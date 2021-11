Le bulletin provinciale sur l'efficacité énergétique de 2021 démontre une baisse de 38 % des économies réalisées grâce aux programmes d'efficacité énergétique à l'échelle du Canada

English French

OTTAWA, 18 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 18 novembre 2021, l'organisme de recherche de l'Université Carleton, Efficacité Énergétique Canada, publie la troisième bulletin annuelle sur l'efficacité énergétique des provinces. En ce qui concerne les politiques d'économie d'énergie, la Colombie-Britannique, le Québec et la Nouvelle-Écosse conservent respectivement leur première, deuxième et troisième place, tandis que Terre-Neuve-et-Labrador prend la dernière place derrière la Saskatchewan. Le bulletin présente des recommandations de politiques fédérales visant à soutenir et à catalyser de meilleures performances provinciales en matière d'efficacité énergétique, qui seront essentielles pour atteindre les objectifs climatiques nationaux.



Le rapport complet compare les provinces canadiennes en fonction de 54 paramètres distincts, comme les économies d'énergie réalisées grâce aux programmes de services publics, l'immatriculation des véhicules électriques, l'adoption de codes du bâtiment et la gestion de l'énergie dans l'industrie. Des rapports sommaires ont également été produits pour mettre en évidence les performances des provinces.

Lisez le rapport complet ici : http://www.scorecard.efficiencycanada.org/

Des facteurs liés au COVID-19, tels que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les pénuries d'entrepreneurs et les interruptions causées par des restrictions liées à une pandémie, ont empêché les administrateurs de programmes d'atteindre les objectifs budgétaires et d'économies. Toutefois, ce sont les changements de politique, comme l'annulation par l'Ontario des programmes d'économie d'énergie de l'électricité résidentielle et la fermeture d'Energy Efficiency Alberta, qui expliquent une tendance à la baisse des économies d'énergie différentielles annuelles s'élevant à environ 38 % depuis 2017.

« Le Canada sort du sommet sur le climat de la COP26 avec la volonté d'atteindre des émissions nettes nulles. Le bulletin est un outil permettant aux décideurs et aux défenseurs de comparer les performances et d'examiner les politiques de meilleures pratiques. Malheureusement, les données montrent que les progrès provinciaux en matière d'efficacité énergétique marquent le pas », a déclaré l'auteur principal du rapport, James Gaede.

Résultats de le bulletin

Le bulletin a accordé la première place à la Colombie-Britannique pour la troisième année consécutive. La province est l'une des rares à avoir réussi à atteindre ses objectifs d'économies et de dépenses en 2020, malgré la pandémie. La Colombie-Britannique est également en tête du pays pour le pourcentage de ventes de véhicules électriques ou hybrides rechargeables (8,4 %) en 2020 et reste la seule province à s'être engagée à adopter un code d'émissions nettes zéro pour les nouveaux bâtiments.

Le Québec conserve sa deuxième place, en tête dans la catégorie des transports, avec le réseau de recharge le plus complet au Canada et un plan visant à éliminer la vente de véhicules de tourisme à carburant fossile d'ici 2035.

Terre-Neuve-et-Labrador a rétrogradé à la dernière place, derrière la Saskatchewan. Cependant, la province a des plans pour promouvoir une plus grande électrification des transports, tout en maintenant des programmes d'efficacité énergétique, ce qui devrait entraîner des améliorations de la politique d'efficacité énergétique.

Les classements de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario et de l'Île-du-Prince-Édouard sont restés les mêmes que ceux de l'année précédente. L'Î.-P.-É. obtient les meilleurs résultats en matière d'économies de combustibles fossiles et de dépenses par habitant, ainsi que d'investissements dans l'efficacité énergétique des ménages à faible revenu. Alors que l'Ontario est en tête du pays pour la modernisation du réseau, les plafonds budgétaires imposés par le gouvernement provincial ont réduit les économies d'énergie et ont eu un impact important à l'échelle nationale.

Les résultats montrent que toutes les provinces ont une grande marge de progression. Sur une échelle de 100 points disponibles, le score le plus élevé cette année est de 55 et le plus bas de 13.

Renverser la tendance à la baisse des économies d'énergie au Canada

Les auteurs du rapport soulignent quatre domaines clés dans lesquels le gouvernement fédéral peut soutenir et catalyser de meilleures performances provinciales en matière d'efficacité énergétique :

Prendre le leadership pour mettre fin à l'enlisement des codes du bâtiment.

Transformer les rénovations de bâtiments.

Étendre l'échelle et la portée de l'efficacité énergétique pour les faibles revenus.

Promouvoir les systèmes de gestion de l'énergie dans l'industrie.

Ils notent que l'efficacité énergétique est un domaine politique qui devrait unir toutes les provinces plutôt que de créer des conflits régionaux.

« La réduction du gaspillage énergétique est le premier chapitre du plan climatique du Canada et nous avons vu de nouvelles initiatives politiques fédérales au cours de l'année dernière. Cependant, une partie du blocage au niveau provincial est due aux retards fédéraux dans des domaines tels que la publication de codes de construction modèles nationaux. Avec un nouveau mandat de réduction agressive des émissions, la politique fédérale a la possibilité de compléter et d'accélérer les mesures provinciales », a déclaré Brendan Haley, directeur des politiques d'Efficacité Énergétique Canada.

Efficacité Énergétique Canada produit le bulletin chaque année et gère une base de données détaillée sur les politiques provinciales.

