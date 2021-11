HTEC Group erwirbt Momentum Design Lab – HTEC fusioniert Silicon Valleys höchstbewertetes Designstudio für digitale Produkte mit seinen führenden Ingenieurstalenten zu nun mehr als 1.000 Mitarbeitern

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

SAN FRANCISCO, Nov. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HTEC Group, das in Serbien gegründete globale Unternehmen für Unternehmensberatung, und die Entwicklung von Software und Digitalprodukten gibt heute die Übernahme von Momentum Design Lab, einem preisgekrönten Produktdesignstudio aus dem Silicon Valley, bekannt.



Die Übernahme, die neben seinem Kernangebot von Ingenieursleistungen die Produktdesignfähigkeiten von HTEC stärken wird, bedeutet, dass das Unternehmen jetzt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter in Niederlassungen in den USA, Großbritannien, den Niederlanden, Schweden und Slowenien beschäftigt. Seit seiner Gründung im Jahr 2008 als ein Start-up im Business Technology Incubator an der Universität Belgrad ist das Unternehmen von 250 Mitarbeitern in vier Entwicklungszentren Anfang 2020 bis auf mittlerweile 1.000 vollbeschäftigte Mitabeiter gewachsen, die über 12 Standorte in sechs Ländern Südosteuropas verteilt sind.

Momentum wird HTEC helfen, digitale Produkte zu erstellen, die Branchen und Unternehmen transformieren und das Leben von Menschen weltweit verbessern werden. Der Kundenstamm von Momentum reicht von 40 Unternehmen in den Fortune 500 bis zu vielversprechenden Start-ups. Das Unternehmen hat seinen Technologiekunden zu Veräußerungsbeträgen oder Bewertungen von insgesamt über 41 Mrd. USD verholfen.

Das 2002 gegründete Momentum Design Lab ist ein Vorreiter für UX-, CX- und Produktdesign. Das Unternehmen, das auf der B2B-Rechercheplattform Clutch fünf Jahre in Folge als die führende globale UX-Agentur ausgezeichnet wurde, hat weltweit vier Bürostandorte: Silicon Valley, New York, London und Sydney. Das Branchenwissen von Momentum umfasst Kernbereiche wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Martech, Medien und Unterhaltung, Unternehmenssoftware und Verbraucherprodukte und ergänzt die bestehenden Ingenieursfähigkeiten von HTEC in diesen Bereichen.

„Ich freue mich sehr, Momentum in unserem schnell wachsenden Team zu begrüßen. In Momentum haben wir Werte und eine Kultur gefunden, die mit unserer übereinstimmt – der drang, immer weiter zu lernen und beruflich zu wachsen, eine hervorragende Reputation unter den bestehenden Kunden und eine klare Leidenschaft dafür, exzellente digitale Plattformen und Produkte zu entwickeln. Indem wir führende Talente aus unseren Ingenieurszentren in Europa mit dieser Silicon-Valley-Einstellung für Produktinnovation und designorientiertem Denken verbinden, sind wir gut positioniert, um eine vollständige digitale Produktentwicklung und Digitalisierungsleistungen für die besten Unternehmen der Welt anzubieten. Wir werden weiterhin nach Unternehmen suchen, die unsere Werte und unsere Kultur teilen. Dies geschieht im Rahmen unserer breiteren Wachstumsstrategie und unseres Ziels, das erste serbische Unternehmen zu werden, das an der NYSE notiert wird”, kommentiert Aleksandar Cabrilo, CEO der HTEC Group.

Der Momentum-Gründer David Thomson kommentierte: Wir verbinden bei unserem Streben nach Produktwert Technologie, Empathie und Vorstellungskraft und haben nach dem richtigen Partner gesucht, um unsere Fähigkeiten in den kommenden Jahren auszubauen. Als ein Unternehmen, dass Möglichkeiten für seine Kunden erfindet, war es wichtig für uns, einen Partner zu finden, der es mit unserer Designkompetenz aufnehmen kann und einen Kundenstamm mit erstklassigen Technologietalenten hat. Das tiefe technische Wissen von HTEC hat unsere Erwartungen übertroffen und wir sind begeistert, dass wir uns zusammenschließen, um revolutionäre Produkte zu entwickeln, Innovation voranzubringen und fundamental die Art umzugestalten, wie die Geschäftswelt funktioniert.“

Über die HTEC Group

Die HTEC Group ist ein globales Unternehmen für Unternehmensberatung und die Entwicklung von Software und digitalten produkten, das die weltbesten Hochtechnologieunternehmen, revolutionäre Start-ups, Konzerne und Fortune-500-Unternehmen mit innovativem designorientierten Denken und anspruchsvollen Ingenieursleistungen unterstützt. Mit seinem Hauptsitz in San Francisco und lokalen Niederlassungen in den USA, Großbritannien, den Niederlanden, Schweden und Slowenien sowie 12 Technologieentwicklungszentren in Südosteuropa ist HTEC gut positioniert, um anspruchsvolle digitale Produkte und Plattformen in in diversen Bereichen wie Gesundheitswesen, Einzelhandel, Transport und Mobilität, Logistik, FinTech, nachhaltige Energie, Medien und Deep Technology zu liefern.

Über Momentum

Momentum ist ein Silicon-Valley-Designstudio mit Hauptsitz in San Mateo und Niederlassungen in New York, London und Sydney. Das Unternehmen bietet durch designorientiertes Denken und Technologie unterstützte Leistungen im Bereich Digitalproduktinnovation, Kundenerlebnismanagement und digitale Transformation, wofür es von Clutch.com fünf Jahre in Folge zur weltweiten UX-Agentur Nummer 1 ernannt wurde. Seine Kunden reichen von Start-ups bis hin zu Fortune-100-Unternehmen.

Bitte richten Sie Medienanfragen an Jovana Osterday, HTEC PR Manager, jovana.osterday@htecgroup.com