶草生物开发了SCB-2019抗原，它是一种基于SARS-CoV-2（原始毒株）S蛋白的稳定的三聚体结构融合蛋白（S-三聚体™）。三叶草生物的新冠候选疫苗是由SCB-2019抗原联合两种佐剂 ，即Dynavax的CpG 1018佐剂及氢氧化铝（铝佐剂）组成。

关于三叶草生物

三叶草生物是一家处于临床试验阶段的全球性生物制药公司，致力于开发新型疫苗和生物疗法。Trimer-Tag™技术平台是一个用于创造新型疫苗和生物疗法的产品开发平台。应用Trimer-Tag™ 技术平台，我们已成为新冠疫苗开发企业。我们研制了“SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）”，以应对由新冠病毒引起的新冠大流行。

了解更多信息，请访问公司官网www.cloverbiopharma.com和关注公司领英LinkedIn。

关于 CEPI （流行病防范创新联盟）

CEPI 是联合公共、私营、慈善和民间组织的创新合作伙伴关系组织，于 2017 年在达沃斯世界经济论坛上成立，其使命是开发防控未来流行病疫情的疫苗。在新冠疫情爆发前，CEPI 的工作重点是开发防御埃博拉病毒、拉沙病毒、中东呼吸综合征冠状病毒、尼帕病毒、裂谷热病毒和基孔肯雅病毒的疫苗——有 20 多种针对这些病原体的候选疫苗正在开发中。 CEPI 还投资用于快速开发防御未知病原体（X 病）疫苗的创新平台技术。

在当前新冠大流行期间，CEPI 启动了多项开发防御 SARS-CoV-2 及其变异株的疫苗计划，重点关注疫苗开发速度、产能和产品可及性。 这些疫苗开发项目利用 CEPI 既有和新的合作伙伴在新冠病毒出现前开发的快速响应技术平台，促进安全有效的新冠候选疫苗的多样化组合临床开发，通过 COVAX 在全球范围内公平分配这些疫苗。



CEPI 制定了 35 亿美元的 5 年计划路线图，目标是将新冠疫苗开发时间缩短至 100 天，开发防御新冠和其它 β 冠状病毒的通用疫苗，建立用于防御已知和未知病原体的候选疫苗“库”。 该计划请见：https://endpandemics.cepi.net



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关于“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）

COVAX为“获取新冠肺炎工具（ACT）加速计划”提供了疫苗支持，由CEPI、全球疫苗免疫联盟（GAVI）和世界卫生组织（WHO）共同发起，致力于与关键执行伙伴儿童基金会、发达国家和发展中国家的疫苗生产企业、世界银行等合作。COVAX是唯一的与政府和企业共同合作的全球项目，该项目将确保新冠疫苗可在全球范围内提供给高收入和低收入国家。

三叶草生物前瞻性声明

本新闻稿包含了与我们和我们的子公司有关的若干前瞻性陈述和信息，乃基于我们管理层的信念，所作假设以及基于目前其可获得的信息而做出。在本新闻稿中，当“旨在”、“预计”、“相信”、“可能会”、“估计”、“预期”、“展望未来”、“拟”、“可能”、“也许”、“应当”、“计划”、“潜在”、“预估”、“预测”、“寻求”、“应该”、“将”、“会”等词语以及这些词语的否定形式和其他类似表达，若涉及我们或我们的管理层，旨在识别前瞻性陈述。

前瞻性声明是基于我们目前对我们业务、经济和其他未来状况的预期和假设。我们概不保证该等预期和假设将被证实。由于前瞻性陈述涉及未来情形，其受制于难以预测的固有不确定性、风险和情况变更。我们的业绩可能与前瞻性陈述所设想的结果有重大不同。它们既不是对过往事实的陈述，也不是对未来表现的担保或保证。因此，我们提醒您不要过度依赖任何该等前瞻性陈述。我们在本文中所作的任何前瞻性陈述仅为截至其提出之日的意见。可能导致我们实际业绩有所出入的因素或事件可能不时出现，而我们不可能预测所有这些因素或事件。根据适用法律、规则和法规的要求，我们不承担任何由于新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。本警示声明适用于本文件所载的所有前瞻性陈述。

三叶草生物媒体联络人：

闵熙

公共事务部高级副总裁

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投资者关系副总裁

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邮箱: press@cepi.net

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1 https://ir.cloverbiopharma.com/zh-hant/news-releases/news-release-details-14