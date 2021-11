Le groupe HTEC acquiert Momentum Design Lab - Dépassant les 1 000 employés, HTEC fusionne le studio de conception de produits numériques le mieux noté de la Silicon Valley avec ses meilleurs talents en ingénierie

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

SAN FRANCISCO, 18 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HTEC, société mondiale de conseil, d'ingénierie logicielle et de développement de produits numériques fondée en Serbie, a annoncé aujourd’hui l'acquisition de Momentum Design Lab, un studio de conception de produits primé de la Silicon Valley.



L'acquisition, qui renforcera encore les capacités de conception de produits de HTEC ainsi que son offre d'ingénierie de base, signifie que la société emploie désormais plus de 1 000 personnes à travers le monde dans ses bureaux situés aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suède et en Slovénie. Depuis sa création en 2008 en tant que start-up de l'incubateur de technologies commerciales à l'Université de Belgrade, l'entreprise est passée de 250 employés travaillant sur quatre centres de développement début 2020 à plus de 1 000 employés à temps plein répartis sur douze sites et six pays d'Europe du Sud-Est.

Momentum aidera HTEC à créer des produits numériques qui transforment les industries et les entreprises, et améliorent la vie des gens dans le monde. La clientèle de Momentum comprend 40 entreprises membres du classement Fortune 500, mais aussi des start-ups passionnantes. La société a permis ses clients technologiques de générer plus de 41 milliards USD de chiffre d'affaires ou de valorisation.

Fondé en 2002, Momentum Design Lab est un pionnier de l'UX, du CX et de la conception de produits. Classée meilleure agence UX au monde sur la plateforme de recherche B2B Clutch cinq années de suite, la société opère à partir de quatre bureaux à travers le monde : la Silicon Valley, New York, Londres et Sydney. L’expertise industrielle de Momentum couvre des domaines stratégiques tels que les services financiers, la santé, les technologies de pointe, les médias et divertissements, les logiciels d'entreprise et les produits de consommation, en complément des compétences d'ingénierie existantes de HTEC dans ces domaines.

« Je suis ravi d'accueillir Momentum au sein de notre équipe en pleine croissance. Chez Momentum, nous avons trouvé des valeurs et une culture qui correspondent aux nôtres : l'envie d'un apprentissage et d'une croissance professionnelle continus, une excellente réputation auprès de nos clients existants et une passion évidente pour l'excellence lors de la conception de plateformes numériques et de produits qui comptent. En fusionnant les meilleurs talents technologiques de nos centres d'ingénierie en Europe avec cet esprit d'innovation et de conception de produits propre à la Silicon Valley, nous sommes bien placés pour proposer des services de développement de produits numériques et de numérisation complets aux meilleures entreprises du monde. Nous continuerons à rechercher des entreprises qui partagent nos valeurs et notre culture, dans le cadre de notre stratégie de croissance élargie et de notre objectif de devenir la première entreprise serbe cotée à la Bourse de New-York », a commenté Aleksandar Cabrilo, Président-directeur général du groupe HTEC.

Le fondateur de Momentum, David Thomson, a pour sa part déclaré : « Nous avons mêlé la technologie, l'empathie et l'imagination dans la quête de valeur de nos produits et sommes à la recherche du partenaire adéquat pour nous aider à faire évoluer nos capacités depuis plusieurs années. En tant qu'entreprise qui invente le possible pour ses clients, il était important que nous trouvions un partenaire capable d'associer notre expertise en conception et notre clientèle à des talents technologiques d'envergure mondiale. Les connaissances techniques approfondies de HTEC ont dépassé nos attentes et nous sommes ravis d'unir nos forces pour créer des technologies de rupture, stimuler l'innovation et transformer de fond en comble la façon dont nous menons nos affaires ».

À propos de HTEC Group

HTEC Group est une société mondiale spécialisée dans le conseil, l'ingénierie logicielle et le développement de produits numériques, qui offre aux meilleures entreprises de haute technologie, start-ups, corporations et sociétés membres du classement Fortune 500 à travers le monde une réflexion sur la conception de produits innovants et des services d'ingénierie de haute technicité. Avec son siège social situé à San Francisco et des bureaux de représentation locaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suède et en Slovénie, ainsi que 12 centres de développement technologique répartis dans toute l'Europe du Sud-Est, HTEC est bien positionnée pour proposer des produits et plateformes numériques de haut niveau dans des domaines tels que la santé, le commerce de détail, le transport, la mobilité, la logistique, les technologies financières, l'énergie verte, les médias et les technologies approfondies.

À propos de Momentum

Momentum est un studio de conception de la Silicon Valley dont le siège est situé à San Mateo et possédant des bureaux de représentation à New York, Londres et Sydney. La société propose des services basés sur le design thinking et axés sur la technologie dans les domaines de l'innovation de produits numériques, la gestion de l'expérience client et la transformation numérique, pour lesquels elle a été classée n° 1 mondiale des agences UX sur Clutch.co pendant 5 années consécutives. Ses clients vont des start-ups aux entreprises membres du Fortune 100.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter Jovana Osterday, Responsable RP de HTEC : jovana.osterday@htecgroup.com.