HTEC集团收购Momentum Design Lab - HTEC员工总人数超1000名，将硅谷最高评级的数字产品设计工作室与其顶级工程人才融为一体

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旧金山, Nov. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 成立于塞尔维亚的全球性咨询、软件工程与数字产品开发公司HTEC集团，今日宣布收购一家屡获殊荣的硅谷产品设计工作室Momentum Design Lab。



此次收购将进一步加强HTEC的产品设计能力及其核心工程服务，这意味着该公司目前在美国、英国、荷兰、瑞典和斯洛文尼亚的全球办事处雇用了超过1000名员工。自2008成立以来，作为贝尔格莱德大学商业技术孵化器的一家初创企业，该公司从2020年初在四个开发中心拥有250名员工成长为到目前拥有超过1000名全职员工，业务遍及东南欧六个国家和地区的十二个地点。

Momentum将助力HTEC打造改变众多行业及企业和改善全球人民生活的各种数字产品。Momentum的客户名单涵盖40家财富500强公司以及振奋人心的初创企业。公司已推动其技术型客户产生超过410亿美元的退出回报或估值。

Momentum Design Lab成立于2002年，是UX、CX与产品设计领域的先驱。公司连续五年获B2B研究平台Clutch评为全球顶级UX机构，在全球四个办事处开展业务：硅谷、纽约、伦敦和悉尼。Momentum的行业专长涵盖金融服务、医疗保健、营销技术、媒体和娱乐、企业软件和消费产品等重要领域，补充了HTEC在这些领域的现有工程能力。

HTEC集团首席执行官Aleksandar Cabrilo评论道：“我很高兴欢迎Momentum加入我们快速发展的团队。在Momentum，我们发现了与我们自身相匹配的价值观和文化——对持续学习与专业发展的渴望、在现有客户中的卓越声誉，以及在设计重要的数字平台和产品时对提供卓越服务的明确热情。通过将我们在欧洲工程中心的顶尖技术人才与该公司的硅谷产品创新及设计思维模式相结合，我们完全有能力为世界上最好的公司提供完善的数字产品开发与数字化服务。在我们执行更宏伟的增长战略和致力于成为第一家在纽约证券交易所上市的塞尔维亚公司的过程中，我们将继续寻找与我们拥有相同价值观和文化的公司。”

Momentum的创始人David Thomson评论道：“我们在追求产品价值的过程中始终将技术、同理心和想象力融为一体，多年来一直在寻找合适的合作伙伴来帮助扩大我们的能力。作为一家为我们的客户创造各种可能的公司，找到一个与我们的设计专长和客户群相匹配且拥有世界一流技术人才的合作伙伴非常重要。HTEC深厚的技术知识超出了我们的预期，我们很高兴能够携手打造颠覆性产品，共同推动创新，并从内到外改变业务运作方式。”

关于HTEC集团

HTEC集团是一家全球性咨询、软件工程与数字产品开发公司，为世界上最好的高科技公司、颠覆性初创企业、各类公司和财富500强企业提供创新的产品设计思路及完善的工程服务。HTEC总部位于旧金山，在美国、英国、荷兰、瑞典和斯洛文尼亚设有当地办事处，以及有12个技术开发中心遍布东南欧，能够提供医疗保健、零售、运输与出行、物流、金融科技、绿色能源、媒体及深度技术等跨领域的成熟数字产品与平台。

关于Momentum

Momentum是一家总部位于圣马特奥的硅谷设计工作室，在纽约、伦敦和悉尼设有办事处。公司在数字产品创新、客户体验管理和数字转型方面提供基于设计思路的技术驱动型服务，并且因此连续5年在Clutch.co上被评为“全球第一UX机构”。公司客户群体涵盖众多初创公司和财富100强公司。

媒体垂询请联系HTEC公共关系经理Jovana Osterday，jovana.osterday@htecgroup.com



